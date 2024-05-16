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Трудовые отношения

Цифра дня. Про удаленку

Сотрудники российских компаний не хотят летом сидеть в душных офисах.
Цифра дня. Про удаленку

Согласно опросу 22% россиян работают удаленно, 20% — трудятся в гибридном формате, а 58% респондентов каждый день ходят в офис.

При этом 81% участников исследования хотели бы перейти на удаленную работу на лето.

Среди них чаще всего встречались работники финансовой отрасли (91%), IT-специалисты (90%) и сотрудники сферы образования (85%).

19% устраивает текущий формат работы (результаты опроса, проведенного сервисами Работа.ру и СберРешения, есть в распоряжении Клерка»).

Не горят желанием перейти на удаленку чаще работники производства и агропрома (74%), а также специалисты сферы торговли (78%).

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