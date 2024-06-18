Как заменить сотрудника на время отпуска, что делать, если попали в черный список банка, как выйти из ООО без потерь. Дайджест разборов

Также сегодня разберем:
что делать, если вы попали в черный список банка;
как быть: продать долю или выйти из общества;
как учесть расходы на торговое наименование;
как работать с новыми форматами счета-фактуры и УПД.
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Учет расходов на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году
В 2024 году произошли изменения в учет НМА. В мини-курсе рассказываем, как учесть расходы на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году.
Попали в черный список банка, что делать?
Какие действия предпринять, если компания попала в черный список банка, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
Новые форматы счета-фактуры и УПД в 2024 году
В мини-курсе разберем, как работать с новыми форматами счета-фактуры и УПД, правила отражения прослеживаемых товаров, сроки предоставления документов, особенности заполнения и когда обновленный формат станет обязательным.
Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете
Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете
Убыток и минимальный налог по УСН за текущий год можно учесть в следующем году
При УСН «доходы минус расходы» по итогам года может быть убыток. Это не освобождает от начисления налога за текущий год, но убыток не сгорает и может быть учтен в следующем году. Разница между минимальным и обычным налогом – тоже.
Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО
Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.
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