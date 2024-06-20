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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры выбирают лучший сервис для сдачи отчетов, Роструд объяснил, как внести в трудовую книжку запись об увольнении по собственному. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1706

Бухгалтеры обсуждают, какой из сервисов сдачи отчетов лучший. И мы решили провести опрос на эту тему. Роструд объяснил, какая формулировка в трудовой книжке при увольнении по собственному желанию будет корректной. Больше половины россиян продолжают работать и в свое личное время. Стоит ли паниковать из-за падения акций.
Бухгалтеры выбирают лучший сервис для сдачи отчетов, Роструд объяснил, как внести в трудовую книжку запись об увольнении по собственному. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1706
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Через какой сервис лучше всего сдавать отчеты? Бухгалтеры обсуждают в телеграм.

  • Роструд подсказал правильную формулировку при увольнении для записи в трудовую.

  • 58% сотрудников берут работу «на дом».

    Как бухгалтеру сказать, что он хочет больше денег за свою работу?

  • Акции падают — паниковать или пользоваться моментом?

  • Новый режим для иностранцев — нарушителей миграционных правил — высылка.

  • Сколько денег ИП может безопасно переводить себе на карту.

  • Мем дня.

Где сдавать отчеты?

В телеграм-канале КУБ обсуждают, с помощью какого сервиса удобнее всего сдавать отчеты. Бухгалтеры выделили как минимум три — Контур, СБИС и 1С:Отчетность. У каждого есть свои плюсы и минусы, причем даже про один и тот же сервис мнения у бухгалтеров разделились.

Проголосуйте и вы — каким сервисом пользуетесь, а в комментариях расскажите какие преимущества и недостатки в нем нашли.

Каким сервисом для сдачи отчетов пользуетесь вы?

Рубрика: Роструд объясняет

Ведомство объяснило, в какой именно формулировке вносить запись в трудовую книжку при увольнении по собственному желанию.

Корректный вариант — «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». Он отвечает требованию вносить записи в точном соответствии с формулировками в ТК.

Больше половины работников регулярно перерабатывают

Решать рабочие вопросы по телефону, или заниматься документами на дому приходится 58% россиян. При этом для некоторых компаний считается нормой беспокоить сотрудников в любое время и дни, даже если это выходные.

Сотрудники систематически перерабатывают, но такую сверхурочную работу дополнительно не оплачивают. При этом беспокоить звонками на выходных начинают тех, кто получает от 60 000 рублей в месяц.

Редакции «Клерка» кажется, из этих 58% немалую часть составляют бухгалтеры, а вот платят ли им 60+ зарплату — отдельный вопрос.

В тему новости — бухгалтеру порой приходится не только вести непростой разговор о прибавке в зарплате, но и сообщать клиентам о том, что цена на его услуги будет повышена.

От того, насколько грамотно провести кампанию по повышении стоимости услуг будет зависеть успех дальнейшего сотрудничества. Предлагаем вам прочитать статью — Как сообщить клиенту о повышении стоимости бухгалтерского обслуживания и она в блоге не одна, целая серия, так что не забудьте подписаться.

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Почему падают акции и стоит ли бояться?

Наш постоянный автор Трибуны ведет блог об инвестициях. Сегодня он рассказал, почему падают акции на рынке, стоит ли из-за этого паниковать или может, наоборот, воспользоваться ситуацией.

Если вы только начинаете инвестировать, то вам стоит почитать эту статью, чтобы не принять скоропалительных лишений и зря не избавляться от перспективного пакета.

К мигрантам-нарушителям будут применять новый режим

Госдума приняла в первом чтении новый законопроект — к мигрантам:

  • которые находятся в стране миграционными документами, у которых истек срок срок годности или если истек срок временного пребывания;

  • у которых аннулировано разрешение на временное проживание;

  • допустившим правонарушение.

К таким иностранцам будут применять режим выселки. Это значит их внесут в особый реестр и поставят ограничения на определенные действия. Таким мигрантам будет запрещено приобретать недвижимость и транспортные средства, также они не смогут водить машину, брать кредиты, вступать в брак и т.д.

Сколько денег ИП может переводить себе на карту со счета?

В телеграме обсуждают насущный вопрос — как делать переводы со счета предпринимателя, не рискуя навлечь на себя внимание его службы безопасности?

Бухгалтеры говорят коллеге. что главное, чтобы речь шла не об обналичивании средств, а об обычных реальных операциях. Но при этом банку могут быть интересны любые транзакции и в 1 млн, и в 10 тысяч.

Кроме того, надо ориентировать на тариф и лимиты. Банки ограничивают суммы переводов себе на карту без комиссии.

Кстати, напоминаем, что на «Клерке» есть Калькулятор РКО — вы можете подобрать себе предложение от банка.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1706 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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Бухгалтеры выбирают лучший сервис для сдачи отчетов, Роструд объяснил, как внести в трудовую книжку запись об увольнении по собственному. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1706

Бухгалтеры обсуждают, какой из сервисов сдачи отчетов лучший. И мы решили провести опрос на эту тему. Роструд объяснил, какая формулировка в трудовой книжке при увольнении по собственному желанию будет корректной. Больше половины россиян продолжают работать и в свое личное время. Стоит ли паниковать из-за падения акций.

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