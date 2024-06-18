Как заменить сотрудника на время отпуска, что делать, если попали в черный список банка, как выйти из ООО без потерь. Дайджест разборов

Лето — пора отпусков. Поэтому сейчас бухгалтерам и специалистам по кадрам нужно срочно разобраться, как заменить сотрудника на время отпуска.

Также сегодня разберем:

​​​​​​​что делать, если вы попали в черный список банка;

​​​​​​​как быть: продать долю или выйти из общества;

​​​​​​​как учесть расходы на торговое наименование;

​​​​​​​как работать с новыми форматами счета-фактуры и УПД.

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В 2024 году произошли изменения в учет НМА. В мини-курсе рассказываем, как учесть расходы на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году.

Какие действия предпринять, если компания попала в черный список банка, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

В мини-курсе разберем, как работать с новыми форматами счета-фактуры и УПД, правила отражения прослеживаемых товаров, сроки предоставления документов, особенности заполнения и когда обновленный формат станет обязательным.

Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете

При УСН «доходы минус расходы» по итогам года может быть убыток. Это не освобождает от начисления налога за текущий год, но убыток не сгорает и может быть учтен в следующем году. Разница между минимальным и обычным налогом – тоже.

Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.

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