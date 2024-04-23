Черный список ЦБ, как проверить контрагента

Федеральная налоговая служба постоянно борется с компаниями-однодневками и выявляет тех, кто обналичивает деньги с таких компаний. К сожалению, стандартная проверка по открытым данным ФНС может не отражать принадлежность компании к однодневке, через которую обналичиваются денежные средства.

Центральный банк также включился в эту борьбу и создал банковский светофор (платформа «Знай своего клиента» — согласно ФЗ-115 от 7 августа 2001 года).

Уровень риска от ЦБ определяет возможную принадлежность к компаниям, осуществляющим незаконные операции (в т.ч. обналичивание денежных средств). Многие организации, имеющие высокий риск — «технические» — созданы для противоправных финансовых схем.

Как проверить уровень риска ЦБ организации и обезопасить себя и свои компанию

Проверить контрагента и узнать банковский уровень риска можно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС в карточках организаций.

Важно: платя на данные организации, плательщик подвергает риску свою организацию, у него понижается уровень риска, ФНС может предъявить налоговые требования и обвинить в участии в схемах по отмыванию денежных средств, директор, бухгалтер, а также ответственные сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Причем ответственность плательщика наступает, даже если товар поставлен или услуга оказана и документально все оформлено, потому как далее деньги были обналичены со счета контрагента.

Согласно данным ЦБ, все компании и ИП разделены согласно уровню риска:

К надежной «зеленой» категории относятся организации с низким риском, которые ведут реальную деятельность и не участвуют в сомнительных операциях. Им банки не смогут отказать в открытии счета и проведении операции.

К «желтой» категории относятся организации со средним уровнем риска, которые были замечены в проведении подозрительных операций наряду с нормальными. Банки могут блокировать подозрительные операции таких компаний.

Организации «красного» цвета не смогут проводить практически никакие операции, только уплачивать налоги и сборы и платить зарплату сотрудникам. Их счет может быть заблокирован обсуживающим банком.

Проверить контрагента на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

Почему нужно проверять уровень риска ЦБ перед сотрудничеством с контрагентом

Это убережет организацию от возможных претензий со стороны ФНС и правоохранительных органов. Выявит потенциальные риски при работе с организацией или ИП, позволит не заплатить на компанию–однодневку. В реестре ЦБ на апрель 2024 года более 250 000 компаний и ИП. Каждый день реестр дополняется новыми организациями.

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Переходите на страницу: Уровень риска ЦБ по ФЗ-115.

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