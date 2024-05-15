Командировка на майские праздники: оплачиваем правильно

Командировка работника может выпасть на майские праздники или «захватить» несколько выходных дней. Оплачивать такие дни нужно по особым правилам.

В 2024 году майские выходные дни распределены так:

1 мая и 9 мая — праздничные дни (ст. 112 ТК);

29 апреля (понедельник) — выходной, в связи с тем, что 27 апреля, суббота, рабочий день;

30 апреля (вторник) — выходной, перенос со 2 ноября (суббота);

2 и 3 мая — рабочие дни;

4 и 5 мая — выходные, суббота и воскресенье;

с 6 по 8 мая — рабочие дни;

10 мая — выходной, перенос с 6 января.

Итого, официальные праздничные выходные:

с 28 апреля по 1 мая включительно;

с 9 по 12 мая включительно.

Работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивают в двойном размере или предоставляют другой день отдыха. Так установлено статьей 153 ТК. Поэтому если командировка выпала на такие дни, нужно оплачивать согласно данной статье.

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Командировка в выходные дни

Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, утв. постановлением Правительства от 13 октября 2008 г. № 749, устанавливает так.

Труд работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивают в соответствии с трудовым законодательством. В связи с этим работодатель должен:

получить согласие работника на работу в выходной день и предложить работнику выбор компенсации за такую работу: дополнительный день отдыха либо оплата не менее чем в двойном размере; после получения согласия работника издать приказ о направлении в командировку.

Оплата командировки в выходной день

Рабочие дни в командировке оплачиваются из среднего заработка. Выходные в командировке оплачиваются в зависимости от того, работал сотрудник или нет.

Если сотрудник не работал в выходные дни, за эти дни выплачивайте ему только суточные. Средний заработок за нерабочие выходные в командировке не выплачивается.

Работнику положена «специальная» оплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день, проведенный в командировке, если он в такой день:

специально командирован для работы;

привлечен к работе в выходной в командировке;

выехал в командировку;

вернулся из командировки;

находился в пути к месту командировки или обратно.

Минтруд неоднократно разъяснял, что выходные (праздничные) дни в командировке оплачиваются не менее чем в двойном размере. При этом если за работу в выходной работнику предоставляют отгул, то выходной оплачивается в одинарном размере, а сам отгул — не оплачивается.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной день (от 0 часов до 24 часов).

Командированному работнику также оплачивают:

расходы по найму жилого помещения;

расходы по проезду к месту командировки и обратно;

суточные;

другие расходы (например, оплата услуг связи или почты).

Ответственность за неполную оплату работы в выходные дни

Размер штрафа за невыплату зарплаты или выплату в меньшем размере по ч. 6 ст. 5.27 КоАП зависит от того, впервые работодатель совершил нарушение либо повторно в течение года.

За первое нарушение грозит предупреждение или штраф, который составит: