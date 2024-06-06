Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию

Почему банк запрашивает документы по операциям клиента
Некоторые бизнесмены продолжают верить в мифы о 115-ФЗ:
Что запрос документов по 115-ФЗ — личная инициатива банка, которая не имеет силы и основания.
Что банк блокирует невыгодных ему клиентов, а пытаться снизить риски — бессмысленно, так как избежать блокировки невозможно.
Что блокировка одним банком никак не повлияет на работу бизнеса в другом банке, а деньги с такого счета можно перевести в другой и спокойно работать там.
Предприниматели и руководители, которые так думают, сильно заблуждаются.
Банки во многом стараются идти навстречу клиентам и помогать как во время запроса документов, так и после него. Однако, в соответствии со 115-ФЗ обязаны выявлять и пресекать попытки совершения операций, связанных с:
отмыванием доходов, полученных преступным путем, в том числе путем ухода от налогов;
финансированием терроризма и экстремизма;
коррупцией и др.;
На сомнительный характер операции согласно критериям Банка России указывают, в том числе:
операции по снятию наличных денег и переводы физическим лицам практически в полном объеме оборота по счету;
транзитный характер операций;
низкая налоговая нагрузка;
взаимодействие с контрагентами с уже запятнанной репутацией;
нетипичные для заявленного клиентом вида деятельности иные операции/сделки по счету и др.
Что делать, если пришел запрос от банка
Если компания получила от банка запрос о предоставлении документов, паниковать не нужно. И тем более не стоит игнорировать и тянуть время, это точно не поможет укрепить отношения с банком. Просто выполните несколько шагов:
Шаг 1. Соберите документы, которые запросил банк. Список может быть обширным, поэтому не тяните со сбором. Обычно на ответ и сбор документов клиенту отводится до 7 рабочих дней.
Шаг 2. Подробно опишите, чем занимается компания в части полученного запроса, поясните схему и особенности ведения бизнеса. Объясните суть операций и подтвердите их документами. Постарайтесь раскрыть максимум информации. Например, чем объясняется резкий рост закупок или почему не уплачен тот или иной налог, какое имущество есть и участвует в деятельности.
Шаг 3. Направьте в банк скан–копии подтверждающих документов. Способ отправки документов обычно прописан в запросе.
Кроме того, будьте начеку и постарайтесь не пропускать звонки из банка: во время проверки могут потребоваться дополнительные разъяснения и/или документы.
Дальше события могут развиваться по двум сценариям:
Если решение банка — положительное, компания продолжает работать с банком дальше.
Если решение банка — отрицательное, банк может применить меры, включая ограничение дистанционного доступа к счету.
За помощью в сборе документов и дополнительной проверкой перед их сдачей клиенты Сбера могут обратиться на горячую линию по тематике 115-ФЗ.
А на общие вопросы про 115-ФЗ комплаенс-консультант ответит бесплатно, даже если нет расчетного счета в Сбере.
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Что делать, если ответ банка — отрицательный
Если ответ банка — отрицательный, бизнесу важно понимать, что:
Блокировка бизнес-карты и ограничение доступа к счету через интернет-банк — не приговор.
Банк не заинтересован в блокировке честного бизнеса, дорожит клиентами и может помочь снять ограничения и продолжить работу.
Смена банка проблему не решит, потому что требования закона 115-ФЗ одинаковы для всех банков и аналогичные вопросы могут возникнуть к бизнесу в любом другом банке.
Поэтому не паникуйте, обратитесь в свой банк — возможно там смогут дать рекомендации, которые помогут решить проблемы вашей компании.
Как Сбер помогает своим клиентам исправиться
Сбер готов поддерживать партнерские отношения и сохранять сотрудничество с клиентами на особых условиях. Даже если в работе бизнеса были найдены нарушения, банк помогает их исправить и снять ограничения со счета. Процесс работает в несколько этапов:
Этап 1. После применения ограничительных мер, Сбер детально анализирует текущую деятельность компании и ее специфику.
Этап 2. На основе полученных данных Сбер формирует рекомендации: как скорректировать схемы ведения бизнеса и принципы деятельности, чтобы вести бизнес безопасно, соблюдая требования 115-ФЗ. Менеджер связывается с клиентом и подробно объясняет рекомендации от банка: обычно они включают базовые правила по работе контрагентами, переводам физлицам, использованию наличных, уплате налогов.
Этап 3. Если клиент согласится выполнять рекомендации, банк следит за их исполнением, предоставляя экспертную поддержку в процессе корректировки деятельности.
Этап 4. При условии исполнения рекомендаций бизнес и дальше продолжает работать в обычном режиме. Но если рекомендации не выполняются или появляются новые нарушения, банк все же вынужден применить ограничения по 115-ФЗ, вплоть до расторжения договора банковского счета.
Так рекомендации Сбера помогают бизнесу больше узнать о 115-ФЗ и грамотном ведении дел: чтобы выстроить доверительные отношения и снизить риск блокировок в будущем.
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