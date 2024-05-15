💥 Депутаты готовят большой пакет поправок в Трудовой кодекс

Среди авторов проекта ФЗ — председатель ГД Вячеслав Володин, председатель СФ Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы.

Поправки закрепляют:

продолжительность отпуска для инвалидов — не менее 30 календарных дней (сейчас такой нормы в ТК нет);

«Законопроект даст возможность работодателям в сложной экономической ситуации сберечь свой коллектив, а работникам — сохранить профессиональную востребованность и доход.

Работодатели смогут временно направлять работников через службу занятости в организации, где есть вакансии. Трудовые договоры с первым работодателем на этот период будут приостанавливаться.

Также появится возможность создавать региональные межведомственные комиссии для принятия мер в отношении тех работодателей, кто задерживает зарплату сотрудникам», — пояснил соавтор поправок, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.