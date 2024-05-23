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Отпуска

Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска

Главный бухгалтер — важная должность компании. Он отвечает за подписание платежей, требования ИФНС, отчетность, подписание актов, расчеты отпусков и больничных и др. Поэтому на период отпуска главного бухгалтера полномочия лучше передать другому работнику.
Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

Есть несколько вариантов передачи полномочий главбуха на время отпуска:

  • Передача полномочий заместителю главбуха.

  • Совмещение другого работника.

  • Прием замещающего сотрудника на время отсутствия основного работника.

  • Внутреннее совместительство.

Передача полномочий главбуха заместителю

В этом случае все просто.

Как правило, в трудовом договоре с заместителем главного бухгалтера уже прописаны его обязанности по замещению главбуха на время отпуска. 

В таком случае, можно издать приказ о передаче дел на время отпуска. Но и это необязательно. Заместитель главного бухгалтера принимает на себя обязанности своего непосредственного начальника по трудовому договору, автоматически, с первого дня отпуска главбуха.

Но в небольших компаниях, где штат небольшой, чаще всего, бухгалтер один, т.е. без заместителей.

Передача обязанностей главбуха другому работнику, как совмещение

На время отпуска главного бухгалтера выполнение его обязанностей можно поручить другому работнику в порядке совмещения должностей (ст. 60.2 ТК).

Лучше всего, если это будет другой сотрудник бухгалтерии, который понимает о чем идет речь. Или в крайнем случае сотрудник отдела кадров.

Но если такового нет, обязанности можно передать любому другому, оценивая риски. В идеале — временно замещать главбуха может директор или его заместитель

При передаче полномочий директору, приказ издавать не нужно. У директора и так достаточно полномочий. Более того, закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ о бухучете в статье 7 обязует руководителя организовать ведение бухгалтерского учета. 

Если обязанности главбуха будет временно выполнять другой работник, это значит, что при совмещении профессий (должностей) работник одновременно со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника. Причем делает он это в рамках одного и того же рабочего времени (рабочего дня), а не после его окончания.

Еще один трудовой договор с работником, совмещающим профессии или должности, не заключают. 

Оформить совмещение нужно приказом (распоряжением) работодателя. Также нужно подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. В допсоглашении к трудовому договору укажите:

  • работу (должность), которая будет выполняться дополнительно, ее содержание и объем;

  • срок, в течение которого будет выполняться дополнительная работа;

  • размер доплаты.

Соглашение может быть заключено на определенный срок или без указания срока (тогда это должно быть отмечено в приказе).

В приказе может быть, например, такая формулировка: «Возложить на Иванову А.А. (с ее согласия) исполнение обязанностей главного бухгалтера в порядке совмещения должностей с 26 июня 2024 года на период ежегодного оплачиваемого отпуска главного бухгалтера Петровой Б.Б.».

Образец приказа:

Приказ

20 июня 2024 год

В связи с письменным согласием бухгалтера Ивановой И.И., руководствуясь ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ

На период очередного оплачиваемого отпуска главного бухгалтера Сидорова П.А. с 28.06.2024 по 09.07.2024 включительно бухгалтеру Ивановой И.И. выполнять наряду со своей основной работой по трудовому договору № 5 от 14.01.2015 дополнительную работу по должности «главный бухгалтер» в порядке совмещения должностей в полном объеме с доплатой за совмещение в размере 30 000 рублей за весь период совмещения.

Генеральный директор Александрова /Александрова Е.В./

Главный бухгалтер Сидорова /Сидорова П.А./

С приказом ознакомлена:

Бухгалтер Иванова /Иванова И.И./

Прием замещающего сотрудника на время отсутствия основного работника

На время отсутствия основного работника, за которым сохраняется место работы, может быть принят  другой сотрудник (ч. 1 ст. 59 ТК).

Срок окончания действия трудового договора с замещающим работником в данном случае, лучше определять не конкретной датой (например, датой окончания отпуска), а событием.

Например, — срочный трудовой договор действует до даты выхода на работу основного сотрудника.

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Внутреннее совместительство

Еще один вариант — это внутреннее совместительство. Не самый удобный вариант, но возможный.

Внутреннее совместительство можно оформить только у работодателя, с которым у работника  уже заключен основной трудовой договор.

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