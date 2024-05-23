Госдума хочет повысить налоги на роскошь

Для получения дополнительных налоговых платежей председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил обратиться к резервам. Например, повысить налоги на дорогостоящее имущество и автомобили.
Почти 10 лет в стране действуют повышенные налоговые ставки на недвижимость стоимостью больше 300 млн рублей. Сейчас собираются увеличить налог на роскошь, который будут собирать с люксовых марок автомобилей. Об этом пишут «Ведомости».
«Если мы считаем, что в этих видах платежей есть резервы, то оценить эти резервы может только сам регион, и ему решать, какую устанавливать ставку. Давайте, все-таки, помнить, что у нас федеративное государство, и не надо из центра решать за всех абсолютно все вопросы», — сказал Макаров.
Депутат отметил, что регионам, в которые поступают имущественный и транспортный налоги, стоит дать больше свободы в управлении ставками.
Комментарии2
Кадастровая стоимость объектов недвижимости меняется постоянно, причем в сторону увеличения. И иногда даже без привязки к использованию объекта. Вот пример переоценки одного из наших зданий с 2020 года по порядку: 2,670 млн, 1,154 млн, 3,68 млн. Оно не стало новей, не переехало на другое место, не поменяло свое использование, но в конце истории с пересмотром стоимости почему-то подорожало. Нам ждать нового увеличения стоимости и, соответственно, суммы налога?
как раз нет. Во время короны 2 или 3 года не меняли