Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в июне 2024 года

Источник: Бухгалтерия.ру.
Сроки уплаты налогов в июне 2024 года
5 июня
Уплатить НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 31 мая 2024 года.
17 июня
Уплатить страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за май 2024 года.
28 июня
Этот день срок для уплаты:
НПД за май 2024 года;
НДС за I квартал 2024 года;
страховые взносы за май 2024 года;
НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 июня 2024 года;
налог на прибыль за май 2024 года;
единый налог в связи с прекращением «упрощенной» деятельности в мае 2024 г. ;
ЕСХН в связи с прекращением деятельности в мае 2024 г.
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Какую отчетность нужно сдать в июне 2024 года
В течение июня индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо представить следующую отчетность:
Срок сдачи
Вид отчета
3 июня
Представить уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 мая 2024 года
20 июня
Срок для представления:
25 июня
Срок для представления:
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