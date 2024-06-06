Какие документы организация обязана выдать работнику при увольнении. Как их найти в «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Какие документы организация обязана выдать работнику при увольнении без запроса, а также как найти эти документы в программе «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.153.21).

Обязательные документы при увольнении

При увольнении работника организация обязана выдать ему следующие документы:

Бумажная трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р 1С Бухгалтерия: Раздел "Зарплата и кадры" → "Кадры" → "Электронные трудовые книжки" → "Создать сведения о трудовой деятельности сотрудника, СТД-Р". Выписка из раздела 3 РСВ «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» Раздел заполняется за отчетный период, в котором работник увольняется (то есть с начала квартала по дату увольнения).

1С Бухгалтерия: Раздел "Отчеты" → "1С-Отчетность" → "Регламентированные отчеты" → "Создать РСВ". Выписка из ЕФС-1. Подраздел 1.2 Сведения о страховом стаже Отчет выдается за текущий год.

1С Бухгалтерия: Раздел "Отчеты" → "1С-Отчетность" → "Регламентированные отчеты" → "Создать сведения о страховом стаже, ЕФС-1 подраздел 1.2". Заполнить "Всеми сотрудниками", удалить всех сотрудников кроме нужного, сохранить и распечатать. Выписка из персонифицированных сведений о физических лицах 1С Бухгалтерия: Раздел "Отчеты" → "1С-Отчетность" → "Регламентированные отчеты" → "Создать персонифицированные сведения о физических лицах". Заполнить, сохранить, закрыть. Из списка отчетности при выделенном отчете "Персонифицированные сведения" нажать "Печать форма без штрихкода PDF417". Сохранить в формате XLS, зайти в файл и оставить нужного сотрудника, удалив ненужных. Расчетный листок 1С Бухгалтерия: Раздел "Зарплата и кадры" → "Зарплата" → "Отчеты по зарплате" → "Расчетные листки". Оригиналы документов, если они были сданы в кадровую службу

Дополнительные документы при запросе

Другие документы, такие как «Справка о доходах физического лица» (ранее форма 2-НДФЛ), копии приказа о приеме на работу и увольнении и т.п., необходимо выдать только в случае, если работник напишет заявление с просьбой получить эти документы.

Заключение

Правильное и своевременное оформление всех необходимых документов при увольнении работника поможет избежать неприятных ситуаций и спорных моментов. Если у вас возникли дополнительные вопросы по оформлению документов или работе в 1С, рекомендуется обратиться за консультацией к экспертам «Клерка».