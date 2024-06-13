Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники

В июне россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя из-за Дня России. Следующий некалендарный выходной для всей страны будет только в ноябре. Рассказываем, сколько в итоге получается рабочих дней, в каких регионах будут дополнительные выходные и какие правила по оплате работы в такие дни.

Как отдыхаем на праздники в июне

В июне 2024 года к календарным выходным прибавится еще один праздничный нерабочий день — 12 июня, среда. Это государственный праздник — День России.

Согласно ТК, в предпраздничный день, во вторник 11 июня, будет сокращенный на 1 час рабочий день.

Соответственно, из 30 календарных дней рабочих будет 19. В июне 2024 года получается, что при стандартном графике рабочий день один из самых дорогих в году.

Региональные праздники

В регионах также есть свои праздники и дни, которые местные власти объявляют выходными. А вот сокращенного предпраздничного дня, как в случае с федеральными праздниками, нет. В июне в регионах такие праздничные выходные:

14 июня . День основания города Севастополя, соответственно, выходной для организаций и учреждений только города, а не всего полуострова, так как Севастополь — отдельный субъект РФ в статусе города федерального значения.

16 июня . Религиозный праздник мусульман Курбан-байрам. Выходной в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Татарстане и Чечне.

21 июня . День национального праздника Ысыах, который отмечается в Республике Саха (Якутия).

24 июня. День Чувашской Республики.

Получается, что рабочая неделя с Днем России в Севастополе будет такая: с понедельника по вторник (10 и 11 июня) рабочие дни, далее федеральный выходной в среду (12 июня), четверг (13 июня) рабочий день, а с пятницы по воскресенье — выходные.

В регионах, где Курбан-Байрам — официальный праздничный день, дополнительного выходного не будет, так как этот праздник выпал на воскресенье. Переносов с выходных на будни у региональных праздников не бывает.

В Якутии и Чувашии две сокращенные недели.

Важно! Правила оплаты работы в эти дни такие же, как и федеральные.

Как будут оплачиваться выходные в июне 2024 года

Если сотрудник не работает

Несмотря на укороченный рабочий месяц, работодатель должен выплачивать оклад в полном размере, если сотрудник не уходил на больничный или не брал отпуск.

Сдельщикам и сотрудникам на почасовой оплате, которые не трудились в праздники, работодатель выплачивает дополнительное вознаграждение.

Нижнего порога у выплаты нет, размер устанавливается приказом или распоряжением либо трудовым договором.

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Если сотрудник вышел на работу

В этом случае сотрудник может выбрать одну из форм поощрения в праздничные нерабочие дни — отгул или удвоенную выплату. Работодатель не может сам выбирать форму компенсации.

Поощрение за работу в эти дни будет положено тем, кто работает по стандартному графику — 5/2, и сотрудникам с посменным графиком, даже если их рабочий день совпал с праздничным днем в утвержденном графике.

Бывает, что помимо выхода в праздники смена предполагает и работу ночью. Тогда сотруднику выплачивается две доплаты.

Размер денежной компенсации работодатель определяет сам, но она не может быть меньше установленных Трудовым кодексом минимумов.

При сдельной работе полагается не меньше, чем удвоенная оплата сдельной ставки. К примеру, если сотрудник за каждый условно собранный стул получает 550 рублей, то в праздничный день 12 июня эта ставка увеличивается минимум в два раза — до 1100 рублей.

Сотрудники на окладе получают дополнительную одинарную часовую или дневную ставку, если работа в праздники входит в норму работы.

Если это оказалась сверхнормативная работа, то полагается удвоенная ставка помимо оклада. Важно, что при расчете доплаты должны учитываться все дополнительные выплаты работника: премии, стимулирующие, за вредность и так далее.

Сотрудники с почасовым графиком — минимум по двойной часовой ставке. Если смена началась в обычный рабочий день, а заканчивается уже в нерабочий праздничный день, то в повышенном размере выплачиваются только те часы, что пришлись на день праздника.

Кто может отказаться от работы в праздники

Отказаться от работы в праздничные дни могут только сотрудники, которые трудятся по стандартному графику пятидневной рабочей недели.

Если сотрудник трудится посменно или по скользящему графику, отказаться он уже не может: график утвержден заранее, поэтому работника уже уведомили о работе в праздники. При этом работодатель все равно обязан доплачивать за работу в эти дни.

Также без согласия сотрудника привлечь в праздники на работу можно в экстренных случаях: авария на производстве, чрезвычайное или военное положение, несчастные случаи, которые угрожают собственности компании.

Ни при каких условиях нельзя привлекать к работе в нерабочие дни подростков и беременных женщин.

Куда жаловаться на работодателя и как его накажут за нарушения

Если работодатель не выплачивает компенсацию, отказывается предоставить оклад или снижает его из-за короткого месяца, на него можно пожаловаться в Роструд. Проще всего этого сделать онлайн на сайте службы по этой ссылке.

Если нарушение подтверждается, работодатель должен выплатить работникам причитающиеся им деньги плюс компенсацию за задержку — 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы за каждый день задержки. Помимо этого компанию и руководителя оштрафуют: