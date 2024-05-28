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НДФЛ

Нюансы расчета и уплаты «дивидендных» налогов: что нужно знать бухгалтеру

Закончился отчетный год, подведены итоги, подсчитаны финансовые результаты и руководство принимает решение распределить дивиденды. Расскажем, что предстоит сделать бухгалтеру, когда нужно заплатить дивидендные налоги.
Нюансы расчета и уплаты «дивидендных» налогов: что нужно знать бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Получатели дивидендов и сроки выплаты

Дивиденды — доходы, которые получают акционеры (участники) от компании при распределении прибыли, оставшейся после налогообложения.

АО дивиденды начисляют в виде процента от стоимости акций или в твердой сумме на каждую акцию. В ООО выплаты, как правило, распределяются пропорционально долям участников.

Выплату дивидендов в АО производят, отсчитывая от даты, на которую определен состав акционеров (п. 6 ст. 42 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ):

  • 10 рабочих дней — при выплате номинальным держателям акций и доверительным управляющим — профучастникам рынка ценных бумаг;

  • 25 дней — при выплате остальным акционерам.

В ООО на выплату дается максимум 60 дней после принятия решения о дивидендах (п. 3 ст. 28 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Если дивиденды получает физлицо, плательщик с них удерживает и перечисляет НДФЛ, с дивидендов юрлицу нужно удержать и заплатить налог на прибыль организаций (ННП). Удержание налога производится по ставкам, актуальным на дату выплаты дивидендов.

Необходимо определиться с налоговым резиденством получателя: российская это или иностранная компания, резидентом РФ или нерезидентом является физлицо.

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Выплата дивидендов юрлицам 

Удержать и уплатить налог на прибыль нужно по каждому получателю дивидендов (налогоплательщику) отдельно.

Рассчитанный налог на дивиденды перечисляют в составе ЕНП (единого налогового платежа) не позже 28 числа месяца, который следует после месяца фактической выплаты. 

Ставки ННП при выплате дивидендов компаниям (российским и зарубежным):

Ставка ННП

Получатель дивидендов

НПА

Примечание

0%

Российская компания, которая не меньше 365 дней (на дату решения о выплате) непрерывно владела:

  • минимум 50% в УК плательщика дивидендов;

  • депозитарными расписками, дающими право минимум на половину от всей суммы начисленных дивидендов

пп. 1 п. 3 ст. 284 НК

Право на применение ставки 0 % подтверждает сам получатель дивидендов (письмо Минфина от 24.02.2009 № 03-03-06/1/78)

Российская компания, в которой на дату решения о выплате дивидендов компания-плательщик дивидендов минимум 365 дней непрерывно владеет 50% и более в УК (перекрестное владение)

пп. 1.5 п. 3 ст. 284 НК

Если дивиденды выплачены получившей их компанией в адрес организации, выплатившей такие дивиденды в течение 120 дней после получения, в виде дивидендов или имущества, имущественных прав безвозмездно (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК

МХК (международная холдинговая компания), на дату решения о выплате не меньше 365 дней непрерывно владеющая:

  • 15% (или более) в УК компании-плательщика;

  • депозитарными расписками, дающими право на дивиденды в размере минимум 15% от общей суммы выплачиваемых дивидендов

пп 1.1 п. 3 ст. 284 НК

С 1 января 2026 года для применения ставки 0% МХК должна соблюсти условия, перечисленные в. ст. 284.10 НК

5%

Иностранная компания, получающая дивиденды от МХК-публичной компании  и владеющая в ней более чем 5%

пп. 1.2 п. 3 ст. 284 НК

Получатель обязан подтвердить, что имеет фактическое право на дивиденды

МХК, которые не выполнили условия для применения ставки 0%

пп. 2.1 п. 3 ст. 284 НК

Применяется к дивидендам, полученным до 1 января 2036 года

10%

Иностранная компания, получающая дивиденды от МХК-публичных компаний, не подпадающая под ставку 5%, или получающая дивиденды по акциям МХК, удостоверенным депозитарными расписками

пп. 1.3 п. 3 ст. 284 НК

Одновременно должны выполняться условия:

  • МХК на дату выплаты соответствует условиям ст. 284.10 НК;

  • получатель не зарегистрирован в офшорной зоне и

  • имеет фактическое право на дивиденды.

По ставке облагаются дивиденды, полученные до 1 января 2036 года

13%

Российская организация, если неприменима ставка 0% — пп. 1 п. 3 ст. 284 НК

пп. 2 п. 3 ст. 284 НК

Ставка применима и к дивидендам по акциям, удостоверенным депозитарными расписками (если неприменима ставка 10% из пп. 1.3 п. 3 ст. 284 НК)

15%

Иностранная компания, получающая дивиденды по российским акциям 

пп. 3 п. 3 ст. 284 НК 

Используется, когда неприменима ставка 10%, (пп. 1.3 п. 3 ст. 284 НК) и у России отсутствует СИДН (соглашение об избежании двойного налогообложения) с государством получателя дивидендов или в СИДН не указаны иные ставки

Выплата дивидендов физлицам

Если дивиденды выплачивают физлицам, из них удерживают и платят в бюджет НДФЛ. Это делается по каждой выплате обособленно.

Ставка налога зависит от резидентства физлица-получателя дивидендов и годовой суммы его дохода:

Ставка НДФЛ

Физлицо — получатель дивидендов

НПА

Примечание

13%

Резидент РФ, налоговая база с начала года не превышает 5 млн руб.

п. 1 ст. 224 НК

«Дивидендная» налоговая база — все доходы от долевого участия, выплаченные физлицу в налоговом периоде. На налоговые вычеты база по дивидендам не уменьшается

15%

Резидент РФ, налоговая база за налоговый период превысила 5 млн руб.

15%

Нерезидент РФ — получатель дивидендов от российского юрлица

п. 3 ст. 224 НК

При любом облагаемого размере дохода

5%

Нерезидент РФ — получатель дивидендов от МХК-публичных компаний 

п. 3 ст. 224 НК

Ставка применяется к полученным до 1 января 2029 года выплатам, при условии, что МХК была публичной компанией на 1 января 2018 года (при выполнении условий ст. 284.10 НК)

Удержанный НДФЛ перечисляют:

  • до 28 числа, если налог удержан с 1 по 22 число того же месяца;

  • до 5 числа следующего месяца, если удержание произвели с 23 числа до конца месяца;

  • при удержании налога 23–31 декабря, налог платят не позже последнего дня (рабочего) года. 

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Как рассчитать налоги с дивидендов, если плательщик получал дивиденды от других компаний

На практике часто встречается ситуация, когда плательщик дивидендов, сам получает дивиденды от участия в других юрлицах. Чтобы избежать двойное необоснованное налогообложение, для таких случаев законодательство предусмотрело специальные правила.

При «стандартной» выплате формула расчета «дивидендных» налогов выглядит вот так: 

  • ННП = Сумма начисленных дивидендов х Налоговую ставку;

  • НДФЛ = Сумма начисленных дивидендов х Налоговую ставку.

Когда компания получает и платит дивиденды, расчет кардинально меняется.

Налог на прибыль

ННП определяют, применив формулу (п. 5 ст. 275 НК):

ННП = К х Налоговая ставка х (Д1 - Д2), при этом

К = Начисленные участнику дивиденды / Д1;

Д1 — общая сумма дивидендов, начисленных в пользу всех получателей;

Д2 — совокупная сумма дивидендов, полученных организацией-плательщиком от других юрлиц в текущем и предыдущих периодах за минусом удержанного с них налога. Это лишь те «входящие» дивиденды, которые ранее не учитывались при расчете налоговой базы и данного показателя в прошлых периодах (письмо Минфина от 31.01.2020 № 03-04-07/6168).

НДФЛ

При выплате дивидендов физлицам НДФЛ рассчитывают по формуле (пп. 1 п. 2.1, п. 2.3 ст. 210, п. 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК):

  • НДФЛ = Начисленные дивиденды физлицу х Ставка - Знп,

где Знп — это налог на прибыль, удержанный с «входящих» дивидендов, рассчитанный в пропорции к доле участия физлица, получающего дивиденды, то есть, налог, подлежащий зачету.  

Показатель Знп вычисляется особым образом (п. 3.1 ст. 214 НК):

1. Сначала определяют показатели К и Д2:

  • К = Начисленные дивиденды физлицу / Общая сумма начисленных дивидендов,

Д2 — общая сумма полученных организацией-плательщиком дивидендов от других компаний в текущем и предыдущих периодах за минусом удержанного с них налога (п. 5 ст. 275 НК). 

2. Рассчитывают показатель Знп:

  • Знп = БЗ x 0,13,

где БЗ — база для определения суммы ННП, подлежащей зачету. Показатель БЗ принимается равным наименьшему значению из двух: 

  • сумма дивидендов, начисленных физлицу; 

  • или произведение показателей К и Д2.

Отметим, что при выплате дивидендов физикам-нерезидентам данная формула не применяется — факт получения организацией-плательщиком дивидендов для них значения не имеет.

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