Госдума хочет повысить налоги на роскошь

Для получения дополнительных налоговых платежей председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил обратиться к резервам. Например, повысить налоги на дорогостоящее имущество и автомобили.

Почти 10 лет в стране действуют повышенные налоговые ставки на недвижимость стоимостью больше 300 млн рублей. Сейчас собираются увеличить налог на роскошь, который будут собирать с люксовых марок автомобилей. Об этом пишут «Ведомости».

«Если мы считаем, что в этих видах платежей есть резервы, то оценить эти резервы может только сам регион, и ему решать, какую устанавливать ставку. Давайте, все-таки, помнить, что у нас федеративное государство, и не надо из центра решать за всех абсолютно все вопросы», — сказал Макаров.

Депутат отметил, что регионам, в которые поступают имущественный и транспортный налоги, стоит дать больше свободы в управлении ставками.