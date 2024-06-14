Финансовый директор компании: обязанности, должностная инструкция, ответственность

В нашем материале рассмотрим, какие функции на предприятии выполняет финансовый директор. Поговорим о полномочиях, которые можно закрепить за таким сотрудником, а также о его ответственности. Разберем, как составить должностную инструкцию финдиректора.

Обязанности финансового директора

Финансовый директор ООО в компании занимает одну из главных позиций. Он подчиняется лишь генеральному директору предприятия, являясь его правой рукой. Такой сотрудник анализирует финансовые данные по компании, представляет их гендиректору и совету директоров. При этом он указывает на имеющиеся проблемы и предлагает возможные пути их решения.

Иногда финдиректора ставят в один ряд с главным бухгалтером. Тем не менее, функции и полномочия этих работников значительно различаются. Финансовый директор не занимается ведением бухгалтерского учета. Его работа имеет более масштабные цели и задачи, а положение требует наделения более обширными полномочиями. Он контролирует финансовую деятельность предприятия, а также управляет этой деятельностью.

Должностные обязанности такого работника содержит Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда от 21.08.1998 № 37. Нужно иметь в виду, что данный документ носит лишь рекомендательный характер (п. 2 указанного постановления).

Среди всех обязанностей финдиректора можно выделить несколько групп:

Он обеспечивает деньгами бизнес, который ведет предприятие.

Денежные средства необходимы для осуществления любой коммерческой деятельности. Компания должна иметь возможность обеспечить свою текущую деятельность. Без денег не получится вести бизнес: работникам нужно платить зарплату, средства расходуются на покупку, ремонт оборудования, сырье и материалы также требуют материальных затрат.

Финансовый директор обладает набором инструментов, чтобы обеспечить выполнение этих задач. Он занимается прогнозированием, проводит анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по сведению их к минимуму. Также контролирует соблюдение финансовой дисциплины в компании, следит за выполнением договорных обязательств и поступлением доходов.

Кроме того данный работник взаимодействует с кредитными компаниями для размещения свободных средств, проведения операций с ценными бумагами и получения кредитов. Он регулирует соотношение собственного и заемного капитала компании, занимается поиском источников финансирования.

Обеспечивает взаимосвязь между структурами компании по финансовым вопросам.

Финдиректор руководит деятельностью всех финансовых подразделений предприятия, следя за уровнем квалификации трудящихся там работников. Помимо этого он должен оказывать методическую помощь другим сотрудникам компании. Главная цель любой коммерческой организации — это извлечение прибыли. Чтобы весь коллектив предприятия мог эффективно действовать в рамках данной цели, такую деятельность нужно координировать. Этим занимается финдиректор.

Проводит поиски наиболее эффективных решений.

Именно финдиректор должен обеспечить платежеспособность компании и увеличение ее прибыли. Для этого нужно, чтобы реализуемые экономические, а также инвестиционные проекты были эффективными.

Такой сотрудник разрабатывает мероприятия, которые помогли бы лучше управлять денежными средствами, проводит внутренний аудит фирмы. Финансовый директор следит за эффективностью деятельности всей компании.

Предоставляет необходимую информацию.

Финдиректор руководит составлением перспективных и текущих финансовых планов. В конечном итоге все планирование на предприятии направлено на повышение прибыли. Поэтому именно финансовая информация включает в себя сведения о маркетенговых или производственных успехах.

Рассматриваемый сотрудник доводит утвержденные финансовые показатели и вытекающих из них задания до всех подразделений компании, а затем контролирует их выполнение.

Обеспечивает финансовую защищенность компании.

Любая коммерческая деятельность связана с финансовыми рисками. Чем более развито предприятие, чем более сложную структуру оно имеет, тем большее количество рисков может ей угрожать. Для преодоления таких непростых ситуаций нужны ресурсы.

Финансовый директор разрабатывает стратегию по снижению возможных рисков в компании. Кроме того, чтобы обеспечить финансовую стабильность предприятия, он следит за тенденциями развития отрасли и изменениями законодательства.

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Должностная инструкция финансового директора

В трудовой договор с сотрудником работодатель должен включить условие о трудовой функции. Если с выполнением работ по определенной должности связано предоставление компенсаций, льгот, наличие ограничений, то их названия должны соответствовать названиям и требованиям, предусмотренным квалификационными справочниками или положениям профессиональных стандартов (ч. 2 ст. 57 ТК). Если же законодательством установлены требования к квалификации, необходимой сотруднику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в отношении таких требований обязательны для применения руководством компании (ст. 195.3 ТК).

Для финдиректора профессиональный стандарт на данный момент не утвержден. При отсутствии профессиональных стандартов рекомендуется пользоваться квалификационными справочниками.

Это следует из п. 11.3 Рекомендаций, утвержденных ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда. Данный документ опубликован на сайте http://www.vcot.info/.

При этом Квалификационный справочник от 21.08.1998 № 37 носит рекомендательный характер и состоит из квалификационных характеристик. Он содержит должность «Финансовый директор» («Заместитель директора по финансам»).

Документом также установлены требования к квалификации по указанной должности. Это высшее профессиональное (экономическое) образование, стаж финансово-бухгалтерской работы, в том числе на руководящих должностях, не меньше 5 лет.

Компания может использовать данные квалификационные характеристики как основу для разработки должностной инструкций финдиректора. При этом нужно учитывать особенности организации производства, труда и управления, а также права и ответственность работников (п. 4 Общих положений Квалификационного справочника от 21.08.1998 № 37).

При разработке должностных инструкций руководство может установить дополнительные требования к необходимой специальной подготовке сотрудника. А также уточнить перечень работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-технических условиях.

То есть работодатель вправе, руководствуясь спецификой деятельности компании, ее потребностями, наряду с требованиями, содержащимися в утвержденном Квалификационном справочнике от 21.08.1998 № 37 устанавливать в должностной инструкции дополнительные требования к образованию и квалификации финансового директора. Это возможно, учитывая, что с данной должностью не связано наличие предусмотренных законодательством компенсаций, льгот или ограничений.

Ответственность финансового директора

Все права и обязанности финдиректора, границы его ответственности должны быть прописаны в трудовом договоре и должностной инструкции. Такой сотрудник, как любой другой, отвечает за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, нарушение трудовой дисциплины.

Помимо дисциплинарной ответственности за причинение вреда имуществу работодателя наступает материальная ответственность. Кроме того, финансовый директор может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.

Административной ответственность наступает в случае совершения субъектом правонарушения, предусмотренного КоАП.

В качестве наказания за такие действия или бездействие к нарушителю применяют определенные меры воздействия: штраф, дисквалификацию, лишение специальных прав или приостановление деятельности.

Строгость наказания зависит от масштабов проступка и от того, в первый ли раз совершено противоправное действие. Основанием для привлечения к административной ответственности финансового директора могут послужить:

незаконное получение займа или кредита (ст. 14.11 КоАП);

непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление в искаженном виде данных в контролирующие органы (19.7);

нарушение законодательства о государственной регистрации юрлиц (ст. 14.25 КоАП);

фиктивное или преднамеренное банкротство (ст. 14.12 КоАП).

Уголовная ответственность наступает за преступления, предусмотренные УК. Она отличается от административной уровнем опасности совершенных действий, а также степенью тяжести их последствий. Уголовная ответственность финансового директора может наступить по следующим основаниям: