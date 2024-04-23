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Интернет и IT

Что новенького на «Клерке»: релизы, новые опросы, курсы по охране труда — все, что нельзя пропустить

Подготовили обзор изменений на сайте, которые уже произошли в апреле. Каждый день делаем пребывание на «Клерке» интереснее и удобнее с помощью нашего IT-отдела. Будем знакомить вас с работами, которые мы проделываем (а вы не всегда их замечаете). Обязательно пишите в комментариях, что улучшить на сайте, чего не хватает, если заметили баги — вам тоже сюда.
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Что новенького на «Клерке»: релизы, новые опросы, курсы по охране труда — все, что нельзя пропустить
Фото: Наталья Лукина / Клерк.ру

Викторины, тесты и опросы!

Одно из самых ожидаемых обновлений, о котором мы уже успели вам рассказать — это новые опросы.

Вы можете создать опрос, тест, викторину, в том числе с анонимным режимом ответов. Такая функция доступна не только редакторам, но и любому пользователю на «Клерке».

Создайте свой собственный пост и добавьте в него опрос. При создании поста выберете вот эту иконку:

И перед вами появится редактор опроса:

Делайте настройки, добавляйте варианты ответов и размещайте пост с опросом или викториной в своем блоге.

Посмотрите, например, какой крутой тест на знание бухгалтерских терминов получился у Алексея Иванова)

Релиз новых курсов

На «Клерке» появился новый раздел курсов в сфере охраны труда. Сейчас в нем шесть курсов.

Такое обучение необходимо ИП и руководителям небольших предприятий, которые могут по закону не создавать службу охраны труда, но обязаны обеспечить безопасную работу своих сотрудников.

Если вы не руководитель, но на вас возложили обязанности по охране труда, вам тоже необходимо такое обучение.

Пройти курсы могут и любые другие работники. А курс оказания первой помощи настоятельно рекомендуем пройти вообще всем желающим — в жизни может пригодится.

Улучшили поиск на сайте

Мы изменили навигацию в левом (главном) меню сайта.

Теперь в верхней части те разделы, которые пользуются самой большой популярностью.

Удобное меню для тех, кто обучается на курсах, смотрит вебинары, использует другие сервисы сайта.

Все для обучения и полезные инструменты тоже на местах. Кстати, полезных калькуляторов и других сервисов скоро будет больше — следите за новостями о релизах!

И, конечно, не забывайте о Клерк.Консультациях, Клерк.Работе и журналах для бухгалтера.

Но это еще не все. В меню появился раздел Поиск по тегам. На этой странице вы можете просто кликнуть на подходящий тег или найти его с помощью поиска.

Вот, например, подборка по тегу 6-НДФЛ или по тегу фиксированные взносы ИП.

Для тех, кто в теме

Мы делаем сайт удобным не только для юзеров, но и для самой команды «Клерка».

Например, благодаря сбору истории по CDP на сторонних доменах, мы можем получать информацию о посещении этих страниц. Это поможет нам в настройке таргетинга, аналитике, составлении статистики и истории просмотров.

Так мы сможем понять интерес пользователей, сделать рекламу на сайте более персонализированной, точнее проанализировать поведение на страницах с курсами — что было интересно юзерам, а на что они не обращали внимание.

Анонс

Скоро коллекция инструментов и калькуляторов для бухгалтера пополнится новинками. Пока держим интригу!

Мы уже запустили сразу несколько новых и продолжаем расширять линейку онлайн-курсов. Провели опрос и выяснили, какие курсы повышения квалификации или профпереподготовки вам интересны и работаем над новыми обучающими программами.

Команда устраивает мозговые штурмы, чтобы создавать для вас современный контент, в том числе и на нашем YouTube-канале, на котором, между прочим уже более 5 тысяч подписчиков!

Пишите в комментариях, что вы хотите изменить на «Клерке», чего не хватает, чем чаще пользуетесь. В общем ждем от вас любую критику и предложения

С уважением, команда Клерк.ру!

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Что новенького на «Клерке»: релизы, новые опросы, курсы по охране труда — все, что нельзя пропустить

Подготовили обзор изменений на сайте, которые уже произошли в апреле. Каждый день делаем пребывание на «Клерке» интереснее и удобнее с помощью нашего IT-отдела. Будем знакомить вас с работами, которые мы проделываем (а вы не всегда их замечаете). Обязательно пишите в комментариях, что улучшить на сайте, чего не хватает, если заметили баги — вам тоже сюда.

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