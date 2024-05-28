Нюансы расчета и уплаты «дивидендных» налогов: что нужно знать бухгалтеру

Получатели дивидендов и сроки выплаты
Дивиденды — доходы, которые получают акционеры (участники) от компании при распределении прибыли, оставшейся после налогообложения.
АО дивиденды начисляют в виде процента от стоимости акций или в твердой сумме на каждую акцию. В ООО выплаты, как правило, распределяются пропорционально долям участников.
Выплату дивидендов в АО производят, отсчитывая от даты, на которую определен состав акционеров (п. 6 ст. 42 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ):
10 рабочих дней — при выплате номинальным держателям акций и доверительным управляющим — профучастникам рынка ценных бумаг;
25 дней — при выплате остальным акционерам.
В ООО на выплату дается максимум 60 дней после принятия решения о дивидендах (п. 3 ст. 28 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
Если дивиденды получает физлицо, плательщик с них удерживает и перечисляет НДФЛ, с дивидендов юрлицу нужно удержать и заплатить налог на прибыль организаций (ННП). Удержание налога производится по ставкам, актуальным на дату выплаты дивидендов.
Необходимо определиться с налоговым резиденством получателя: российская это или иностранная компания, резидентом РФ или нерезидентом является физлицо.
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Выплата дивидендов юрлицам
Удержать и уплатить налог на прибыль нужно по каждому получателю дивидендов (налогоплательщику) отдельно.
Рассчитанный налог на дивиденды перечисляют в составе ЕНП (единого налогового платежа) не позже 28 числа месяца, который следует после месяца фактической выплаты.
Ставки ННП при выплате дивидендов компаниям (российским и зарубежным):
Ставка ННП
Получатель дивидендов
НПА
Примечание
0%
Российская компания, которая не меньше 365 дней (на дату решения о выплате) непрерывно владела:
Право на применение ставки 0 % подтверждает сам получатель дивидендов (письмо Минфина от 24.02.2009 № 03-03-06/1/78)
Российская компания, в которой на дату решения о выплате дивидендов компания-плательщик дивидендов минимум 365 дней непрерывно владеет 50% и более в УК (перекрестное владение)
пп. 1.5 п. 3 ст. 284 НК
Если дивиденды выплачены получившей их компанией в адрес организации, выплатившей такие дивиденды в течение 120 дней после получения, в виде дивидендов или имущества, имущественных прав безвозмездно (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК)
МХК (международная холдинговая компания), на дату решения о выплате не меньше 365 дней непрерывно владеющая:
С 1 января 2026 года для применения ставки 0% МХК должна соблюсти условия, перечисленные в. ст. 284.10 НК
5%
Иностранная компания, получающая дивиденды от МХК-публичной компании и владеющая в ней более чем 5%
Получатель обязан подтвердить, что имеет фактическое право на дивиденды
МХК, которые не выполнили условия для применения ставки 0%
Применяется к дивидендам, полученным до 1 января 2036 года
10%
Иностранная компания, получающая дивиденды от МХК-публичных компаний, не подпадающая под ставку 5%, или получающая дивиденды по акциям МХК, удостоверенным депозитарными расписками
Одновременно должны выполняться условия:
По ставке облагаются дивиденды, полученные до 1 января 2036 года
13%
Российская организация, если неприменима ставка 0% — пп. 1 п. 3 ст. 284 НК
Ставка применима и к дивидендам по акциям, удостоверенным депозитарными расписками (если неприменима ставка 10% из пп. 1.3 п. 3 ст. 284 НК)
15%
Иностранная компания, получающая дивиденды по российским акциям
Используется, когда неприменима ставка 10%, (пп. 1.3 п. 3 ст. 284 НК) и у России отсутствует СИДН (соглашение об избежании двойного налогообложения) с государством получателя дивидендов или в СИДН не указаны иные ставки
Выплата дивидендов физлицам
Если дивиденды выплачивают физлицам, из них удерживают и платят в бюджет НДФЛ. Это делается по каждой выплате обособленно.
Ставка налога зависит от резидентства физлица-получателя дивидендов и годовой суммы его дохода:
Ставка НДФЛ
Физлицо — получатель дивидендов
НПА
Примечание
13%
Резидент РФ, налоговая база с начала года не превышает 5 млн руб.
«Дивидендная» налоговая база — все доходы от долевого участия, выплаченные физлицу в налоговом периоде. На налоговые вычеты база по дивидендам не уменьшается
15%
Резидент РФ, налоговая база за налоговый период превысила 5 млн руб.
15%
Нерезидент РФ — получатель дивидендов от российского юрлица
При любом облагаемого размере дохода
5%
Нерезидент РФ — получатель дивидендов от МХК-публичных компаний
Ставка применяется к полученным до 1 января 2029 года выплатам, при условии, что МХК была публичной компанией на 1 января 2018 года (при выполнении условий ст. 284.10 НК)
Удержанный НДФЛ перечисляют:
до 28 числа, если налог удержан с 1 по 22 число того же месяца;
до 5 числа следующего месяца, если удержание произвели с 23 числа до конца месяца;
при удержании налога 23–31 декабря, налог платят не позже последнего дня (рабочего) года.
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Как рассчитать налоги с дивидендов, если плательщик получал дивиденды от других компаний
На практике часто встречается ситуация, когда плательщик дивидендов, сам получает дивиденды от участия в других юрлицах. Чтобы избежать двойное необоснованное налогообложение, для таких случаев законодательство предусмотрело специальные правила.
При «стандартной» выплате формула расчета «дивидендных» налогов выглядит вот так:
ННП = Сумма начисленных дивидендов х Налоговую ставку;
НДФЛ = Сумма начисленных дивидендов х Налоговую ставку.
Когда компания получает и платит дивиденды, расчет кардинально меняется.
Налог на прибыль
ННП определяют, применив формулу (п. 5 ст. 275 НК):
ННП = К х Налоговая ставка х (Д1 - Д2), при этом
К = Начисленные участнику дивиденды / Д1;
Д1 — общая сумма дивидендов, начисленных в пользу всех получателей;
Д2 — совокупная сумма дивидендов, полученных организацией-плательщиком от других юрлиц в текущем и предыдущих периодах за минусом удержанного с них налога. Это лишь те «входящие» дивиденды, которые ранее не учитывались при расчете налоговой базы и данного показателя в прошлых периодах (письмо Минфина от 31.01.2020 № 03-04-07/6168).
НДФЛ
При выплате дивидендов физлицам НДФЛ рассчитывают по формуле (пп. 1 п. 2.1, п. 2.3 ст. 210, п. 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК):
НДФЛ = Начисленные дивиденды физлицу х Ставка - Знп,
где Знп — это налог на прибыль, удержанный с «входящих» дивидендов, рассчитанный в пропорции к доле участия физлица, получающего дивиденды, то есть, налог, подлежащий зачету.
Показатель Знп вычисляется особым образом (п. 3.1 ст. 214 НК):
1. Сначала определяют показатели К и Д2:
К = Начисленные дивиденды физлицу / Общая сумма начисленных дивидендов,
Д2 — общая сумма полученных организацией-плательщиком дивидендов от других компаний в текущем и предыдущих периодах за минусом удержанного с них налога (п. 5 ст. 275 НК).
2. Рассчитывают показатель Знп:
Знп = БЗ x 0,13,
где БЗ — база для определения суммы ННП, подлежащей зачету. Показатель БЗ принимается равным наименьшему значению из двух:
сумма дивидендов, начисленных физлицу;
или произведение показателей К и Д2.
Отметим, что при выплате дивидендов физикам-нерезидентам данная формула не применяется — факт получения организацией-плательщиком дивидендов для них значения не имеет.
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