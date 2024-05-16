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Обзоры для бухгалтера

Проверяя декларацию по УСН, налоговики складывают банк и чеки от ОФД по безналу, а еще незаконно требуют КУДИР. 😤«Ночной бухгалтер» № 1682

Не так давно ИП закончили сдавать декларации по УСН (срок был до 25 апреля), а организации отчитались еще раньше. Теперь бухгалтеров засыпают требованиями пояснений, но у ФНС странный подход к камералке, например, они складывают и все поступления по выпискам со счетов, и суммы по чекам от ОФД на безналичный (картами) расчет.
Проверяя декларацию по УСН, налоговики складывают банк и чеки от ОФД по безналу, а еще незаконно требуют КУДИР. 😤«Ночной бухгалтер» № 1682
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Бухгалтера возмущены требованиям налоговиков по декларациям на УСН.

  • Беременную придется восстановить на работе, даже если она ушла она по собственному желанию.

  • Госпомощь: субсидии за счет бюджета на финансирование текущих расходов.

  • Готовят поправки в ТК, масштабные.

  • В кинотеатрах показывают пиратские фильмы.

  • В помощь бухгалтеру.

  • Мем дня.

Опять требование

Ладно, если требование приходит по делу — расхождение с данными о доходах из банка или ошибка в сумме взносов для уменьшения налога, но бухгалтеры жалуются, что часто требования безосновательны.

Бухгалтер обратилась за помощью к коллегам в телеграм-канале КУБ. Она подчеркивает, что требование поступило со ссылкой на статью 88 НК (см. п.4 и п.7), а значит требовать КУДиР налоговики не вправе.

Коллега делиться и своим случаем:

А вам приходят такие требования? Как отвечаете?

Уволить нельзя оставить

Увольнение беременной сотрудницы порой превращается в непроходимый квест для работодателя. Сотрудница уволилась по собственному желанию, а через 3 недели узнала, что беременна. Она попросила работодателя восстановить ее в должности, но компания решила этого не делать, потому что наняла уже другого человека. Работница обратилась в суд, разные инстанции занимали то сторону работницы, то работодателя, точку поставила кассация — беременную нужно восстановить в должности.

В комментариях спорят, кто прав, кто виноват. Понять можно и компанию (она же действовала изначально правильно — получила заявление на увольнение и уволила), и сотрудницу (ведь у нее видимо были причины для восстановления), а еще жалко того, кого пришлось уволить с ее места (человек вообще не при делах).

Госпомощь: субсидии за счет бюджета на финансирование текущих расходов

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций.

Начало: 22 мая в 11:00 мск.

Государство предоставляет бизнесу поддержку, в том числе в виде субсидий на финансирование текущих расходов. Субсидия позволяет предприятию сохранить финансовую устойчивость, но ее нужно правильно отразить в бухгалтерском, налоговом учете и отчетности, в том числе при возврате средств (например, при несоблюдении условий использования субсидии). На вебинаре рассмотрим эти и другие важные вопросы по получению, учету и возврату бюджетных денег.

Программа

  1. Бухучет субсидирования текущих расходов.

  2. Отражение возврата субсидий.

  3. Раскрытие информации о госпомощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

  4. Налоговый учет бюджетных субсидий при применении ОСНО и УСН.

  5. Налоговые последствия субсидий в части НДС

Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии "Моё дело".

Записаться

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Больше правок богу правок

В Трудовой кодекс подготовлен большой пакет поправок.

Поправки закрепляют:

  • продолжительность отпуска для инвалидов — не менее 30 календарных дней (сейчас такой нормы в ТК нет);

  • инструменты повышения мобильности работников;

  • инструменты противодействия задержке зарплат;

  • госконтроль за исполнением трудовых соглашений.

Билетик в кино

В кинотеатрах ряда городов вернули показ зарубежных фильмов. Показывают их хитро — в рамках «предсеансного обслуживания», во время которого показывают новинки иностранных фильмов, а после — российские короткометражки. Некоторые наши читатели засомневались в качестве переводов таких картин.

Признавайтесь — давно в кино ходили?

В помощь бухгалтеру

Наш главный редактор лично отобрал для вас самое полезное сегодня.

Начнем с прокачки навыков. Пора бы уже. Сейчас наступит сезон отпусков и дач, когда можно не только отдохнуть, но и провести время с пользой для карьеры. Запишитесь на онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С», учитесь, когда вам удобно и быстро осваивайте новую специализацию. По скидке курс можно купить всего за 4 290 руб.

Заработали новые реестры для экспортного НДС 0%. Как с ними работать — читайте в этой статье.

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Мем дня

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Проверяя декларацию по УСН, налоговики складывают банк и чеки от ОФД по безналу, а еще незаконно требуют КУДИР. 😤«Ночной бухгалтер» № 1682

Не так давно ИП закончили сдавать декларации по УСН (срок был до 25 апреля), а организации отчитались еще раньше. Теперь бухгалтеров засыпают требованиями пояснений, но у ФНС странный подход к камералке, например, они складывают и все поступления по выпискам со счетов, и суммы по чекам от ОФД на безналичный (картами) расчет.

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