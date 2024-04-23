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Интервью

Елена Пивоварова: «Эффективное управление закупками — основа роста объемов производства»

Как в условиях наращивания объемов производства, которые демонстрируют российские предприятия, оптимизировать систему работы с поставщиками и обеспечить бизнес всем необходимым, рассказала эксперт по управлению финансами, член Международного экономического союза Елена Пивоварова.
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Елена Пивоварова: «Эффективное управление закупками — основа роста объемов производства»
Иллюстрация: Елена Пивоварова

Промышленное производство в России показывает значительный рост. По итогам 2023 года положительную динамику по этому критерию показали почти 60% регионов России. В январе — феврале 2024 года он, по данным Росстата, вновь показал увеличениена 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внешним стимулом для роста объемов выпускаемой продукции специалисты называют курс на импортозамещение на фоне введения западных санкций. Однако успешность решения этой задачи лежит и в сфере организации производства, где одну из ключевых ролей играет закупочная деятельность компании.

О том, какие типичные ошибки совершают специалисты, какие этапы важно проанализировать и как выстроить грамотный подход к формированию закупочной деятельности мы поговорили с финансовым аналитиком, членом Вольного экономического общества России, заместителем главного экономиста всероссийского детского центра «Орленок» Еленой Пивоваровой.

— Елена, на протяжении уже нескольких лет вы ведете исследования в сфере оптимизации затрат в малом и среднем бизнесе. Вы являетесь автором методики финансовых расчетов, которая позволяет увеличить скорость работы и объем обработки данных в процессе государственных и муниципальных закупок. Почему вы взялись за эту тему?

— Сейчас многие предприятия показывают высокий темп роста, и в такой ситуации закупочная деятельность будет играть все более и более важную роль. Увеличение заказов, объемов — это все нужно обеспечивать. Но, к сожалению, многие предприниматели пока недооценивают значение организации эффективных закупочных технологий.

Управление закупками — самая важная часть материально-технического обеспечения, фактически сердце, главная мышца, которая дает организации все необходимое — сырье, инвентарь, услуги.

Я часто вижу устаревшие подходы к планированию, организации процесса формирования и отслеживания закупок, отсутствие закупочных стратегий и регламентов, недостаток мотивации и нужной компетенции у сотрудников, разграничения ответственности между подразделениями. Если предприятие поставило своей целью динамичный рост — первое, что стоит сделать — оптимизировать закупки.

— У вас есть практический опыт работы в этой сфере. В 2020 году вы  были назначены на должность специалиста экономического отдела по закупкам крупнейшего в стране детского центра и спустя три года в авторитетном издании «Экономика и жизнь»  опубликовали вашу работу «Оптимизация финансовых расчетов в сфере закупок». Как в  исследовании вам пригодился ваш опыт и какие аспекты вы анализировали для разработки своей методики?

— Получив место в отделе закупок я смогла на своем опыте досконально изучить, как работает структура закупок, из каких звеньев она состоит и выстроить систему ее оптимизации.

Конечно, у разных предприятий система будет работать чуть иначе — другой масштаб, другие товары, но формально закупочный процесс можно поделить на несколько этапов, и они составляют вполне универсальную модель, подходящую для любого бизнеса.

Ведь всем прежде всего нужно знать, что именно необходимо купить, каким требования должен соответствовать товар, сырье или услуга. С этого и нужно начинать. Далее идет поиск поставщиков, размещение заказа, контроль, оформление документов.

Так вот чтобы эффективно оптимизировать процесс закупок, нужно, чтобы каждый этап проходил максимально четко и быстро. Чтобы каждый специалист на своем этапе работы знал, что делать, на какие вопросы искать ответ, и не совершал ненужных ошибок.

И этого достаточно просто добиться, регламентируя закупочные бизнес-процессы, работу с запасами и с поставщиками. Когда у сотрудника любого отдела есть пошаговое руководство, работать вместе на единый результат гораздо проще. И важно эти регламенты периодически перенастраивать, чтобы соответствовать изменениям и в самой компании и в окружающей действительности.

К сожалению, иногда встречаются регламентированные процессы, но они в этом виде уже десятилетия. Это не оптимизация, а наоборот. 

— Ваша методика позволяет существенно экономить время, особенно если речь идет о закупках на крупных предприятиях. Что вы предлагаете специалистам, чтобы они  выполняли задачи оперативнее?

 — Я разработала таблицы с формулами, с помощью которых достаточно быстро можно собрать нужную информацию.

К примеру, произвести расчет начальной цены контракта. Это один из важных критериев при определении поставщика. Чтобы не тратить время на ручной просчет по каждой позиции, достаточно ввести цены поставщика и она сама автоматически выдаст результат. Еще одна вспомогательная таблица разработана мной для удобства сбора данных и автоматизированного свода итоговых данных по финансовым годам закупок, по статьям, по кодам видов расходов.

Эти таблицы можно подстроить под себя и свои потребности. Но они в любом случае помогут собрать данные быстрее. Крайне важно автоматизация процессов там, где это возможно.

Когда бизнес уже вышел на какую-то высоту, обязательно нужно оптимизировать и процесс закупок, тогда получится выйти на новый уровень. И для этого не нужны серьезные финансовые траты. Нужны перемены.

— Вы регулярно публикуете свои научные работы в профильных журналах. Одна из ваших статей в конце 2023 года была удостоена 1 места в международном конкурсе «Профессиональное управление». В своих исследованиях вы описываете оптимизацию финансовой деятельности в разных сферах — авиаперевозках, гостиничном бизнесе, бьюти-индустрии. Какие особенности есть в работе специалистов отдела закупок? 

— Здесь высочайшая степень ответственности и требования к специалистам. Помимо хорошей базы знаний, нужно обладать определенными личными качествами — быть коммуникабельным, пунктуальным, стрессоустойчивым, уметь быстро принимать решения. Потому что в сфере закупок необходимо работать с очень большим объемом данных.

И это не просто массив цифр — это общение с поставщиками, со всеми структурами внутри предприятия: логистами, складами, бухгалтерией, производством. Это поиск партнеров, мониторинг цен, переговоры, работа с документами и электронными таблицами.

Столь сложную систему крайне важно грамотно выстроить, иначе поддержание ее функционирования потребует очень много сил. При этом будут расти риски что-то упустить или что-то не просчитать.

Очень важно, чтобы закупки велись грамотными специалистами с хорошей мотивацией. Нужно активное взаимодействие между подразделениями, согласованность действий и разделение ответственности. Важно участие руководства и понимание им важности оперативных действий с его стороны. 

— Елена, недавно вы вошли в Международный Экономический союз. Это дает вам возможность оперативно получать информацию обо всех нововведениях в сфере экономических и бизнес процессов. Чтобы вы посоветовали руководителям, чтобы максимально эффективно использовать открывающиеся возможности в связи с глобальными изменениями на рынке. 

— Сейчас поиск возможностей для роста и структурно–технологической перестройки экономики России — одна из главных тем в повестке профессиональных дискуссий.

Лучшее, что могут делать руководители — быть открытыми для новых возможностей.

Нужно регулярно анализировать ситуацию, искать новые решения, внедрять современные информационные технологии. Важно не забывать о постоянном мониторинге рынка и анализе его изменений, чтобы оперативно реагировать на новые требования и возможности. Специалисты должны обладать навыками работы с цифровыми инструментами и в это нужно вкладывать ресурсы.

Современный мир требует большой мобильности и скоростей. Поэтому оптимизация бизнес процессов и закупочных, в том числе — главный ключ к успеху. 

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Как в условиях наращивания объемов производства, которые демонстрируют российские предприятия, оптимизировать систему работы с поставщиками и обеспечить бизнес всем необходимым, рассказала эксперт по управлению финансами, член Международного экономического союза Елена Пивоварова.

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