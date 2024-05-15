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Наталия Лукина
Увольнение

Компании придется восстановить беременную, даже если та уволилась по собственному желанию

Еще одно интересное судебное дело. Сотрудница уволилась по собственному желанию, а через 3 недель узнала, что беременна. Она попросила работодателя восстановить ее в должности, но компания решила этого не делать.
Компании придется восстановить беременную, даже если та уволилась по собственному желанию
Иллюстрация: Kristina Paukshtite/pexels

Дело в том, что на ее место уже взяли другого человека, поэтому работодатель отказал бывшей сотруднице. В итоге бывшая работница обратилась в суд.

Суд общей юрисдикции поддержал беременную женщину. Ее восстановили на работе в должности документоведа, но потом апелляция встала на сторону компании. Сотрудницу уволили. 

Позиция апелляции:

  • работодатель поступил законно, потому что увольнение было подано работницей добровольно и осознанно;

  • обе стороны были согласны с датой увольнения;

  • работница не подавала отзыв заявления в установленный срок;

  • работница не подала заявление о

    восстановлении на работу три недели после увольнения.

  • а когда подала, место было занято другим сотрудником.

Однако кассация такую позицию не поддержала. Позиция кассации:

  • Работница захотела восстановиться, когда узнала о беременности (в срок 6 недель). Это указывает на то, что волеизъявления на увольнение не было.

«… Заявление Б. об отзыве заявления об увольнении по собственному желанию в связи с наличием у нее беременности, о которой на тот момент она не знала, является основанием для признания увольнения незаконным ввиду отсутствия на это волеизъявления работника. В противном случае фактически имеет место прекращение трудового договора не по инициативе работника, а по инициативе работодателя с нарушением запрета, предусмотренного частью 1 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации», — указали судьи в определение 1-го КСОЮ от 13.02.2024 по делу № 88-4829/2024.

  • Исходя из этого трудовой договор был прекращен по инициативе работодателя, что нарушен запрет, предусмотренный статьей 261 ТК расторгать договор с беременной женщиной.

  • Суд не нашел никаких злоупотреблений правом со стороны работницы.

Вердикт: увольнение незаконно.

Вывод такой: защита прав беременных сотрудниц является приоритетной задачей. Суды даже в спорных ситуациях встанут на их сторону, а не на сторону компании-работодателя. Проще восстановить сразу, чем мотаться по судам.

Комментарии

4
  • Наталия Лукина

    Неоднозначное решение. И сотрудницу понять можно, но и компанию. А больше всех мне тут жаль человека, которого взяли на место беременной, а потом, судя по всему, уволили, хотя история про него умалчивает.

  • Ирина
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    Делаю что хочу - я беременна! Хочу - уволюсь, хочу - вернусь. Встречайте меня с распростёртыми объятиями!

    • Наталия Лукина

      ага, и увольняйте человека, который пришел на мое место и хотел работать. А я не хочу у вас работать, но хочу получать зарплату и главное - пособия

  • Наталия Лукина

    А с другой стороны это государство виновато вот в таких выкрутасах, сделали бы единое пособие для всех и работодатели бы не мучались

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