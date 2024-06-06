Какие документы организация обязана выдать работнику при увольнении. Как их найти в «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Обязательные документы при увольнении
При увольнении работника организация обязана выдать ему следующие документы:
Бумажная трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р
1С Бухгалтерия: Раздел "Зарплата и кадры" → "Кадры" → "Электронные трудовые книжки" → "Создать сведения о трудовой деятельности сотрудника, СТД-Р".
Выписка из раздела 3 РСВ «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»
Раздел заполняется за отчетный период, в котором работник увольняется (то есть с начала квартала по дату увольнения).
1С Бухгалтерия: Раздел "Отчеты" → "1С-Отчетность" → "Регламентированные отчеты" → "Создать РСВ".
Выписка из ЕФС-1. Подраздел 1.2 Сведения о страховом стаже
Отчет выдается за текущий год.
1С Бухгалтерия: Раздел "Отчеты" → "1С-Отчетность" → "Регламентированные отчеты" → "Создать сведения о страховом стаже, ЕФС-1 подраздел 1.2". Заполнить "Всеми сотрудниками", удалить всех сотрудников кроме нужного, сохранить и распечатать.
Выписка из персонифицированных сведений о физических лицах
1С Бухгалтерия: Раздел "Отчеты" → "1С-Отчетность" → "Регламентированные отчеты" → "Создать персонифицированные сведения о физических лицах". Заполнить, сохранить, закрыть. Из списка отчетности при выделенном отчете "Персонифицированные сведения" нажать "Печать форма без штрихкода PDF417". Сохранить в формате XLS, зайти в файл и оставить нужного сотрудника, удалив ненужных.
Расчетный листок
1С Бухгалтерия: Раздел "Зарплата и кадры" → "Зарплата" → "Отчеты по зарплате" → "Расчетные листки".
Оригиналы документов, если они были сданы в кадровую службу
Дополнительные документы при запросе
Другие документы, такие как «Справка о доходах физического лица» (ранее форма 2-НДФЛ), копии приказа о приеме на работу и увольнении и т.п., необходимо выдать только в случае, если работник напишет заявление с просьбой получить эти документы.
Заключение
Правильное и своевременное оформление всех необходимых документов при увольнении работника поможет избежать неприятных ситуаций и спорных моментов. Если у вас возникли дополнительные вопросы по оформлению документов или работе в 1С, рекомендуется обратиться за консультацией к экспертам «Клерка».
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