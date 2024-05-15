Компании придется восстановить беременную, даже если та уволилась по собственному желанию

Дело в том, что на ее место уже взяли другого человека, поэтому работодатель отказал бывшей сотруднице. В итоге бывшая работница обратилась в суд.
Суд общей юрисдикции поддержал беременную женщину. Ее восстановили на работе в должности документоведа, но потом апелляция встала на сторону компании. Сотрудницу уволили.
Позиция апелляции:
работодатель поступил законно, потому что увольнение было подано работницей добровольно и осознанно;
обе стороны были согласны с датой увольнения;
работница не подавала отзыв заявления в установленный срок;
работница не подала заявление о
восстановлении на работу три недели после увольнения.
а когда подала, место было занято другим сотрудником.
Однако кассация такую позицию не поддержала. Позиция кассации:
Работница захотела восстановиться, когда узнала о беременности (в срок 6 недель). Это указывает на то, что волеизъявления на увольнение не было.
«… Заявление Б. об отзыве заявления об увольнении по собственному желанию в связи с наличием у нее беременности, о которой на тот момент она не знала, является основанием для признания увольнения незаконным ввиду отсутствия на это волеизъявления работника. В противном случае фактически имеет место прекращение трудового договора не по инициативе работника, а по инициативе работодателя с нарушением запрета, предусмотренного частью 1 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации», — указали судьи в определение 1-го КСОЮ от 13.02.2024 по делу № 88-4829/2024.
Исходя из этого трудовой договор был прекращен по инициативе работодателя, что нарушен запрет, предусмотренный статьей 261 ТК расторгать договор с беременной женщиной.
Суд не нашел никаких злоупотреблений правом со стороны работницы.
Вердикт: увольнение незаконно.
Вывод такой: защита прав беременных сотрудниц является приоритетной задачей. Суды даже в спорных ситуациях встанут на их сторону, а не на сторону компании-работодателя. Проще восстановить сразу, чем мотаться по судам.
Комментарии4
Неоднозначное решение. И сотрудницу понять можно, но и компанию. А больше всех мне тут жаль человека, которого взяли на место беременной, а потом, судя по всему, уволили, хотя история про него умалчивает.
Делаю что хочу - я беременна! Хочу - уволюсь, хочу - вернусь. Встречайте меня с распростёртыми объятиями!
ага, и увольняйте человека, который пришел на мое место и хотел работать. А я не хочу у вас работать, но хочу получать зарплату и главное - пособия
А с другой стороны это государство виновато вот в таких выкрутасах, сделали бы единое пособие для всех и работодатели бы не мучались