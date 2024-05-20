Стоит ли перечислять платежи на карту третьего лица: у бухгалтеров разошлись мнения. 💸«Ночной бухгалтер» № 1683

Если ваш исполнитель или сотрудник попросит переводить деньги не на свою карту, а например, жене или вообще постороннему лицу, как вы поступите? Закон не запрещает такие переводы, но практика говорит, что могут возникнуть непредвиденные проблемы. Если дойдет дело до суда, то Фемида может развернуться в любую сторону.

Сегодня в выпуске:

Третий лишний? Стоит ли переводить оплату на третье лицо.

Бесплатно научим, как правильно копить деньги, умножать доход и избавиться от долгов!

Оцените вероятность налоговой проверки по показателям 2023 года: ФНС опубликовала данные по налоговой нагрузке.

По бухгалтеру тоже субсидиарка плачет.

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Право выбора в цифровом мире: есть или нет цифровое рабство, спорят бухгалтеры + Опрос.

Без разрывов — почему у вас не всегда хватает денег и как избежать кассовых разрывов.

Мем дня.

Стоит ли платить чужому?

Вы хотите сотрудничать с самозанятым, но он неожиданно вам говорит, что перевести деньги ему на счет вы не сможете, у него там арест или может он должен денег кому-то и поэтому предлагает оплату провести не на его карту, а, например, жене или тому самому кредитору.

Что делать?

Судя по этой статье, такие выплаты законом не запрещены, важно только правильно оформить документы. Но в комментариях возникла дискуссия. Бухгалтер рассказывает, что от варианта выплат гражданской жене вместо самого работника, компания в подобной ситуации отказалась и правильно сделала. Огромный комментарий оставил и еще один пользователь, который считает, что такие перечисления третьим лицам очень рискованны.

Вот что он пишет:

Автор статьи компания Консоль.Про возражает, что оплата на счет третьего лица — нормальная практика и закону не противоречит.

А с чьим мнением согласны вы?

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Ждем проверку?

Данные о показателях 2023 года появились на сайте ФНС. На них ориентируются, проверяя, например, вероятность выездной проверки. У вас низкая налоговая нагрузка — идем к вам!

Налоговая нагрузка за 2023 год рассчитана как отношение суммы налогов и сборов по данным официальной статистической отчетности ФНС (с учетом НДФЛ) к обороту организаций по данным Росстата, умноженное на 100%.

Например, для гостиниц и общепита показатель составляет 9,2%.

Юрист, который дал комментарий к новости, сомневается, что эти показатели близки к реальности, по его мнению ориентироваться на них ФНС при проверках нет смысла, нужен индивидуальный подход. Но именно эту статистки, скорее всего, налоговики используют для составления критериев проверок.

Не виноватая я!

Бухгалтеры не часто задумываются о субсидиарной ответственности. Директора или учредителя скорее привлекут к ней, ведь именно они принимают критичные решения в бизнесе. Так думает бухгалтер, а вот судебная практика уже говорит о том, что и бухгалтеров тоже активно привлекают к ответу в суде и переносят на них и финансовую ответственность за долги.

Причем, при том же банкротстве реальные сроки для привлечения к ответственности значительно больше, чем стандартные 3 года.

Если вы намеренно искажали бухгалтерские документы, предоставляли недостоверные сведения или совершали иные действия, которые повлияли на банкротство компании, на выплату кредиторам и т.п., можете ждать, что претензии будут предъявлены и к вам.

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Цифра не всему голова, или нет?

Вячеслав Володин сообщил, что, несмотря на появление все большего количества новых технологий и цифровых сервисов, у каждого человека должен быть выбор — пользоваться ими или нет. Цифрового рабства не будет.

Бухгалтеры выразили сомнение, что так оно и есть на самом деле. Выбор иногда идет с приставкой «псевдо-». Например, маркировка или ЭДО — это не выбор бизнеса.

А как вы относитесь к современным технологиям, вас они радуют или напрягают?

Для меня новые технологии и цифровые сервисы это... Головная боль Возможность упростить себе жизнь и работу Что-то непонятное, я ими не пользуюсь Источник прибыли, я их сам создаю Свой вариант

Почему денег не хватает?

Если у вас на счету заканчиваются деньги, пора платить поставщикам и сотрудникам, а оплата от покупателей еще не скоро — вы попали в кассовый разрыв.

Такие ситуации возникают, когда руководитель не пытается выстроить процессы и планирование. «На глазок» вести бизнес не получиться, все нужно просчитывать. Для этого в крупных компаниях есть финансовый директор, а вот малый бизнес себе его часто позволить не может. Начните с малого — заберите бесплатный чек-лист по диагностике кассовых разрывов. Найдите проблему и составьте план действий для удучшения финансовой ситуации.

Мем дня

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Ваша поет вместе с финансами романсы редакция