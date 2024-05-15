Командировка на майские праздники: оплачиваем правильно

В 2024 году майские выходные дни распределены так:
1 мая и 9 мая — праздничные дни (ст. 112 ТК);
29 апреля (понедельник) — выходной, в связи с тем, что 27 апреля, суббота, рабочий день;
30 апреля (вторник) — выходной, перенос со 2 ноября (суббота);
2 и 3 мая — рабочие дни;
4 и 5 мая — выходные, суббота и воскресенье;
с 6 по 8 мая — рабочие дни;
10 мая — выходной, перенос с 6 января.
Итого, официальные праздничные выходные:
с 28 апреля по 1 мая включительно;
с 9 по 12 мая включительно.
Работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивают в двойном размере или предоставляют другой день отдыха. Так установлено статьей 153 ТК. Поэтому если командировка выпала на такие дни, нужно оплачивать согласно данной статье.
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Командировка в выходные дни
Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, утв. постановлением Правительства от 13 октября 2008 г. № 749, устанавливает так.
Труд работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивают в соответствии с трудовым законодательством. В связи с этим работодатель должен:
получить согласие работника на работу в выходной день и предложить работнику выбор компенсации за такую работу: дополнительный день отдыха либо оплата не менее чем в двойном размере;
после получения согласия работника издать приказ о направлении в командировку.
Оплата командировки в выходной день
Рабочие дни в командировке оплачиваются из среднего заработка. Выходные в командировке оплачиваются в зависимости от того, работал сотрудник или нет.
Если сотрудник не работал в выходные дни, за эти дни выплачивайте ему только суточные. Средний заработок за нерабочие выходные в командировке не выплачивается.
Работнику положена «специальная» оплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день, проведенный в командировке, если он в такой день:
специально командирован для работы;
привлечен к работе в выходной в командировке;
выехал в командировку;
вернулся из командировки;
находился в пути к месту командировки или обратно.
Минтруд неоднократно разъяснял, что выходные (праздничные) дни в командировке оплачиваются не менее чем в двойном размере. При этом если за работу в выходной работнику предоставляют отгул, то выходной оплачивается в одинарном размере, а сам отгул — не оплачивается.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной день (от 0 часов до 24 часов).
Командированному работнику также оплачивают:
расходы по найму жилого помещения;
расходы по проезду к месту командировки и обратно;
суточные;
другие расходы (например, оплата услуг связи или почты).
Ответственность за неполную оплату работы в выходные дни
Размер штрафа за невыплату зарплаты или выплату в меньшем размере по ч. 6 ст. 5.27 КоАП зависит от того, впервые работодатель совершил нарушение либо повторно в течение года.
За первое нарушение грозит предупреждение или штраф, который составит:
от 10 000 до 20 000 рублей — для директора;
от 1 000 до 5 000 — для ИП;
от 30 000 до 50 000 рублей — для компании.
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