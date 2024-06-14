Как компенсировать работу в выходной при увольнении сотрудника

При увольнении сотруднику обязаны оплатить отработанное за месяц время и неотгулянные дни отпуска. Недаром многие не используют весь отпуск и при расторжении трудового договора получить компенсацию побольше. Но есть еще одна ситуация: отдых за работу в выходной. Скажем, сотрудник работал 18–19 мая, и за это решил отдохнуть в будние дни в августе. Но он решает уволиться раньше, выходные остались неиспользованными. Что делать работодателю?

Работу надо оплатить

За работу в выходной сотрудник должен получить компенсацию: двойную оплату за работу в этот день или одинарную оплату и другой день отдыха. Выбор — за сотрудником, и если он не воспользовался правом до увольнения, ему обязаны это компенсировать.

Так, в соответствии с постановлением КС от 06.12.2023 № 56-П, компания должна выплатить разницу между оплатой выходных и фактической оплатой за них в одинарном размере, если ранее они договорились, что работник получит другие дни, но не получил их до увольнения.

Т.е. если он получил одинарную компенсацию, но не успел взять день отдыха, ему должны заплатить в одинарном размере за этот день. По аналогии — с оставшимися днями отпуска.

Кстати, при расчете оплаты труда в выходной, надо учитывать и стимулирующие выплаты, если сотрудник получат их наряду с окладом.

Особенности компенсации

При этом компенсацию за неиспользованные надо платить независимо от основания увольнения (собственное желание, соглашение сторон и др). Если человек увольняется по соглашению сторон, в документе можно указать размер компенсации, который работник получит за неиспользованные дни отдыха.

Это уточнение не является обязательным, но поможет разъяснить, по каким правилам рассчитали выплату. Это, в свою очередь, поможет исключить вопросы работника, которые могут возникнуть при получении расчета в день увольнения.

Как оформить выплату

Интересно при этом, что вопрос документального оформления выплаты компенсации закон не регламентирует. Компания может использовать несколько способов.

Первый — при увольнении по соглашению сторон можно внести в соглашение пункт о том, что стороны согласовали компенсацию за работу в выходной день, указав ее размер.

Другой вариант — издать приказ об изменении приказа о дополнительном дне отдыха за работу в выходной день для сотрудника. Тогда в приказе лучше указать причины, почему вы вносите изменения.

Наконец, возможен еще один вариант.

В день увольнения просто выплатить компенсацию работнику, а в приказе о дополнительном дне отдыха сделать пометку от руки с указанием информации об увольнении и размере выплаченной компенсации.

Опыт показывает, что третий вариант кажется более удобным: он требует меньше времени и трудозатрат. А если работник увольняется по соглашению, варианты можно совместить. Но в любом случае перед увольнением проверьте не только неиспользованные сотрудником дни отпуска, но и работу в выходные дни.

Если по ним «остался долг» (не дали день отдыха или еще не успели оплатить), обязательно сделайте это при финальном расчете. Иначе сотрудник может пойти в суд, который, скорее всего, встанет на его стороны. И тогда затраты будут еще больше.