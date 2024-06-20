58% сотрудников решают рабочие вопросы в личное время

Сотрудники имеют право после окончания рабочего дня отключить телефон и не отвечать на просьбы начальства и коллег. За это не наступает дисциплинарная ответственность.

За два года сократилось число сотрудников, которые тратят личное время на решение рабочих вопросов. Еще пару лет назад этим занимались 76% россиян, тогда как сейчас — 58%.

Проблемы в нерабочее время решают сотрудники с более высоким уровнем дохода и руководители. Беспокоить звонками на выходных начинают тех, кто получает от 60 000 рублей в месяц. Тогда как раньше это было характерно для сотрудников с заработком от 80 тыс. рублей. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Работать на выходных россиян заставляет неумение отказывать в просьбах коллегам и руководителям. Зачастую такой подход становится частью корпоративной культуры — когда в организации принято обращаться по рабочим вопросам в личное время.

Отнимают время на отдых и бюрократические процессы — когда сотрудники должны в авральном режиме закрывать проекты с горящими сроками. Это становится последствием низкого уровня самоорганизации начальства и подчиненных.

Если работник отключает телефон на выходных или не отвечает на сообщения, его не могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Об этом сказано в ст. 106 ТК. Поэтому сотрудники вправе после окончания рабочего дня не выполнять никаких просьб со стороны компании.

Предприятия могут назначать дежурства, которые становятся систематическими переработками. Это можно признать сверхурочной работой, а значит работодатель должен выплатить компенсации.

Погрузитесь в HR-повестку вместе с телеграм-каналом от «Клерка» HR Ди. Там специалисты по кадрам могут отдохнуть, пообщаться, обсудить профессиональные шутки и мемы, найти ответы на свои рабочие вопросы.