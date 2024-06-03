Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в июне 2024 года

Источник: Бухгалтерия.ру.

Сроки уплаты налогов в июне 2024 года

5 июня

Уплатить НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 31 мая 2024 года.

17 июня

Уплатить страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за май 2024 года.

28 июня

Этот день срок для уплаты:

НПД за май 2024 года;

НДС за I квартал 2024 года;

страховые взносы за май 2024 года;

НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 июня 2024 года;

налог на прибыль за май 2024 года;

единый налог в связи с прекращением «упрощенной» деятельности в мае 2024 г. ;

ЕСХН в связи с прекращением деятельности в мае 2024 г.

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