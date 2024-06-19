Роструд указал правильный вариант записи в трудовой книжке об увольнении

Правильно применять второй вариант, поясняет Роструд.
При увольнении работника по собственному желанию в его трудовую книжку надо внести такую запись: «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Согласно ч. 5 ст. 84.1 ТК, запись в трудовую книжку об основании и о причине увольнения должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК. А в ч. 1 п. 3 ст. 77 ТК сказано именно о расторжении трудового договора.
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Комментарии1
А у кого в трудовой книжке написано
автоматически будет считаться неуволенным?