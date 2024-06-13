₽ Заказать рекламу
Кадровый учет

Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники

В июне россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя из-за Дня России. Следующий некалендарный выходной для всей страны будет только в ноябре. Рассказываем, сколько в итоге получается рабочих дней, в каких регионах будут дополнительные выходные и какие правила по оплате работы в такие дни.
Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как отдыхаем на праздники в июне

В июне 2024 года к календарным выходным прибавится еще один праздничный нерабочий день12 июня, среда. Это государственный праздник — День России. 

Согласно ТК, в предпраздничный день, во вторник 11 июня, будет сокращенный на 1 час рабочий день.

Соответственно, из 30 календарных дней рабочих будет 19. В июне 2024 года получается, что при стандартном графике рабочий день один из самых дорогих в году.

Региональные праздники

В регионах также есть свои праздники и дни, которые местные власти объявляют выходными. А вот сокращенного предпраздничного дня, как в случае с федеральными праздниками, нет. В июне в регионах такие праздничные выходные:

  • 14 июня. День основания города Севастополя, соответственно, выходной для организаций и учреждений только города, а не всего полуострова, так как Севастополь — отдельный субъект РФ в статусе города федерального значения.

  • 16 июня. Религиозный праздник мусульман Курбан-байрам. Выходной в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Татарстане и Чечне. 

  • 21 июня. День национального праздника Ысыах, который отмечается в Республике Саха (Якутия).

  • 24 июня. День Чувашской Республики.

Получается, что рабочая неделя с Днем России в Севастополе будет такая: с понедельника по вторник (10 и 11 июня) рабочие дни, далее федеральный выходной в среду (12 июня), четверг (13 июня) рабочий день, а с пятницы по воскресенье — выходные. 

В регионах, где Курбан-Байрам — официальный праздничный день, дополнительного выходного не будет, так как этот праздник выпал на воскресенье. Переносов с выходных на будни у региональных праздников не бывает.

В Якутии и Чувашии две сокращенные недели. 

Важно! Правила оплаты работы в эти дни такие же, как и федеральные. 

Как будут оплачиваться выходные в июне 2024 года

Если сотрудник не работает

Несмотря на укороченный рабочий месяц, работодатель должен выплачивать оклад в полном размере, если сотрудник не уходил на больничный или не брал отпуск. 

Сдельщикам и сотрудникам на почасовой оплате, которые не трудились в праздники, работодатель выплачивает дополнительное вознаграждение.

Нижнего порога у выплаты нет, размер устанавливается приказом или распоряжением либо трудовым договором.

Рассчитывать зарплату, отпускные, больничные, пособия, компенсации, формировать отчетность за работников, вести кадровый учет, научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» на 112 ак. часов.

Если сотрудник вышел на работу

В этом случае сотрудник может выбрать одну из форм поощрения в праздничные нерабочие дни — отгул или удвоенную выплату. Работодатель не может сам выбирать форму компенсации.

Поощрение за работу в эти дни будет положено тем, кто работает по стандартному графику — 5/2, и сотрудникам с посменным графиком, даже если их рабочий день совпал с праздничным днем в утвержденном графике.

Бывает, что помимо выхода в праздники смена предполагает и работу ночью. Тогда сотруднику выплачивается две доплаты.

Размер денежной компенсации работодатель определяет сам, но она не может быть меньше установленных Трудовым кодексом минимумов.

При сдельной работе полагается не меньше, чем удвоенная оплата сдельной ставки. К примеру, если сотрудник за каждый условно собранный стул получает 550 рублей, то в праздничный день 12 июня эта ставка увеличивается минимум в два раза — до 1100 рублей.

Сотрудники на окладе получают дополнительную одинарную часовую или дневную ставку, если работа в праздники входит в норму работы.

Если это оказалась сверхнормативная работа, то полагается удвоенная ставка помимо оклада. Важно, что при расчете доплаты должны учитываться все дополнительные выплаты работника: премии, стимулирующие, за вредность и так далее.

Сотрудники с почасовым графиком — минимум по двойной часовой ставке. Если смена началась в обычный рабочий день, а заканчивается уже в нерабочий праздничный день, то в повышенном размере выплачиваются только те часы, что пришлись на день праздника.

Кто может отказаться от работы в праздники

Отказаться от работы в праздничные дни могут только сотрудники, которые трудятся по стандартному графику пятидневной рабочей недели. 

Если сотрудник трудится посменно или по скользящему графику, отказаться он уже не может: график утвержден заранее, поэтому работника уже уведомили о работе в праздники. При этом работодатель все равно обязан доплачивать за работу в эти дни. 

Также без согласия сотрудника привлечь в праздники на работу можно в экстренных случаях: авария на производстве, чрезвычайное или военное положение, несчастные случаи, которые угрожают собственности компании.

Ни при каких условиях нельзя привлекать к работе в нерабочие дни подростков и беременных женщин.

Куда жаловаться на работодателя и как его накажут за нарушения

Если работодатель не выплачивает компенсацию, отказывается предоставить оклад или снижает его из-за короткого месяца, на него можно пожаловаться в Роструд. Проще всего этого сделать онлайн на сайте службы по этой ссылке.

Если нарушение подтверждается, работодатель должен выплатить работникам причитающиеся им деньги плюс компенсацию за задержку — 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы за каждый день задержки. Помимо этого компанию и руководителя оштрафуют:

  • руководителя организации — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

  • предпринимателя — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей;

  • компанию — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Начать дискуссию

Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

Упрощенка плюс НДС равно справедливость

Продолжаем читать проект закона, который вводит для упрощенцев обязанность платить НДС. Ибо одного раза мало. И двух, судя по комментариям, — тоже.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Импорт

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Бесплатно с Персонифицированные сведения

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Уведомление по ЕНП

Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года

УФНС напоминают о том, какие отчеты они ждут от бухгалтеров в июне 2024 года.

Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года
УК РФ

По двум экономическим преступлениям повысили пороги ущерба

Профильный комитет Совета Федерации поддержал изменения в УК, направленные на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления.

Кадровый учет

Трудовой договор по совместительству: образец 2024 года

В данной статье мы расскажем, нужно ли составлять трудовой договор с совместителем и как правильно заполнить контракт. Также вы сможете скачать примеры договоров с совместителями, разработанные сотрудниками сайта «Время Бухгалтера».

Трудовой договор по совместительству: образец 2024 года

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Центробанк: налог на прибыль должен стимулировать инвестиции

Эльвира Набиуллина считает, что государству стоит давать льготы и субсидии не только компаниям, которые берут кредиты, но и тем, кто привлекает средства с помощью инструментов фондового рынка.

Кадровый учет

Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники

В июне россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя из-за Дня России. Следующий некалендарный выходной для всей страны будет только в ноябре. Рассказываем, сколько в итоге получается рабочих дней, в каких регионах будут дополнительные выходные и какие правила по оплате работы в такие дни.

Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники
Ведение бизнеса

10 роковых ошибок при создании бизнес-плана

Перед отправлением в путь бывалые путешественники тщательно прорабатывают маршрут, думают о том, что может понадобиться в дороге и где удобнее остановиться на ночлег, пытаются предусмотреть и предупредить различного рода сложности. Бизнес — тоже своего рода путешествие, в котором предприниматель ежедневно сталкивается с новыми вызовами, трудностями, а порой и опасностями.

10 роковых ошибок при создании бизнес-плана
Декретный отпуск

Минтруд пообещал увеличение декретных выплат

По словам главы Минтруда Антона Котякова, в 2025 году будет еще одно увеличение максимальных размеров декретных выплат.

1
Дробление бизнеса

За дробленку амнистируют только тех, кто консолидирует бизнес

В законопроекте № 639663-8 с донастройкой налоговой системы определили основные правила проведения амнистии за дробление бизнеса.

За дробленку амнистируют только тех, кто консолидирует бизнес
Малый и средний бизнес

Прошел Всероссийский правовой предпринимательский диктант: итоги

Участники правового предпринимательского диктанта успешно ответили на практические вопросы тестов. Организаторы специально включили задания, с которыми сталкивается бизнес ежедневно.

3

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоги, взносы, пошлины

Если человек перестал быть ИП, с него все равно взыщут налоговые долги по бизнесу

Взыскание налоговой недоимки с ИП идет по одним нормам НК, с простого физлица – по другим. Но в любом случае ИП – это и есть физлицо, и он отвечает по своим долгам всем своим имуществом.

Банки

Сбер сделал платежные стикеры из натурального дерева

Стикеры выполнены из шпона натурального дуба и пахнут деревом. Их можно приклеить на мобильный телефон и бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах.

2
Управление персоналом

Цифра дня. Про кадровый голод

Более чем вдвое увеличилось число вакансий в категории «Без опыта, студенты» весной 2024 года по всей России по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Цифра дня. Про кадровый голод
Онлайн-кассы

При продаже товаров с полной предоплатой нужно формировать два чека ККТ. Но иногда не обязательно

При дистанционных способах продажи товаров — когда момент оплаты товара и его отправка происходят в разное время — нужно формировать два чека ККТ. Это следует из норм закона № 54-ФЗ.

Клерк
УСН

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН на страховые взносы

С прошлого года поменялись правила уменьшения налога по ПСН и УСН «доходы» на фиксированные взносы. По взносам ИП на УСН «доходы минус расходы» и взносам за работников правила прежние, но с поправкой на ЕНС.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
Клерк
Финансовый анализ

Как повысить прибыльность бизнеса с помощью юнит-экономики

Юнит-экономика — это важнейшая концепция, которую должен понять любой владелец бизнеса, предприниматель или инвестор. Она обеспечивает всестороннее понимание финансового состояния компании и помогает принимать обоснованные решения.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Моё дело
РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

Интересные материалы

Самозанятые

💄 Самозанятые могут торговать своей косметикой с декларацией о соответствии

Не могут применять НПД лица, которые продают товары, подлежащие маркировке, и те, кто перепродает товары. За исключением используемых ими для личных и домашних нужд.