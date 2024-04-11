Маркетинг

Персонализация в B2B-коммуникациях: как адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов и укреплять с ними отношения

В мире бизнеса одним из ключевых факторов успеха стало умение адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов. В сфере B2B это особенно важно, ведь каждая компания имеет уникальные требования и ожидания.
24 7
Персонализация в B2B-коммуникациях: как адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов и укреплять с ними отношения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Персонализация — неотъемлемая часть стратегии взаимодействия с клиентами, позволяющая не только понять их потребности, но и укрепить отношения на долгий срок.

О том, что из себя представляет персонализация в B2B-коммуникациях, и как ей правильно пользоваться, рассказывает Юлия Батальцева, директор по маркетингу EasyStaff, компании-разработчика IT-решений для фрилансеров.

Персонализация в B2B-коммуникациях — это процесс индивидуализации сообщений, контента и предложений для конкретного бизнеса. Она направлена на создание более значимого и релевантного опыта отношений, отвечает потребностям и интересам каждого клиента.

Ключевые аспекты персонализации

Для того, чтобы понять, как адаптироваться к индивидуальным потребностям B2B-клиентов, рассмотрим ключевые особенности персонализации.

Индивидуальные потребности клиентов в центре внимания

B2B-отношения строятся на основе взаимовыгоды и доверия. Для успешного сотрудничества необходимо учитывать индивидуальные нужды клиента.

Персонализация коммуникаций позволяет более глубоко понять ожидания партнера, создавая основу для продуктивного взаимодействия.

Внимательное отношение к индивидуальным потребностям может стать вашим уникальным торговым предложением (УТП).

Например, один из продуктов нашей компании — платформа по оплате удаленным сотрудникам и фрилансерам по всему миру. В процессе перевода денежных средств у b2b-клиента могут возникнуть вопросы, связанные с работой системы, сроками перевода, закрывающими документами и т. д.

Как правило, все финансовые аспекты клиенты хотят контролировать особенно тщательно и быстро получать нужную информацию. Поэтому аккаунтинг и саппорт в режиме онлайн персонализировано обрабатывают все заявки заказчиков. 

По результатам опроса наших партнеров, именно персонализированный подход является одним из решающих факторов при выборе предложения. Он также повышает лояльность к продукту и позволяет сотрудничать очень долго. 

Адаптация стратегий к индивидуальным потребностям

Одним из ключевых аспектов персонализации в B2B-коммуникациях является адаптация стратегий под конкретные потребности клиентов.

Она включает кастомизированные предложения, специализированные решения и индивидуальное обслуживание. Адаптация играет важную роль в B2B-коммуникациях по нескольким причинам.

1. Улучшает клиентский опыт

Подход, нацеленный на индивидуальные нужды, позволяет создавать персонализированные решения, которые точно соответствуют требованиям заказчика.

Простой пример из B2C-сферы: каждое субботнее утро я пью кофе в определенной кофейне. Несмотря на то, что заведений много, я отдаю предпочтение только одному из них. Однажды мне предложили бесплатную карту кофейни, и теперь благодаря CRM и хорошей памяти бариста у компании есть накопленные данные, какой кофе я предпочитаю. 

Возьмем пример из сферы B2B. Предположим, вы поставщик программного обеспечения для крупных предприятий, специализирующихся на управлении производственными процессами. Один из ваших клиентов, крупная автомобильная компания, обратилась с запросом на оптимизацию своего производственного процесса с целью повышения эффективности и снижения издержек.

Вместо того чтобы предложить стандартное решение, вы провели анализ производственных потребностей организации и разработали персонализированное (кастомное) программное обеспечение, которое учитывало уникальные особенности и требования автомобильного производства. Ваше решение включало интеграцию существующих систем управления и предлагало специальные функции для оптимизации рабочих процессов.

Когда автомобильная фирма начала использовать ПО, было замечено значительное улучшение производственной эффективности и снижение издержек. Ваше внимание к их индивидуальным потребностям помогло достичь целей и сделало вас надежным партнером в области бизнес-технологий.

2. Повышает эффективность коммуникаций

Адаптированные стратегии обеспечивают более целенаправленное и эффективное взаимодействие с клиентами. Когда предложения соответствуют нуждам и интересам, вероятность успешного сотрудничества возрастает.

Вариантов персонализированной стратегии может быть несколько.

  • Персонализированный пакет услуг. Например, если клиенту требуются IT-услуги, поставщик может провести аудит и предложить оптимальные решения, учитывая отрасль и специфические запросы заказчика.

  • Специализированные решения. Если клиент работает в области фармацевтики, компания может предложить решения, специально разработанные для обработки и хранения данных о клинических испытаниях лекарств.

  • Индивидуальное обслуживание и укрепление отношений через персонализацию. Происходит за счет выстраивания долгосрочного сотрудничества.  

3. Укрепляет отношения между бизнесами

Персонализация коммуникаций не только помогает удовлетворить потребности заказчиков, но и способствует укреплению взаимоотношений между бизнесами. 

Разберем на кейсе нашей компании.

Несмотря на то, что все данные о клиентах фиксируются в CRM, мы стараемся «закрепить» за каждым из них своего менеджера\аккаунт, который знает все детали истории отношений с заказчиком, его предпочтения в коммуникации и т. д.

4. Использование данных для персонализации

Современные технологии аналитики и обработки данных открывают огромные возможности для персонализации коммуникаций в B2B-сфере.

Сбор и анализ информации о клиентах позволяет более точно определить их потребности и предпочтения, а также прогнозировать будущие запросы. На основе этих сведений можно создавать индивидуальные предложения и персонализированные рекомендации. 

В условиях высокой конкуренции даже малому бизнесу необходима CRM-система, чтобы фиксировать, автоматизировать и управлять всей информацией о конкретном клиенте.

К примеру, в нашей компании у каждого B2B-заказчика есть клиентская карточка. Она хранит его персональные данные, историю сделок, историю взаимодействий\переписок, юридические документы.

При создании карточек необходимо включать и маркетинговую аналитику: откуда клиент узнал о компании, сколько маркетинговых «касаний» было до продажи, какая кампания привела к сделке и т. д.

Эти данные позволяют структурировать, хранить, анализировать информацию, выстраивая на основе результатов дальнейшие стратегии бизнеса и маркетинга. 

Как эффективно использовать персонализацию

Вот несколько советов, как сделать это правильно.

  • Изучите свою аудиторию: проведите исследование клиентов, чтобы понять их индивидуальные потребности, интересы и предпочтения. Например, если вы предоставляете услуги по облачным вычислениям, то наверняка знаете, что многие компании заинтересованы в повышенной безопасности данных. Затем используйте эту информацию для персонализации контента и предложений.

  • Сегментируйте аудиторию: разделите клиентов на категории на основе их общих характеристик: отрасль, размер компании, географическое положение и т. д. Затем создайте уникальные сообщения и предложения для каждого направления. Например, если у вас есть клиенты из разных отраслей, можно предлагать специфичные решения.

  • Персонализируйте предложения: разработайте продукты и услуги, которые отвечают потребностям каждого сегмента ЦА. Например, отправьте персонализированные email-рассылки с полезной информацией, советами и рекомендациями, которые помогут клиентам решить их конкретные проблемы.

  • Оптимизируйте процессы сбора данных о клиентах: при сборе информации обязательно запрашивайте только ту, которая будет полезна для персонализации коммуникации. Например, если вы знаете, что определенный заказчик интересуется только одним конкретным продуктом, не требуйте от него заполнять длинную анкету с вопросами, не относящимися к этому продукту.

Персонализация в B2B-коммуникациях играет ключевую роль в современном бизнесе. Адаптация к индивидуальным потребностям клиентов позволяет улучшить качество обслуживания и создавать прочные и долгосрочные отношения, основанные на взаимном доверии.

Начать дискуссию

Электронная отчетность

Как сформировать электронную доверенность для сдачи отчетов

С 1 марта 2024 года уполномоченный представитель организации для сдачи отчетов должен иметь электронную машиночитаемую доверенность.

75

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Сальдо ЕНС

Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС

Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.

Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС
10
Зарплата

Основная и дополнительная заработная плата: расчет начислений

В трудовом законодательстве нет разделения зарплаты на основную часть и дополнительную, но такие понятия часто используют на практике. С их помощью легче разобраться, как начисляется заработная плата и от чего зависит ее величина. Чем отличается дополнительная зарплата от основной и как каждая из них влияет на расчет начислений сотрудникам, вы узнаете в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
18

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

508
Экспорт

Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: почему не будет ни уточненки, ни пеней

С 1 января 2024 года вступила в силу норма, принятая еще в 2022 году. Она касается нового порядка определения налоговой базы по НДС по неподтвержденному экспорту.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
18
Кадровый учет

Как отдыхаем в мае 2024 года и как оплачиваются длинные выходные

В апреле и мае россиян ждут шестидневная рабочая неделя и длинные выходные дни. Рассказываем, как отдыхаем и работаем в мае 2024 года, как оплачиваются длинные выходные работникам с пятидневкой, сменным графиком и сдельной оплатой труда, может ли работодатель вызвать на работу в выходные или снизить зарплату и выгодно ли брать отпуск в конце весны.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
38

Онлайн-курсы

53
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Палата 6-НДФЛ: бухгалтеры считают, что новый расчет — это дурдом. «Ночной бухгалтер» № 1660

Всю неделю бухгалтеры обсуждают сдачу новой формы 6-НДФЛ. По их комментариям можно снимать блокбастеры и создавать мемы. Отчет не хочет поддаваться даже 1С, не всем помогает обновление и его заполняют просто вручную.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
31
Маркетинг

Персонализация в B2B-коммуникациях: как адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов и укреплять с ними отношения

В мире бизнеса одним из ключевых факторов успеха стало умение адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов. В сфере B2B это особенно важно, ведь каждая компания имеет уникальные требования и ожидания.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
24
Банковские карты

В России выпущена первая светящаяся детская банковская карта

Банк «Центр-инвест» из Ростова-на-Дону запустил первую в России светящуюся детскую карту платежной системы «Мир» со встроенным светодиодом, который загорается при оплате через терминал.

21
Бесплатно с Блокировка счетов

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс

Как происходит частичная блокировка счетов, в каком случае осуществляется полная блокировка счетов компании и какие платежи по заблокированному счету можно перечислять, рассказываем в мини-курсе.

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс
22
Проверки ФАС

Крупный банк могут оштрафовать за рекламу на ТВ программы лояльности

ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк», так как выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе.

33
«Мои самозанятые»
ЭДО

Как автоматизировать документооборот с сотнями исполнителей в аутсорс-компаниях 

Аутсорсинговые компании сотрудничают с сотнями, а порой и тысячами самозанятых. Например, одна небольшая фирма может обеспечивать курьерами, сборщиками и клинерами крупных ритейлеров города. Документов с исполнителями нужно подписывать много, а контролировать этот процесс сложно. Упростить работу бухгалтера и кадровика поможет автоматизация документооборота.

Как автоматизировать документооборот с сотнями исполнителей в аутсорс-компаниях 
28

Разборы законов

1 243
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ЭДО в кадровом учете

EasyDocs стал лучшей системой кадрового электронного документооборота в рейтинге Telecom Daily

Агентство Telecom Daily провело исследование, чтобы определить самые популярные системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) среди пользователей — HR-специалистов. В ходе исследования специалисты оценивали важность функций КЭДО и качество их реализации в различных решениях, которые есть на рынке.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
30
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ИИ превзойдут человеческий интеллект к концу 2025 года, рубль —главная внешнеторговая валюта России, прибыль производителей яиц выросла

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

35

ФАС выдала предупреждение Wildberries: условия оферты поменяют в пользу продавцов

Антимонопольная служба заявила, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.

49
Товарный знак

Роспатент назвал топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что с начала 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от российского бизнеса на регистрацию товарных знаков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

45
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Цены горят! Сегодня последний день, когда вы можете купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!

Сегодня последний день акции на новые онлайн-курсы! Успейте купить онлайн-курсы по ОСНО, воинскому учету, ВЭД, УСН и финансовому моделированию за 3 690 рублей!

🔥 Цены горят! Сегодня последний день, когда вы можете купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!
9,4 тыс.
Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

🔥Изменениях 2024 года, которые касаются каждого работодателя. Самый полезный обзор БухСтрим по зарплате

Продолжаем обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты. Об этом расскажет Елена Ярушкина — ваш экскурсовод в мире бухгалтерии.

1
58

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркетплейсы

Кто продавец товара на маркетплейсе: Роспотребнадзор поставил точку в спорах

Письмом ведомства от 28 марта поделился председатель совета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

116

Интересные материалы

Ведение бизнеса

Первый в России банк запустил акцию в поддержку семейного бизнеса

Ростовский банк «Центр-Инвест» первым запустил с апреля специальную акцию «Семейный бизнес», которая будет действовать до конца 2024 года.

56