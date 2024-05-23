Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска

Источник: Бухгалтерия.ру.

Есть несколько вариантов передачи полномочий главбуха на время отпуска:

В этом случае все просто.

Как правило, в трудовом договоре с заместителем главного бухгалтера уже прописаны его обязанности по замещению главбуха на время отпуска.

В таком случае, можно издать приказ о передаче дел на время отпуска. Но и это необязательно. Заместитель главного бухгалтера принимает на себя обязанности своего непосредственного начальника по трудовому договору, автоматически, с первого дня отпуска главбуха.

Но в небольших компаниях, где штат небольшой, чаще всего, бухгалтер один, т.е. без заместителей.

Передача обязанностей главбуха другому работнику, как совмещение

На время отпуска главного бухгалтера выполнение его обязанностей можно поручить другому работнику в порядке совмещения должностей (ст. 60.2 ТК).

Лучше всего, если это будет другой сотрудник бухгалтерии, который понимает о чем идет речь. Или в крайнем случае сотрудник отдела кадров.