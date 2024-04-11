Как отдыхаем в мае 2024 года и как оплачиваются длинные выходные

В апреле и мае россиян ждут шестидневная рабочая неделя и длинные выходные дни. Рассказываем, как отдыхаем и работаем в мае 2024 года, как оплачиваются длинные выходные работникам с пятидневкой, сменным графиком и сдельной оплатой труда, может ли работодатель вызвать на работу в выходные или снизить зарплату и выгодно ли брать отпуск в конце весны.

Как отдыхаем на майские праздники

В 2024 году отдыхаем на майских праздниках так:

В честь Праздника Весны и Труда отдыхаем четыре дня подряд: 28, 29, 30 апреля и 1 мая — с воскресенья по среду.

Обратите внимание, что перед длинными выходными у нас шестидневная рабочая неделя — суббота, 27 апреля, является рабочим днем. Выходной с нее перенесли на понедельник, 29 апреля.

Благодаря этому переносу мы можем отдыхать четыре дня подряд.

В честь Дня Победы отдыхаем 9, 10, 11 и 12 мая — с четверга по воскресенье. При этом 8 мая — предпраздничный сокращенный на час рабочий день.

Когда выходить на работу после майских праздников, если работаешь пятидневную рабочую неделю

После первомайских выходных на работу выходим в четверг, 2 мая. Так, первая рабочая неделя в мае длится всего два дня. Затем отдыхаем как обычно в субботу и воскресенье — 4 и 5 мая. На работу после этого выходим 6 мая, в понедельник. Работаем до среды, 8 мая, и снова уходим на длинные выходные.

После выходных в честь Дня Победы на работу выходим в понедельник, 13 мая. Затем работаем по привычному графику, с понедельника по пятницу.

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Кто работает в майские праздники

В майские праздничные выходные работают сотрудники экстренных служб и организаций с непрерывным производством, СМИ, сотрудники со сменным графиком, а также работники, у которых работа в выходные дни прописана в трудовом договоре. В данных случаях письменное согласие работников на это не нужно.

В остальные дни трудиться в выходные можно, если на это есть распоряжение руководства и сотрудник дал свое письменное согласие.

Кого можно и нельзя привлекать к работе в майские выходные

Разные категории работников могут по-разному трудиться в праздничные выходные дни. Одних сотрудников можно привлекать к работе в это время, а других нельзя даже с их письменного согласия.

Работа в майские выходные возможна в нескольких ситуациях:

сотрудники выходят по своему графику в обычном режиме;

специалист вышел на работу, потому что такая возможность прописана в локально-нормативном акте организации;

сотрудник дал свое письменное согласие на работу в праздничные выходные и для работы в майские праздники есть уважительная причина.

Работники трудятся по своему графику

В майские выходные в обычном режиме работают только специалисты экстренных и коммунальных служб, сферы торговли, общественного питания, непрерывного производства, а также специалисты со сменным графиком.

Специалисты, которых могут привлекать к работе, если такая возможность прописана в локальном нормативном акте организации. Часто это работники творческой сферы, например, артисты, фотографы и корреспонденты.

График работы в праздничные и выходные дни для таких сотрудников может быть прописан в локальном нормативном акте или коллективном договоре компании.

Кого могут привлечь к работе в майские выходные по уважительным причинам

Это работники, которые трудятся по обычному графику. Для подтверждения согласия достаточно подписи сотрудника в приказе о привлечении к труду в выходные дни.

В приказе нужно:

обосновать необходимость работы в праздничные дни. Например, компания потерпит серьезные убытки, если приостановить работу на выходные;

указать задачи, которые должен решить сотрудник;

установить продолжительность рабочего дня в выходные.

С некоторыми работниками также нужно подписать уведомление о возможности отказа от работы в выходные дни.

Этот документ подтверждает, что работник знал, что может отказаться от работы в праздничные дни, но все равно согласился.

Уведомление нужно подписать с:

одинокими родителями или опекунами детей до 14 лет;

матерями детей до трех лет;

родителями детей с инвалидностью;

сотрудниками, которые ухаживают за больными членами семьи по заключению врачей;

родителями малолетних детей, если второй родитель работает вахтовым методом;

сотрудниками с тремя и более несовершеннолетними детьми, если младшему нет 14 лет.

Кого из специалистов нельзя привлечь к работе с их письменного согласия

Выходить на работу в выходные не обязаны беременные сотрудницы и несовершеннолетние, кроме работников творческих профессий.

Кого могут из сотрудников привлечь к работе даже без их согласия

В экстренных ситуациях привлечь работников к труду без их согласия могут:

для предотвращения или устранения аварий на производстве, катастроф и несчастных случаев;

при угрозах материального ущерба имуществу компании. Например, в случае наводнения работникам нужно перенести ценные вещи и важные документы в безопасное место;

при чрезвычайных ситуациях.

Однако это правило не распространяется на беременных, несовершеннолетних и работников, которые уведомлены о возможности не выходить на работу в выходные.

Оплачиваются ли длинные майские выходные

Оплата в праздничные выходные зависит от того, работает специалист или отдыхает. Как оплачиваются майские выходные, зависит от категории работников и выходили ли они на работу в это время.

Майские выходные не оплачивают:

работникам в отпуске по уходу за ребенком или в декретном отпуске;

работникам, которые взяли отпуск на это время.

Праздничные дни оплатят:

сотрудникам, которых не привлекали к работе в майские выходные. Они получат обычную заработную плату в мае;

сотрудникам, которым пришлось выйти на работу в майские праздники. Они получат специальную доплату.

Оплата труда в майские выходные зависит от графика специалиста, условий оплаты нерабочего времени, указанных в локальных нормативных актах. Также важно, выбрал ли работник отгулы или компенсацию за работу в выходные.

График работы может быть постоянным — привычная пятидневная рабочая неделя, или сменным.

График работы Обычная оплата труда Оплата в двойном размере Пятидневка в окладом В выходные с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 13 мая Если пришлось выйти на работу в какой-то из выходных Сменный Если работа выпадает на 28, 29 и 30 апреля или 10–12 мая Только если смена выпала на 1 или 9 мая Сдельный Оплата устанавливается в локальном нормативном акте компании за отдых в это время Работа в любой день с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая

Если по решению работодателя сотрудник в будний день должен отработать больше, первые два часа переработки за день оплатят в полуторном размере, а последующие в двойном.

Если человек вышел на работу не в свое официальное рабочее время, ему положена двойная оплата или одинарная оплата и отгул. Сотрудники со срочным трудовым договором до двух месяцев могут получить только двойную оплату.

Если сотрудник трудится по сменному графику, двойную оплату он получит только за смену 1 или 9 мая. В остальные дни смены оплачиваются в обычном режиме.

В случае часовой оплаты труда праздничные дни оплачивают по средней ставке за нормативы трудового времени.

Всем сотрудникам с окладом должны выплатить за май ту же сумму, что и в другие месяцы. Для сотрудников со сдельной зарплатой итоговая сумма в мае такая же, как и в остальные месяцы.

Норма отработки в мае 2024 года

Для сотрудников с 40–часовой рабочей неделей — 159 часов, с 36–часовой неделей — 143 часа, а при 24–часовой рабочей неделей — 95 часов.

В какие сроки необходимо выдать заработную плату, если дата выплаты приходится на майские праздники

Согласно ст. 136 ТК, если день выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день, оплату труда перечисляют накануне этих дней.

Как оплачиваются больничные, отпуск, командировки

Больничные

Оплату по временной нетрудоспособности в майские праздники проводят так же, как в рабочие дни. Если работник заболел с 28 апреля по 1 мая или с 9 по 12 мая 2024 года, работодатель выплачивает пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня больничного, остальные дни оплачивает Социальный фонд России (СФР).

Отпуск

Если весь отпуск или его часть выпала на майские праздники, количество совпадающих дней прибавляют к отпуску. В этом случае отдых у сотрудника будет дольше, однако отпускные за прибавленные дни он не получит.

Командировка

Если работник на майские праздники был в командировке и отдыхал, доп. выплаты ему не положены, только обычные. В случае работы он получит двойные выплаты. Их размер прописывают в локальном нормативном акте компании.

Какая зарплата положена бюджетным работникам

Работники муниципальных и государственных учреждений получат такую же оплату, как и сотрудники коммерческих компаний: в полном объеме в рамках оклада или тарифной сетки.

Бюджетные работники со сменным графиком (медики, сотрудники МЧС, аварийных служб и полиции) получат двойную оплату за смены 1 или 9 мая.

При желании сотрудник может выбрать отгул и одинарную оплату.

Могут ли снизить заработную плату в праздничные дни

Снизить заработную плату из-за длинных выходных не могут. Сотрудник должен получить полную сумму в положенные сроки, указанные в трудовом или коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка или положении о заработной плате.

Если работодатель отказывается оплатить майские праздники, работник может пожаловаться в инспекцию труда или прокуратуру.

Если человек состоит на учете по безработице, соответствующее пособие он получит в полном объеме.

Штрафы за нарушение оплаты праздничных дней

Согласно ч. 1. ст. 4.1.2 и чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП, за неисполнение требований по оплате нерабочих дней работодателю грозит штраф:

от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — руководителю компании;

от 1 тыс. до 5 тыс. рублей — предпринимателю;

от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — крупной организации;

от 1 тыс. до 5 тыс. рублей — малым предприятиям.

При повторных нарушениях:

штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет — для должностных лиц;

штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей — для предпринимателей;

штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для крупных компаний;

штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей — для малых предприятий.

При этом работодатель должен выплатить работнику все положенные надбавки, а также компенсацию за задержку зарплаты. Она составляет 1/150 ключевой ставки за каждый день просрочки. Кроме того, сотрудник может потребовать компенсацию морального вреда.

Стоит ли брать отпуск в мае

Май не самый выгодный с финансовой точки зрения для отпуска, но отдохнуть в этот месяц можно дольше.

Отпускные в мае получатся меньше, чем оплата труда в это время. Это связано с особенностями расчета заработной платы и отпускных.

Зарплату выплачивают за рабочие дни. Чем меньше рабочих дней, тем дороже получается каждый из них. Отпускные же считают, ориентируясь на средний дневной заработок за последний год.

Средний заработок за один стандартный день ниже заработка в день в месяце, где немного рабочих дней. С учетом отпускных общий доход за месяц может быть ниже обычной зарплаты.

Если нужно продлить майские выходные, с финансовой точки зрения отпуск выгоднее оформить в последнюю неделю апреля, чем в мае.

Можно взять отпуск с 22 по 27 апреля, так отпуск продлится на три дня. Выйти на работу нужно будет 2 мая.

Если взять отпуск с 2 по 5 мая, отдых составит 8 дней. После отпуска работать нужно будет три дня, а затем можно снова уйти на длинные выходные в честь Дня Победы.

В случае отпуска с 2 по 8 мая отпуск будет длиннее в два раза — отдохнуть можно будет две недели.

Если взять отпуск с 13 по 19 мая, можно будет отдохнуть 11 дней благодаря четырем праздничным дням.

Обратите внимание, что праздничные дни не оплачиваются, но и не включаются в отпуск и продлевают его. При этом не нужно путать праздничный день и перенесенный выходной. Перенесенные выходные не продлевают отпуск, а учитываются в его продолжительности. Их оплачивают как отпускные.

Перенесенные выходные на майские праздники в 2024 году — 29, 30 апреля и 10 мая.

Как оплачиваются майские праздники в 2024 году: главное