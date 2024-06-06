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Блокировка счетов по 115-ФЗ

Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию

Многие предприниматели считают, что решение банка не в пользу клиента после запроса документов по 115-ФЗ — это конечная точка бизнеса. Однако, это далеко не так: банки стараются выстраивать отношения по принципам долгосрочного сотрудничества и помогать компаниям. Например, Сбер позволяет продолжить ведение бизнеса после блокировки по 115-ФЗ, если клиент скорректирует свою деятельность. Как получить помощь в Сбере после такого решения рассказываем в статье.
Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию
Иллюстрация: Юлия Антоненко/Клерк.ру

Почему банк запрашивает документы по операциям клиента

Некоторые бизнесмены продолжают верить в мифы о 115-ФЗ:

  • Что запрос документов по 115-ФЗ — личная инициатива банка, которая не имеет силы и основания.

  • Что банк блокирует невыгодных ему клиентов, а пытаться снизить рискибессмысленно, так как избежать блокировки невозможно.

  • Что блокировка одним банком никак не повлияет на работу бизнеса в другом банке, а деньги с такого счета можно перевести в другой и спокойно работать там. 

Предприниматели и руководители, которые так думают, сильно заблуждаются. 

Банки во многом стараются идти навстречу клиентам и помогать как во время запроса документов, так и после него. Однако, в соответствии со 115-ФЗ обязаны выявлять и пресекать попытки совершения операций, связанных с:

  • отмыванием  доходов, полученных преступным путем, в том числе путем ухода от налогов;

  • финансированием терроризма и экстремизма;

  • коррупцией и др.;

На сомнительный характер операции согласно критериям Банка России указывают, в том числе:

  • операции по снятию наличных денег и переводы физическим лицам практически в полном объеме оборота по счету;

  • транзитный характер операций; 

  • низкая налоговая нагрузка;

  • взаимодействие с контрагентами с уже запятнанной репутацией;

  • нетипичные для заявленного клиентом вида деятельности иные операции/сделки по счету и др.

Что делать, если пришел запрос от банка

Если компания получила от банка запрос о предоставлении документов, паниковать не нужно. И тем более не стоит игнорировать и тянуть время, это точно не поможет укрепить отношения с банком. Просто выполните несколько шагов:

  • Шаг 1. Соберите документы, которые запросил банк. Список может быть обширным, поэтому не тяните со сбором. Обычно на ответ и сбор документов клиенту отводится до 7 рабочих дней. 

  • Шаг 2. Подробно опишите, чем занимается компания в части полученного запроса, поясните схему и особенности ведения бизнеса. Объясните суть операций и подтвердите их документами. Постарайтесь раскрыть максимум информации. Например, чем объясняется резкий рост закупок или почему не уплачен тот или иной налог, какое имущество есть и участвует в деятельности.

  • Шаг 3. Направьте в банк скан–копии подтверждающих документов. Способ отправки документов обычно прописан в запросе.

Кроме того, будьте начеку и постарайтесь не пропускать звонки из банка: во время проверки могут потребоваться дополнительные разъяснения и/или документы.

Дальше события могут развиваться по двум сценариям:

  1. Если решение банкаположительное, компания продолжает работать с банком дальше.

  2. Если решение банкаотрицательное, банк может применить меры, включая ограничение дистанционного доступа к счету. 

За помощью в сборе документов и дополнительной проверкой перед их сдачей клиенты Сбера могут обратиться на горячую линию по тематике 115-ФЗ.

А на общие вопросы про 115-ФЗ комплаенс-консультант ответит бесплатно, даже если нет расчетного счета в Сбере.

0321 доб. 6 с мобильного или 8-800-5555-777 доб. 6 с городского телефона.

Что делать, если ответ банка — отрицательный

Если ответ банка — отрицательный, бизнесу важно понимать, что:

  • Блокировка бизнес-карты и ограничение доступа к счету через интернет-банк — не приговор.

  • Банк не заинтересован в блокировке честного бизнеса, дорожит клиентами и может помочь снять ограничения и продолжить работу.  

  • Смена банка проблему не решит, потому что требования закона 115-ФЗ одинаковы для всех банков и аналогичные вопросы могут возникнуть к бизнесу в любом другом банке.

Поэтому не паникуйте, обратитесь в свой банк — возможно там смогут дать рекомендации, которые помогут решить проблемы вашей компании.

Как Сбер помогает своим клиентам исправиться 

Сбер готов поддерживать партнерские отношения и сохранять сотрудничество с клиентами на особых условиях. Даже если в работе бизнеса были найдены нарушения, банк помогает их исправить и снять ограничения со счета. Процесс работает в несколько этапов:

  • Этап 1. После применения ограничительных мер, Сбер детально анализирует текущую деятельность компании и ее специфику. 

  • Этап 2. На основе полученных данных Сбер формирует рекомендации: как скорректировать схемы ведения бизнеса и принципы деятельности, чтобы вести бизнес безопасно, соблюдая требования 115-ФЗ. Менеджер связывается с клиентом и подробно объясняет рекомендации от банка: обычно они включают базовые правила по работе контрагентами, переводам физлицам, использованию наличных, уплате налогов.

  • Этап 3. Если клиент согласится выполнять рекомендации, банк следит за их исполнением, предоставляя экспертную поддержку в процессе корректировки деятельности. 

  • Этап 4. При условии исполнения рекомендаций бизнес и дальше продолжает работать в обычном режиме. Но если рекомендации не выполняются или появляются новые нарушения, банк все же вынужден применить ограничения по 115-ФЗ, вплоть до расторжения договора банковского счета.

Так рекомендации Сбера помогают бизнесу больше узнать о 115-ФЗ и грамотном ведении дел: чтобы выстроить доверительные отношения и снизить риск блокировок в будущем.

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Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию

Многие предприниматели считают, что решение банка не в пользу клиента после запроса документов по 115-ФЗ — это конечная точка бизнеса. Однако, это далеко не так: банки стараются выстраивать отношения по принципам долгосрочного сотрудничества и помогать компаниям. Например, Сбер позволяет продолжить ведение бизнеса после блокировки по 115-ФЗ, если клиент скорректирует свою деятельность. Как получить помощь в Сбере после такого решения рассказываем в статье.

Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию

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