Как законно торговать на улице или в транспорте: отвечаем на вопросы о выездных продажах

Расскажем, как заниматься разносной и развозной торговлей без штрафов. Важно знать, нужна ли вам касса, в каких местах разрешено торговать, какие товары продавать запрещено. И, конечно, нужно платить налоги.

Алексей Третьяков, эксперт онлайн-бухгалтерии Контур.Эльба подробно отвечает на 13 вопросов.

Что относится к разносной и развозной торговле

Торговлю за пределами розничного магазина называют выездной. Это всегда только розничные продажи небольшого ассортимента товаров, оптовая торговля не допускается. Продавец не привязан к месту, не арендует помещение для продаж, не сидит на рынке за прилавком — он ищет покупателей, чаще всего в местах с хорошей проходимостью.

Статья 346.43 НК выделяет два типа продаж за пределами розничного магазина — разносная и развозная торговля.

Разносная торговля — оплату принимают на дому, на улице или в транспорте. Сюда относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек. Вот примеры, что можно и нельзя назвать разносной торговлей.

Относится к разносной торговле Не относится к разносной торговле Продают книги в вагонах электрички. Продают книги в стационарной палатке на рынке. Приходят в офисные здания и предлагают купить бытовую химию. Бутылочки с химией у продавца уже при себе, в ручной тележке. Приходят в офисы и раздают бумажные каталоги, где можно выбрать бытовую химию и заказать доставку. То же самое, если продавать через соцсети или сайт — это считается онлайн-торговлей, ее правила другие. Продают украшения ручной работы с лотка, подходят к посетителям парка и предлагают купить. Ставят временный павильон с украшениями на площади. Это считается торговлей с нестационарного торгового объекта (НТО). Нельзя просто поставить киоск и начать продажи — сначала у городской администрации нужно выкупить место для временной торговли, причем точка должна быть включена в схему НТО.

Развозная торговля — товары продают из специального оборудованного транспорта, например автоприцепа, фургона, автоцистерны. Если нужен холодильник или другое мобильное оборудование, его также прикручивают к транспорту. Вот примеры.

Относится к развозной торговле Не относится к развозной торговле Разливают квас из автоцистерны. Продают кофе и лимонады из специально оборудованного автомобиля. Это уже не розница, а общепит, законы по реализации в этом случае другие. Продают продукты питания из фургона, например фрукты. Предлагают готовые блюда в фургоне, например сэндвичи. Как и в первом примере, это общепит на колесах. Торгуют омывающей жидкостью для стекол через автомагазин, транспорт останавливается на парковках. Продают омыватель из автомобиля, стоя на трассе. На проезжей части торговать запрещено, а где еще нельзя — разберем в следующем вопросе.

Где можно торговать с рук и из машин

Продавать с рук можно на улице и в помещениях, но нельзя без разрешения входить в подъезды, офисы, учреждения и торговые центры. А чтобы торговать на транспорте, важно соблюдать Правила дорожного движения.

Места, где торговля запрещена (п. 4 указа Президента № 65):

на проезжей части;

в метро;

у госучреждений, детских садов и школ.

Нужно ли получать разрешение на торговлю

Нет, чтобы всё было по правилам, надо только подать заявление на включение в торговый реестр своего города. Это можно бесплатно сделать на Госуслугах или МФЦ. А в Москве еще и через сайт Мэра. Но если проигнорировать торговый реестр, штрафы не предусмотрены, так говорит ст. 20 закона № 381-ФЗ.

Ничего согласовывать для торговли без определенного места не нужно. Не придется даже уведомлять Роспотребнадзор о начале деятельности, если предприниматель не торгует еще и в обычном магазине, на рынке или в НТО.

Какой ОКВЭД при выездной торговле

Для разносной и развозной торговли подходит код ОКВЭД 47.99 — Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.

Подойдет ли для такого бизнеса самозанятость

Если торгуете с рук товарами собственного производства, можно оформить самозанятость. Исключение — одежда, обувь, парфюм и другие товары, которые подлежат маркировке. Если закупаете товары у поставщика и перепродаете, то самозанятость уже не подходит, нужно оформить ИП. А если работаете с партнером — ООО.

Какие товары нельзя продавать с рук

В п. 7 правил розничных продаж № 2463 указано, что запрещено продавать:

съедобные товары без потребительской упаковки;

лекарства и медицинские изделия;

ювелирные изделия и из драгоценных камней.

Ч. 3 ст. 19 закона № 15-ФЗ запрещает продавать сигареты, кальян, айкосы, электронные сигареты. А по ст. 16 закона 171-ФЗ не получится продавать алкоголь, потому что им можно торговать только с лицензией, подходящим помещением, также нужно подключиться к ЕГАИС — системе, которая следит за оборотом алкоголя в стране.

Нужна ли касса для выездной торговли

В ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ есть список «освобожденных». В каких случаях можно не применять кассу:

Разносная торговля с рук, из ручных тележек и корзин, включая продажи в поездах и самолетах.

Торговля из автоцистерн квасом, растительным маслом, молоком, живой рыбой и керосином.

Продажи сезонных овощей и фруктов, бахчевых культур вразвал.

Торговля на розничных рынках, ярмарках и выставочных комплексах, если торговое место не обеспечивает сохранность товара. Это значит, что если продают в крытом киоске, то касса нужна, а если ходят с товарами по улице, под открытым небом, то нет.

А вот когда без кассы не обойтись:

Если у вас есть еще стационарный магазин, где вы используете онлайн-кассу, можно брать ее с собой на выездную торговлю — п. 1 ч. 5.6. ст. 1.2 закона № 54-ФЗ.

Куда принимать деньги от покупателей

Если нет кассы, то как удобно: наличкой, на карту онлайн-переводом или через мобильный терминал. Самозанятые могут принимать переводы на личную карту, а ИП — нет, нужно оформить бизнес-карту, которая будет привязана к расчётному счёту.

Какие налоги платить

Самозанятым

Если продают товары своего производства, не подлежащие маркировке, — платить нужно только НПД 4% с дохода один раз в месяц.

ИП

Зависит от системы налогообложения. После регистрации лучше сразу выбрать спецрежим с меньшим налогом: упрощенную систему налогообложения (УСН) с налогом от 6 до 15% раз в квартал или патент, но на патенте нельзя продавать товары своего производства. Еще ИП платит страховые взносы — за себя и за своих сотрудников.

Нужно ли продавцу сделать медкнижку

Да, если будете продавать продукты питания. Еще нужно каждый год проходить медосмотр, так написано в п. 23 перечня работ из приказа Минздрава № 29Н.

Нужны ли ценники на товары и бейдж для продавца

Закон считает, что если ценника нет — это нарушение права потребителя на получение необходимой информации о товаре (ч. 1 ст. 14.8 КоАП). Штраф для ИП — от 500 до 1000 руб., для организаций — от 5 000 до 10 000 руб.

Есть штраф даже за то, что забыли про «рубль»: если после цены нет слова «рубль» или типографского символа ₽, ИП грозит штраф от 300 до 1 500 рублей для ИП (ст. 14.15 КоАП).

На каждый товар необходимо установить ценник, или можно предоставлять клиентам общий прайс-лист. Напишите цену за вес или единицу товара, после цифр укажите, что цена в рублях.

У выездного продавца должен быть бейдж с указанием ФИО, ИНН, ОРГИП, наименования налоговой и даты госрегистрации. А у магазина на колесах — вывеска с теми же данными. Основание — п. 4 указа Президента № 65 и ст. 9 закона о правах потребителей.

За что могут оштрафовать

За деятельностью уличных торговцев следят несколько государственных органов: налоговая, Роспотребнадзор, полиция и Госавтоинспекция. Если попадетесь, вот за что могут оштрафовать.

Не зарегистрировали самозанятость или ИП. Торговца может оштрафовать налоговая инспекция за бизнес без регистрации. Штраф — от 500 до 2000 ₽ по ст. 14.1 КоАП.

Не платите налоги. Налоговая может прийти с претензиями за неуплату налогов, даже если вы не ИП. По умолчанию физлицо платит 13% НДФЛ со всех доходов. Иначе налоговая доначислит налог, насчитает пени и добавит штраф в 40%. Покупателям чаще всего удобнее платить переводами на карту, чем наличкой, ее может не быть с собой. А постоянные переводы на карту налоговая легко заметит. Поэтому оформите ИП или самозанятость, чтобы деятельность была легальной.

Ущемляете покупателей. Недовольный покупатель может пожаловаться в Роспотребнадзор. За нарушение правил продаж наказывают предупреждением или штрафом: для ИП от 1000 до 3000 ₽, для ООО от 10 000 до 30 000 ₽ — ст. 14.15 КоАП. За обвешивание, обсчёт и подделки штраф от 3000 до 20 000 ₽ по ст. 14.7 КоАП.

Уличный продавец должен соблюдать права потребителей точно так же, как обычный магазин.

Нелегально развернули НТО. Если торговец встанет на понравившемся месте и поставит прилавок, полиция оштрафует за стихийную торговлю. Размер штрафа в каждом регионе свой.

Нарушили ПДД. Например, если торгуете из автомобиля, припарковавшись на трассе.

Работаете без кассы в случаях, когда она обязательна. За отсутствие или неприменение кассы ИП могут выписать штраф от четверти до половины суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 000 ₽ (п. 2. ст. 14.5 КоАП).

Работаете с кассой, но не выдаете кассовый чек покупателю. Не выдали бумажный или электронный чек — ИП грозит предупреждение или штраф 2000 ₽ (п. 6. ст. 14.5 КоАП). Но если нарушитель — субъект МСП, размер штрафа будет в два раза меньше, это подтверждает ст. 4.1.2 КоАП.

Нарушаете правила продажи маркированных товаров. Честный знак строго следит за оборотом таких товаров, на сайте системы прописано 11 нарушений, за которые грозит административная или уголовная ответственность. Например, если продавать товары, подлежащие маркировке, без нанесенного кода Data Matrix, можно получить административный штраф: для ИП и должностных лиц — от 5 000 до 10 000 ₽ с конфискацией предметов административного правонарушения, для юрлиц — 50 000–300 000 ₽ (по ст. 15.12 КоАП). Если производите и продаете товары, подлежащие маркировке, без нее или с поддельными кодами, то нарушение подпадает под ч. 3 ст. 171.1 УК: штраф до 400 000 ₽ или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет; принудительные работы на срок до трех лет; лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 000 ₽ или в размере иного дохода за последние полгода.



Не предоставили сведения в Честный знак, сделали это не вовремя или в неполном объеме — можете получить предупреждение или штраф по ст. 15.12.1 КоАП: на должностных лиц — 1000–10 000 ₽, на юрлиц — 50 000–100 000 ₽.