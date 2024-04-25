Меняем режим работы в организации

Режим работы устанавливается руководством компании и утверждается в правилах трудового распорядка или прописывается в трудовых договорах. Изменить график работы без согласования с сотрудниками можно будет только если в компании происходят организационных и технологических изменений. Во всех остальных случаях изменения придется согласовывать с сотрудниками.

Все, что касается режима работы должно быть утверждено во внутренних правилах трудового распорядка компании либо описано в трудовых договорах с работниками. Нужно прописать:

продолжительность рабочей недели либо продолжительность ежедневной работы (смены),

время начала и окончания работы;

время перерывов в работе;

число смен в сутки;

чередование рабочих и нерабочих дней и т.п.

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Прописываем режим работы в трудовом договоре

Режим работы — это одно из важнейших условий трудового договора.

Если для всех работников введен одинаковый режим рабочего времени, в трудовых договорах можно сослаться на Правила внутреннего трудового распорядка компании или другие документы, где прописан режим работы. С этими документами нужно ознакомить каждого работника под роспись.

Если для конкретного работника устанавливается иной режим работы, это должно быть включено в трудовой договор (ч. 2 ст. 57 ТК).

Вне зависимости от того, как именно режим работы описан в трудовом договоре — подробно или ссылкой на Правила внутреннего трудового распорядка (другой документ) — это существенное условие трудового договора. Оно может быть изменено работодателем в одностороннем порядке только в случае изменения организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК). В остальных случаях, такие изменения должны быть согласованы с работником.

Меняем режим работы

Режим работы можно изменить:

по соглашению с работником (ст. 72 ТК);

в одностороннем порядке при проведении организационных или технологических изменений (ст. 74 ТК).

В обоих случаях необходимо уведомить сотрудников об изменении режима рабочего времени не менее, чем за два месяца до даты введения нового режима.

Если у работодателя есть основания для введения изменений в режиме работы по своей инициативе (организационные или технологические изменения), тогда сотруднику придется либо согласится, либо перейти на новую вакансию, которую ему должны предложить при ее наличии, либо уволится (быть уволенным).

Если сотрудник не согласится работать в новых условиях, а также от новых условий, то сотрудника можно уволить.

Если в фирме нет организационных или технологических изменений, то и режим работы без согласования сотрудников нельзя.

Чтобы изменить график работы сотрудника нужны три документа: уведомление, приказ и дополнительное соглашение.

Меняем режим работы, если он прописан в ПВТР. Алгоритм

Для начала издаем приказ об изменении режима рабочего времени и внесении изменений в ПВТР (за 2 месяца до события). В приказе нужно указать причины изменений. Готовим и раздаем сотудникам уведомления об изменении режима рабочего времени (за 2 месяца до события). В уведомлении нужно указать причины изменения режима рабочего времени, последствия несогласия, срок, в течение которого работник должен ответить, согласен он работать в новых условиях или нет. Если кого-то из сотрудников не находится в офисе (командировка, больничный, отпуск и тд.), то уведомление лучше направить заказным письмом с уведомлением, чтобы было понятно, что сотрудника предупредили. Письменно предложить другие вакансии сотрудникам, которые отказались работать по новому режиму работы. Ознакомить сотрудников с новой редакцией ПВТР по роспись. Составить приказы о переводе несогласных сотрудников на другие вакансии.

Меняем режим работы, который прописан в трудовом договоре. Алгоритм

Если сотрудники согласны поменять условия трудового договора, то с каждым из них необходимо заключить допсоглашения, в котором прописываются новый режим труда.

Алгоритм внесения изменений будет такой: