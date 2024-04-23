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Управление финансами

Финансисты нового времени: когда важнее лидерство, а не учет

Основа профессии финансиста — учет и отчетность. Важно уметь анализировать, проверять данные на соответствие законодательству, планировать и оценивать эффективность бизнеса. Такие требования были вчера, есть сегодня и будут завтра, однако только этого уже недостаточно. Чего ждут от современного специалиста — разбираемся в статье.
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Финансисты нового времени: когда важнее лидерство, а не учет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Екатерина Лисицына, доктор экономических наук, профессор, руководитель программы МВА «Финансовая стратегия компании» Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС.

Кто такой финансист нового формата 

Профессия финансиста сейчас состоит из двух частей: аналитической и управленческой. Вторая требует не просто отслеживать показатели и считать цифры, а еще и управлять рисками и выстраивать стратегии.

Так специалист по финансам превращается в лидера изменений: именно он первым видит сигнальные огни финансовых перемен. Но недостаточно просто доложить о них руководству — топы и собственники теперь ждут от финансистов предложений, как изменить ситуацию и превратить эти красные огни в зеленые.

Финансист уже не просто учетчик, который фиксирует снижение или ухудшение каких-то показателей, а лидер, который говорит, как на эти изменения реагировать. 

Важно знать ответ на вопрос «Кто виноват?», но ответ на вопрос «Что делать?» важнее. Именно его ждут от финансистов, а это уже относится к стратегии.

Стратегические аспекты работы финансиста

Можно выделить три направления:

  1. Разработка стратегии компании и контроль ее выполнения. Здесь речь идет не только о финансовой стратегии, но и о корпоративной стратегии в целом.

  2. Оптимизация роста. Современный востребованный финансист должен не просто констатировать выполнение или невыполнение плана по бюджетам, а подбирать эффективные шаги роста компании. 

  3. Перспективное планирование. Как учесть черных лебедей и волатильность в различных аспектах бизнеса. 

Кризис финансовых кадров

Руководство компаний оценивает вклад финансиста в развитие бизнеса одним образом, а сами CFO совсем другим. Такой диссонанс сказывается на подготовке качественных кадров. 

Глобальная ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов, учета и аудита АССА исследовала, как видят роль финдиректора в будущем собственники, топы, инвесторы и сами руководителей финансовых служб.

Существенный рост роли финдиректора спрогнозировали 72% всех опрошенных. Но если посмотреть на ответы разных категорий респондентов, то показатели будут отличаться: увеличение значимости финдиректора отметили 82% собственников и топов, а что касается самих CFO, то только 66% ожидают усиления своей роли. 

Взгляд на компетенции финдиректора тоже у всех свой. Топы на первое место ставят стратегическое видение и лидерские качества, а сами финансисты — опыт бухучета и работы с финансами. Возможно, специалисты недооценивают свое значение в компании и видят зону своей ответственности меньше, чем ее хотели бы видеть собственники.

Как можно повысить авторитет финансистов внутри компании

Раньше финансиста приглашали, чтобы он просчитал эффективность и возможную результативность партнерских предложений. А сейчас специалист по финансам сам становится партнером и не просто может, а даже должен предлагать стратегические решения.

Финансисты сильны в профильных знаниях, но зачастую им не хватает, например, инициативы, харизмы, кругозора, стратегического мышления и навыков управления командой.

Чтобы это исправить, нужно, во-первых, чаще говорить об ожиданиях собственников и топ-менеджеров от работы финансистов, и во-вторых, обучать сотрудников дополнительно.

Специалисты уже стали профессионалами в области финансов, и теперь их надо учить становиться лидерами.

Где учиться финансисту нового формата

На мой взгляд, все, кто решил связать профессию с финансами, уже имеют лидерские качества: такие люди ответственны и готовы влиять на развитие предприятия. Но во время профильного обучения финансистов акцент делается на расчетно–учетно–аналитической функцию. Ее очень хорошо развивают, но при этом совершенно не уделяют внимания лидерским и управленческим навыкам. Поэтому им нужно учиться отдельно. Но где?

  • В бизнес-школах. Именно там образование и бизнес объединяются: преподают практикующие финансисты, обучение строится на реальных кейсах и примерах из работы самих обучающихся. Это помогает и учиться, и решать рабочие задачи одновременно. 

  • На программах MBA. Если финансист хочет получить степень, лучше обратить внимание на специализированные программы  MBA: финансы, финансовая стратегия или финансовый менеджмент.

  • На базовых кафедрах вузов. В некоторых университетах и институтах можно найти интересные финансовые программы, а преподавать там зачастую приглашают практиков.

Если инвестировать ресурсы в обучение, можно сделать рывок в профессии и получать больше возможностей и финансовых результатов. 

Юлия Баранюк, финансовый директор ООО ААК и ООО АСИЛАБ.

Во-первых, обучение в Школе способствовало моему карьерному росту — я получила должность финансового директора, находясь на позиции главного бухгалтера.

Это позволило участвовать в совещаниях и переговорах по построению финансовой стратегии компаний и давать рекомендации по ведению финансовой деятельности, подтверждая их цифрами и расчетами.

Во-вторых, мне удалось внедрить новую финансово–инвестиционную стратегию компании с использованием оценки и расчета необходимых коэффициентов в финансовом менеджменте, анализе ФХД компаний.

Полученные знания помогли оценить бизнес компании и справедливую стоимость. Использование инструментов корпоративного финансирования дало оптимизировать доходы и увеличить прибыль.

Я научилась применять практики для планирования и бюджетирования, оценивать финансовые риски, делать прогнозы и выстраивать прозрачную финансовую стратегию на будущее.

И, в-третьих, я смогла подготовить инвестиционный проект по строительству завода в Санкт-Петербурге, предложить руководству различные схемы финансирования и обосновать наиболее прибыльный вариант. Также я участвовала в проекте по покупке нового завода для компании.

Учеба заставила меня мыслить стратегически, а углубление знаний помогло достичь необходимых высот в карьере. После прохождения обучения я почувствовала, что финансовая стратегия компании успешно работает, а я необходима и значима в компании.

Ирина Маркова, финансовый директор группы компаний «PLACON property management».

Я считаю, что МВА нужно получать в том образовательном учреждении, чей диплом вызывает уважение у бизнес–сообщества, в почете у HR- агентств и рекрутеров, и также чьи выпускники занимают высокие позиции в крупных и успешных компаниях. 

Образование МВА «Финансовый менеджмент» стало «третьим китом», на котором держится моя карьера, моя уверенность в себе как специалиста в области финансов и руководителя финансового направления группы компаний. 

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Финансисты нового времени: когда важнее лидерство, а не учет

Основа профессии финансиста — учет и отчетность. Важно уметь анализировать, проверять данные на соответствие законодательству, планировать и оценивать эффективность бизнеса. Такие требования были вчера, есть сегодня и будут завтра, однако только этого уже недостаточно. Чего ждут от современного специалиста — разбираемся в статье.

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