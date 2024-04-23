Что делать, если ФНС увидела занижение зарплаты в компании

Отраслевые соглашения остаются сюрпризом для многих компаний. Их суть в том, что власти в регионах, профсоюзы и объединения работодателей договариваются о дополнительных гарантиях для сотрудников.

Обычно речь идет о льготах, компенсациях, надбавках, отпуске или, например, зарплата на отраслевом уровне по региону или по России. Больше всего их в производственной сфере, но не только.

Проблема в том, что компания может не знать о соглашении и ее включат автоматически. А для выхода — нужен обоснованный отказ в определенное время.

Если его нет, работодатель должен обеспечить дополнительные льготы. Иначе — риски, не только в рамках трудового права, но и от налоговой службы.

В одну из компаний пришло требование ФНС. В нем сказано о противоречиях в отчетных документах и данных, которые есть в налоговой службе. Ведомство предположило занижение налоговой базы из-за того, что зарплаты в компании оказались ниже средней отраслевой заработной платы в регионе.

Среднеотраслевой зарплаты нет в ТК

Прежде всего, в ТК нет требований о том, что средняя зарплата должна быть не ниже среднеотраслевой в регионе. И возможно, речь идет не о нарушении в части зарплаты даже в рамках какого-либо отраслевого соглашения.

Контрольное соотношение ФНС

Дело в том, что работодатели сдают в налоговую отчет по форме 6-НДФЛ. И для проверки данных у ФНС есть контрольное соотношение «средняя зарплата» — «средняя зарплата по отрасли в регионе».

Нарушение такого соотношения может говорить о возможном занижении налоговой базы по НДФЛ и является одной из причин для выездной налоговой проверки, на основании Приложения №2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

С учетом письма ФНС №15922, если выявлен такой факт, ведомство требует предоставить пояснения. После получения ответа налоговая служба рассматривает вопрос о дальнейшем налоговом контроле.

Где узнать среднюю зарплату по отрасли

Чтобы узнать среднеотраслевую зарплату, налоговое ведомство рекомендует обращаться в региональное отделение Росстата и изучить его сборники экономико-статистических материалов. Также можно направить запрос в местное отделение ФНС.

Пояснение в налоговую

Таким образом, прежде всего работодателю необходимо направить пояснение в ФНС. Для его подготовки желательно сначала проверить зарплату работников и изучить причину ее начисления в размере ниже, чем в среднем по отрасли.

Причин для низкой средней зарплаты может быть несколько, например, какие-то работники оформлены на неполную ставку, кто-то является льготником и работает в режиме неполного рабочего времени, кто-то отработал неполный месяц из-за длительного больничного. Также среди возможных причин — прием или увольнение в середине месяца, отпуск по уходу за ребенком, отпуск за свой счет и др.

Все причины необходимо указать в пояснении и подтвердить это кадровыми документами, в частности, штатным расписанием, табелем учета рабочего времени, расчетными ведомостями, положением об оплате труда и др. Само же пояснение составляется в свободной форме.

Таким образом, письмо из ФНС не связано с отраслевым соглашением и не говорит о прямом нарушении. Задача работодателя — прояснить ситуацию и подтвердить, что низкая зарплата по данным налоговой — не является нарушением со стороны работодателя, и сумма налоговой базе не занижена.

Отраслевые же соглашение и участие в них курирует Минтруд. И чтобы понять, относится ли компания к какому-либо из них, лучше обратиться напрямую туда.