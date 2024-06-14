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Медосмотры

Направление на медосмотр от работодателя: бланк и образец 2024 года

Направление на медосмотр компания выдает своим сотрудникам, в отношении которых предусмотрена эта процедура. Документ может быть оформлен на прохождение первичного или регулярного медицинского осмотра. Расскажем, как правильно его составить и что грозит за несвоевременную отправку работника на медосвидетельствование.
Направление на медосмотр от работодателя: бланк и образец 2024 года
Иллюстрация: dcstudio/freepik

Зачем нужно направление на медосмотр при трудоустройстве

В соответствии со ст. 76 ТК, запрещается допускать к исполнению обязанностей лиц, не прошедших медосвидетельствование. Если сотрудники уже приступили к работе, их нужно немедленно отстранить. Однако процедура медосмотра предусмотрена не для всех.

В соответствии со ст. 220 ТК, проходить медицинское освидетельствование при трудоустройстве должны те специалисты, чей труд связан с вредными и опасными факторами, а также те, кто трудится в транспортной сфере.

С 1 апреля 2021 г. применяется перечень факторов, утвержденный Министерством труда и соцзащиты и Минздравом. Он приводится в приказе № 988н/1420н, где также содержится порядок проведения первичных и плановых осмотров.

Чтобы обеспечить профилактику и своевременное выявление опасных заболеваний, работодатель организует ежегодное прохождение медосмотра лицами, не достигшими 21 года. Также регулярно направляют на медосвидетельствование работников, занятых на вредном или опасном производстве. Периодичность процедур определяется тем, какие виды работ выполняет сотрудник и какие вредные или опасные факторы на него воздействуют.

Некоторые категории персонала должны проходить медицинские осмотры чаще, чем остальные. Так, приказом Минздрава № 266н от 30 мая 2023 г. установлен порядок медосмотров для водителей, обязанных проходить следующие виды медосмотров:

  • предсменные;

  • послесменные;

  • предрейсовые;

  • послерейсовые.

В некоторых случаях медицинские осмотры могут проводиться удаленно. Медработники получают данные о состоянии работников через дистанционные терминалы.

Приказом Минздрава № 266н, вступившим в силу с 1 сентября 2023 г., утверждены требования к проведению медосмотров до, в течение и после смены, рабочего дня, рейса. Приказ № 835н от 15 декабря 2014 г. утратил силу.

Сотрудники, которые обязаны пройти первичный или регулярный медицинский осмотр, получают от работодателя направление. С этим документом они идут в медучреждение, заключившее с организацией или ИП-работодателем договор на оказание услуг такого рода.

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Порядок выдачи направления на медосмотр

При трудоустройстве претендент на рабочее место получает от работодателя бланк и расписывается в получении. Далее он должен обойти всех врачей, указанных в бланке, и сдать анализы. Если будущий сотрудник отказывается это делать, считается, что он не выполнил свои обязанности. В таком случае работодатель вправе не заключать с этим претендентом трудовой договор. Если документ о приеме на работу уже подписан, он аннулируется.

Во избежание проблем лучше не подписывать трудовой договор, пока претендент на рабочее место не прошел освидетельствование.

Если заключить трудовое соглашение, не имея результатов осмотра, впоследствии может оказаться, что работник негоден к исполнению трудовых функций по состоянию здоровья. Это будет означать, что работодатель нарушил ч. 2 ст. 212 ТК. За такое нарушение предусмотрен штраф в сумме от 110 тыс. до 130 тыс. руб. для организаций и от 15 тыс. до 25 тыс, руб. для должностных лиц и ИП.

Внимание! Если работодатель не дает направление, работник вправе пройти освидетельствование за свой счет и впоследствии потребовать от организации возмещения расходов.

Процедура считается пройденной, если кандидат на рабочее место обошел всех врачей и выполнил все предусмотренные лабораторно-диагностические исследования.

По итогам осмотра медучреждение оформляет заключение в 2 экземплярах: первый выдается работнику, второй остается в учреждении и подшивается к медкарте, которую оформляют на основании предъявленного направления.

Как оформить и заполнить направление на первичный или повторный медосмотр

Для направления на медицинский осмотр нет типовой формы, поэтому его можно составлять в произвольной форме. Однако есть перечень сведений, обязательных для этого документа. Они закреплены приказом Минздрава № 29н от 28 января 2021 г.

Данные о работодателе, которые должны присутствовать в направлении:

  • полное юридическое наименование организации, направившей работника на осмотр;

  • адрес электронной почты, контактный номер телефона;

  • вид экономической деятельности по ОКВЭД;

  • указание организационно-правовой формы.

Сведения о медицинском учреждении:

  • полное юридическое наименование, включая организационно-правовую форму;

  • код учреждения по ОГРН;

  • фактический адрес;

  • email, контактный номер телефона.

Другие сведения:

  • вид медицинского осмотра;

  • ФИО работника, полная дата рождения, пол;

  • наименование вида работы, должности или профессии, по которой трудоустраивается работник;

  • наименование подразделения или филиала (если есть);

  • реквизиты полиса ОМС или ДМС;

  • виды работ, факторы производства, предусматривающие прохождение осмотра, в соответствии с перечнем, утвержденным для контингента, к которому относится работник.

Документ заполняет и подписывает ответственный сотрудник, на которого эта обязанность возложена работодателем. Если в организации есть печать, можно ее поставить, но это не обязательно.

Поскольку единого шаблона не существует, организация вправе разработать свой бланк, куда нужно будет вписать только персональные сведения о работнике. Это позволит сэкономить время и свести к минимуму вероятность ошибок при заполнении.

Образец направления работника на медосмотр в 2024 году:

Заключение

Направление на первичный или плановый медосмотр заполняется в свободной форме. При этом оно должно содержать все реквизиты, предусмотренные приказом Минздрава № 29н от 28 января 2021 г. Можно использовать собственный бланк, в том числе с фирменным логотипом организации. Рядом с подписью ответственного за заполнение работодатель вправе поставить печать (при наличии).

Медицинские осмотры бывают двух видов: первичные (при приеме на работу) и периодические (в отношении трудоустроенных работников). Обязанность сотрудника проходить медосмотр закреплена в ст. 76 и 220 ТК.

Если работник отказывается от посещения врачей и проведения лабораторно-диагностических исследований, работодатель обязан отстранить его от выполнения трудовых функций. При трудоустройстве нежелание работника проходить освидетельствование становится поводом для отказа в приеме на работу.

Направление на медосвидетельствование выдается работнику при приеме на работу, а если он уже в штате, то в сроки, предусмотренные для прохождения осмотра. С этим документом сотрудник обращается в медучреждение. Процедура считается пройденной, если работник получил итоговое заключение.

Полезные образцы

Список работников, подлежащих медосмотру (образец):

Приказ о проведении периодического медосмотра (образец):

Список работников, направляемых на медосмотр:

Журнал учета направлений на медосмотр (образец):

Источник: https://buhguru.com/kadrovaya-rabota/napravlenie-na-medosmotr-ot-rabotodatelya-blank-i-obrazecz-2024-goda.html#

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