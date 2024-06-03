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Отчетность

Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в июне 2024 года

В июне нужно сдать текущие ежемесячные отчеты, сообщения и уведомления, заплатить все налоги в единую расчетную дату.
Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в июне 2024 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

Сроки уплаты налогов в июне 2024 года

5 июня

Уплатить НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 31 мая 2024 года.

17 июня

Уплатить страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за май 2024 года.

28 июня

Этот день срок для уплаты:

  • НПД за май 2024 года;

  • НДС за I квартал 2024 года;

  • страховые взносы за май 2024 года;

  • НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 июня 2024 года;

  • налог на прибыль за май 2024 года;

  • единый налог в связи с прекращением «упрощенной» деятельности в мае 2024 г. ;

  • ЕСХН в связи с прекращением деятельности в мае 2024 г.

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Какую отчетность нужно сдать в июне 2024 года

В течение июня индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо представить следующую отчетность:

Срок сдачи

Вид отчета

3 июня

Представить уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 мая 2024 года

20 июня

Срок для представления:

  • уведомления об использовании права на освобождение от НДC (п. 1 ст. 145 НК), начиная с июня 2024 г.;

  • уведомления о продлении права на освобождение от НДC в течение последующих 12 календарных месяцев (п. 1 ст. 145 НК), начиная с июня 2024 г.;

  • уведомления об отказе от освобождения, начиная с июня 2024 г.;

  • налоговой декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) за май 2024 г.

25 июня

Срок для представления:

  • уведомления по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 июня 2024 года;

  • уведомления об исчисленных страховых взносах за май 2024 года;

  • персонифицированных сведений за май 2024 года;

  • декларации по налогу на прибыль за май 2024 года;

  • декларации в связи с прекращением «упрощенной» деятельности в мае 2024 г.;

  • декларации в связи с прекращением деятельности по ЕСХН в мае 2024 г.

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