Сколько стоит бухгалтер и во сколько он себя оценивает? 💃«Ночной бухгалтер» № 1688

Бухгалтеры часто не знают, во сколько оценить свои услуги и дешевят с прайсом. А еще взваливают на себя непосильную работу, которую потом и нести тяжело, и бросить жалко. А вы так делаете?

Сегодня в выпуске:

Как бухгалтеры добровольно загоняют себя в «рабство»

Что по дивидендам? Объясняем, как правильно выплатить доходы владельцам бизнеса

Ничего не забыть — как настроить напоминалки клиентам о документах.

Налог на роскошь — что еще придумали власти.

С директора взыскали 7 млн рублей убытка, причиненного компании — кейс нашего подписчика.

Крутейшие полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Ценить себя

Не в первый раз в телеграм-канале «Клерка» разгорается дискуссия на тему — сколько взять за работу бухгалтеру. Причем этот вопрос обычно всегда идет в связке с другим — а точно ли мне стоит за это браться?

Как правило, сам бухгалтер уже понимает, что работы будет много и не факт, что ему раскрыли все карты. В свежем посте автор вопроса говорит, что база, которую ему показали, цитируем — «помойка». На счетах бардак, восстановление займет не один месяц, придется сверяться с контрагентами, а скоро пойдут квартальные отчеты. Кроме того, компания на ОСНО, там НДС.

Коллеги говорят, что взяться за работу, конечно, можно, но восстановлением придется заниматься, просто махнуть рукой и начать нормальный учет с 1 января, восстановив только текущий год не получится. И просить за работу нужно достойную оплату. В целом совет выглядит так:

А еще одна бухгалтер добавляет, что судя по одному опросу в соцсетях, услуги главбуха в среднем по стране стоят… 3 500 рублей за час работы.

Вот так-то! А во сколько бы вы оценили такую работу — восстановление учета за несколько лет на ОСНО параллельно с текучкой?

Пора платить

Да, кто-то дивиденды уже выплатил, а кто-то не торопился. А может вы решили выплатить промежуточные доходы учредителям за 1 квартал?

Тогда мы поможем вам разобраться с чего начать, каике сроки нужно соблюсти, по какой ставке удерживать налог.

Напомним, что после принятия решения о выплате ООО должно произвести ее в течение 60 дней. Делать это можно как разом, так и частями. При этом выплата дивидендов возможна только если чистые активы общества после такой выплаты не станут меньше его уставного капитала.

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Как роботизировать «напоминалки» клиентам про документы, и вообще работу с Диадок?

Сколько времени тратят ваши сотрудники на то, чтобы разослать письма клиентам, забывающим предоставить или подписать первичные документы? А ведь эти часы можно было потратить на более важные задачи.

Специалисты компании «Аксиоматика» подготовили статью, в которой рассказали, как роботизировать работу с ЭДО Диадок, переложить рутину с «напоминалками» (и не только) на роботов, и вообще облегчить жизнь бухгалтерам.

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Изменится налог на роскошь

В Госдуме обсуждают повышение налога на роскошь (речь о налогах на дорогостоящие авто и иное имущество) — председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагает таким образом получать дополнительные платежи в бюджет.

Кроме того, предлагается давать больше свободы регионам в установлении ставок налога на имущество.

В комментариях одна из наших читательниц отметила:

Кадастровая стоимость объектов недвижимости меняется постоянно, причем в сторону увеличения. И иногда даже без привязки к использованию объекта. Вот пример переоценки одного из наших зданий с 2020 года по порядку: 2,670 млн, 1,154 млн, 3,68 млн. Оно не стало новей, не переехало на другое место, не поменяло свое использование, но в конце истории с пересмотром стоимости почему-то подорожало. Нам ждать нового увеличения стоимости и, соответственно, суммы налога?

7 млн убытка с директора

Юрист Артем Денисов в своем блоге рассказал об интересном кейсе — компании удалось взыскать с директора 7 млн убытка. Директором и управляющим стал брат умершего владельца общества, назначен он был женой умершего. За время руководства он повел себя недобросовестно — необоснованно перевел деньги третьим лицам.

Иск в суде от владелицы компании был удовлетворен, ответчик должен выплатить 7 617 176 рублей.

Супер полезности бухгалтеру

У нас отличные новости — мы начали обновление в разделе инструменты. Существующие калькуляторы и справочники делаем удобнее и лучше, а также добавляем новые.

Сегодня закончили обновление калькулятора отпускных и открыли новый — Сумма прописью онлайн. Скоро появятся и другие полезные инструменты — следите за нашими новостями.

Если у вас на работе еще нет специалиста по охране труда — советуем заняться этим вопросом. Документы по безопасности должны быть в любой компании, даже если вы — аутсорсинг и все ваши сотрудники, это бухгалтеры и юристы, проводящие время за компьютером, а не за производственным станком.

Если к вам уже пришла проверка, вы ее ожидаете со дня на день или у вас уже есть предписания по исправлению нарушений — получите консультацию экспертов, которые помогут оформить все необходимые документы.

Работаете с самозанятыми, нанимаете физлиц, налаживаете работу с непокорными ИП, которые вечно забывают прислать акты? Мы сделали для вас обзор сервисов, которые закроют для вас все задачи по работе с «физиками» — от заключения договора, до оплаты и закрывающих документов. Кроме того, эти платформы избавят вас от рисков, проверят исполнителей и максимально облегчат работу бухгалтера.

Мем дня

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