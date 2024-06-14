Праздник дня. Международный день блогера

Идея праздника родилась в 2004 году. 500 человек из 40 разных стран решили, что им нужен свой день — символ дружеских отношений между блогерами всего мира.

Сегодня в интернете существует огромное количество блог-платформ по разным тематикам и со своей специализацией, соцсетей и т.д. Среди наиболее популярных тематических направлений блогов выделяют — моду и бьюти-сферу, спорт и фитнес, кулинарию и путешествия, декор и лайфхаки, музыку и кино.

В последний год налоговики активно взялись за блогеров с целью выведения этой сферы деятельности в правовое поле и пресечения незаконной налоговой оптимизации. Мы много об этом писали: про злоключения Блиновской, Дмитрия «трансформатора» Портнягина, Гусейна Гасанова и других. Власти даже хотят вывести блогерство в отдельный вид деятельности. Так что будущим блогерам, которые планируют зарабатывать на рекламе, важно сразу решить, как правильно оформить свой бизнес и проштудировать положения Налогового кодекса.

Кстати, если вы еще не ведете личный блог на «Клерке», обязательно попробуйте! Все подробности здесь.

А наших любимых блогеров, которые уже ведут свой блог в Трибуне «Клерка» мы от всей души поздравляем с праздником! 🎈