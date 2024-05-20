₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

Стоит ли перечислять платежи на карту третьего лица: у бухгалтеров разошлись мнения. 💸«Ночной бухгалтер» № 1683

Если ваш исполнитель или сотрудник попросит переводить деньги не на свою карту, а например, жене или вообще постороннему лицу, как вы поступите? Закон не запрещает такие переводы, но практика говорит, что могут возникнуть непредвиденные проблемы. Если дойдет дело до суда, то Фемида может развернуться в любую сторону.
Стоит ли перечислять платежи на карту третьего лица: у бухгалтеров разошлись мнения. 💸«Ночной бухгалтер» № 1683
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Третий лишний? Стоит ли переводить оплату на третье лицо.

  • Бесплатно научим, как правильно копить деньги, умножать доход и избавиться от долгов!

  • Оцените вероятность налоговой проверки по показателям 2023 года: ФНС опубликовала данные по налоговой нагрузке.

  • По бухгалтеру тоже субсидиарка плачет.

  • Премиальные услуги для бухгалтера с горячей скидкой.

  • Право выбора в цифровом мире: есть или нет цифровое рабство, спорят бухгалтеры + Опрос.

  • Без разрывов — почему у вас не всегда хватает денег и как избежать кассовых разрывов.

  • Мем дня.

Стоит ли платить чужому?

Вы хотите сотрудничать с самозанятым, но он неожиданно вам говорит, что перевести деньги ему на счет вы не сможете, у него там арест или может он должен денег кому-то и поэтому предлагает оплату провести не на его карту, а, например, жене или тому самому кредитору.

Что делать?

Судя по этой статье, такие выплаты законом не запрещены, важно только правильно оформить документы. Но в комментариях возникла дискуссия. Бухгалтер рассказывает, что от варианта выплат гражданской жене вместо самого работника, компания в подобной ситуации отказалась и правильно сделала. Огромный комментарий оставил и еще один пользователь, который считает, что такие перечисления третьим лицам очень рискованны.

Вот что он пишет:

Автор статьи компания Консоль.Про возражает, что оплата на счет третьего лица — нормальная практика и закону не противоречит.

А с чьим мнением согласны вы?

Бесплатно научим, как правильно копить деньги, умножать доход и избавиться от долгов!

Если вы запутались в своих финансах и никак не можете начать откладывать деньги, у вас есть кредиты, которые никак не получается погасить или вы мечтаете сделать крупную покупку, но при этом остаетесь без денег к концу месяца, то бесплатный курс от Нетологии создан именно для вас!

  • Узнаете о секретах грамотной экономии: как распределять доходы и расходы.

  • Разберетесь в налоговых вычетах, льготах и пособиях.

  • Поймете, как быстро закрыть кредиты и снизить кредитную нагрузку.

  • Узнаете, как комфортно копить на крупные покупки и инвестировать.

Запишитесь на курс сейчас и получите полный доступ бесплатно!

Записаться бесплатно

Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8JxNA1

Ждем проверку?

Данные о показателях 2023 года появились на сайте ФНС. На них ориентируются, проверяя, например, вероятность выездной проверки. У вас низкая налоговая нагрузка — идем к вам!

Налоговая нагрузка за 2023 год рассчитана как отношение суммы налогов и сборов по данным официальной статистической отчетности ФНС (с учетом НДФЛ) к обороту организаций по данным Росстата, умноженное на 100%.

Например, для гостиниц и общепита показатель составляет 9,2%.

Юрист, который дал комментарий к новости, сомневается, что эти показатели близки к реальности, по его мнению ориентироваться на них ФНС при проверках нет смысла, нужен индивидуальный подход. Но именно эту статистки, скорее всего, налоговики используют для составления критериев проверок.

Не виноватая я!

Бухгалтеры не часто задумываются о субсидиарной ответственности. Директора или учредителя скорее привлекут к ней, ведь именно они принимают критичные решения в бизнесе. Так думает бухгалтер, а вот судебная практика уже говорит о том, что и бухгалтеров тоже активно привлекают к ответу в суде и переносят на них и финансовую ответственность за долги.

Причем, при том же банкротстве реальные сроки для привлечения к ответственности значительно больше, чем стандартные 3 года.

Если вы намеренно искажали бухгалтерские документы, предоставляли недостоверные сведения или совершали иные действия, которые повлияли на банкротство компании, на выплату кредиторам и т.п., можете ждать, что претензии будут предъявлены и к вам.

Лучшее для бухгалтера. Клерк.Премиум со скидкой и подарком!

Мы изменили нашу флагманскую подписку. В нее по прежнему входят закрытые экспертные статьи-разборы, онлайн-курс, вебинары и практикумы с экспертами. Мы сократили количество консультаций, входящих в подписку (а мы предупреждали и предлагали подписку со скидкой на год заранее, с сохранением условий!!!).

Зато при покупке Клерк.Премиум сейчас, вы можете получить подарок — онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С», а еще получите скидку 30% (на полгода) или 40% (на год).

Хотите оценить качество подписки — подключите тариф на месяц. За это время вы успеете:

  • посмотреть с десяток вебинаров;

  • пройти пару онлайн-курсов;

  • прочитать порядка 20 разборов.

Больше вряд ли осилите, ведь только онлайн-курсов в подписке больше 40, вебинаров более 600, а разборы перевалили за 1000 штук.

Выбрать свой тариф

Цифра не всему голова, или нет?

Вячеслав Володин сообщил, что, несмотря на появление все большего количества новых технологий и цифровых сервисов, у каждого человека должен быть выбор — пользоваться ими или нет. Цифрового рабства не будет.

Бухгалтеры выразили сомнение, что так оно и есть на самом деле. Выбор иногда идет с приставкой «псевдо-». Например, маркировка или ЭДО — это не выбор бизнеса.

А как вы относитесь к современным технологиям, вас они радуют или напрягают?

Для меня новые технологии и цифровые сервисы это...

Почему денег не хватает?

Если у вас на счету заканчиваются деньги, пора платить поставщикам и сотрудникам, а оплата от покупателей еще не скоро — вы попали в кассовый разрыв.

Такие ситуации возникают, когда руководитель не пытается выстроить процессы и планирование. «На глазок» вести бизнес не получиться, все нужно просчитывать. Для этого в крупных компаниях есть финансовый директор, а вот малый бизнес себе его часто позволить не может. Начните с малого — заберите бесплатный чек-лист по диагностике кассовых разрывов. Найдите проблему и составьте план действий для удучшения финансовой ситуации.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1683 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша поет вместе с финансами романсы редакция

Начать дискуссию

IT-компании

Для ИТ-компаний введут новое условие сохранения права на льготы

Качество обучения ИТ-специалистов в вузах будут повышать за счет привлечения профильных ИТ-компаний.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Стоит ли перечислять платежи на карту третьего лица: у бухгалтеров разошлись мнения. 💸«Ночной бухгалтер» № 1683

Если ваш исполнитель или сотрудник попросит переводить деньги не на свою карту, а например, жене или вообще постороннему лицу, как вы поступите? Закон не запрещает такие переводы, но практика говорит, что могут возникнуть непредвиденные проблемы. Если дойдет дело до суда, то Фемида может развернуться в любую сторону.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с Отчетность в СФР

Технический сбой в СФР: кто отвечает за несдачу ЕФС-1

Суды поставили точку в принципиальном деле: должен ли страхователь платить штраф за непредставление ЕФС-1, если СФР не уведомил об обновлении сертификатов шифрования.

Технический сбой в СФР: кто отвечает за несдачу ЕФС-1

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Проверки ФАС

ФАС назвала свою приоритетную задачу

Контроль ценообразования на социально значимых рынках остается для Федеральной антимонопольной службы приоритетной задачей.

Трудовое право

Роструд ответил на основные вопросы про сезонную работу

По Трудовому кодексу есть особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.

Банки

Тинькофф запустил банковскую карту по нормам шариата

Банковскую карту, которая соответствует нормам шариата, смогут заказать все мусульмане, которые живут в РФ, а не только в тех регионах, где проходит эксперимент по внедрению исламского банкинга.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Государственные ведомства

Минцифры обозначило 10 задач, которые будет решать

Максут Шадаев перед утверждением на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назвал основные направления работы и какие вызовы стоят перед Минцифры.

Маркетплейсы

На Авито продавцы смогут оставлять отзывы на покупателей

Пока функция отзывов продавцов на покупателей работала в тестовом режиме, но до конца мая такая возможность появится у всех пользователей в категории «Товары».

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Розничная торговля в ЛНР за год выросла на 42%

В Луганской народной республике утвердили список социально значимых товаров, на которые установлены предельные розничные цены.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Apple защитит пользователей от укачивания, в Москве перестанут строить маленькие студии, а рак мозга будут лечить во сне

Подготовили обзор главных событий дня — 16 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
Банки

Покупателям квартир разрешат открывать эскроу-счета дистанционно

Чтобы застройщики быстрее получали финансирование, а участники долевого строительства тратили меньше времени на посещение банков, депутаты предложили разрешить при покупке жилья открывать эскроу-счета удаленно.

Моё дело
Страховые взносы

Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году

Предприниматели на УСН «доходы» могут уменьшать налог и авансы по нему на страховые взносы. Расскажем, как это сделать в 2024 году.

Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году

Разборы законов

1 289
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Exnode
Криптовалюта

Где купить USDT за рубли: лучшие платформы для обмена usdt на наличные в Москве и СПБ

Сегодня многие ищут способы выгодно купить USDT за рубли, ведь Тезер – самый надежный и популярный стейблкоин в мире, и его курс напрямую привязан к курсу доллара (USD). В России эту монету можно приобрести несколькими способами: через биржи, с помощью P2P-сервисов и офлайн-обменников, которые находятся в крупных городах : Москва(МСК), Санкт-Петербург (СПБ).

Где купить USDT за рубли: лучшие платформы для обмена usdt на наличные в Москве и СПБ
Мошенничество

Росфинмониторинг: в агрегатор такси встроили казино

Злоумышленники использовали агрегатор такси и проводили через него незаконные операции, связанные с выигрышами на ставках и в онлайн-казино.

Трудовые отношения

Каждый третий сотрудник уверен, что у удаленной работы нет недостатков

Сейчас работодатели предлагают удаленную занятость только тем специалистам, которые успели себя зарекомендовать.

1
ПланФикс
Управление персоналом

Оптимизация работы бухгалтерии с помощью базы знаний

Корпоративная база знаний ускорит адаптацию новичков в команде и упростит работу опытных сотрудников. Почему правильно организованная база — это гораздо больше, чем просто виртуальная библиотека, читайте далее.

Оптимизация работы бухгалтерии с помощью базы знаний
НДФЛ

С компенсаций за утечку нужно платить НДФЛ

Операторы персональных данных, которые допустили их утечку и компенсируют ущерб пострадавшим, обязаны исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с таких выплат.

Александр Андрианов
Контролируемые сделки

Об уточнении уведомления о контролируемых сделках в связи с изменением размера процентной ставки

Как заполнить Уведомление о контролируемых сделках в 2023 году, отражать начисление процентов по ставке 10% ежемесячно или единоразово в декабре? Нужно ли подавать уточненные Уведомления о контролируемых сделках за 2021 и 2022 годы?

Об уточнении уведомления о контролируемых сделках в связи с изменением размера процентной ставки

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Новости ФНС

📊 Вероятность выездной проверки теперь можно сверить с показателями за 2023 г. Эксперт: их обоснованность и подход к применению вызывают сомнения

Опубликованы сведения о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельности активов организаций по видам деятельности за 2023 год.

2

Интересные материалы

Кадры

Среднее профессиональное образование в России предложили сделать бесплатным

Рабочую специальность в России должны получать бесплатно, считает Вячеслав Володин.

2