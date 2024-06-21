Как составить трудовой договор с дистанционным работником: образец

Введение
При составлении контракта с работником на «дистанционке» необходимо соблюдать общие требования, установленные ТК (разд. III «Трудовой договор»).
Обязательные условия договора
При составлении договора с дистанционщиком необходимо сверяться с требованиями ст. 57 ТК, которая предписывает включать в контракт:
Ф.И.О. трудящегося;
наименование, данные работодателя;
данные о документах, удостоверяющих личность. Если работодатель физическое лицо, то и его тоже;
если договор подписывается представителем работодателя, то указываются его данные и основания, по которым он выступает от имени работодателя (важно, чтобы и в преамбуле, и в подписях и реквизитах сторон значился один и тот же человек);
дата и место заключения договора (не составления!);
место работы, т. е. конкретная организация, расположенная в определенной местности. Это обязательное условие трудового договора (в отличие от рабочего места, которое является условием дополнительным);
трудовая функция (наименование должности, профессии, специальности, конкретный вид работы, или должностные обязанности, или ссылка на должностную инструкцию);
дата начала работы;
условия оплаты труда (сроки выплаты зарплаты с 03.10.2016 указывать необязательно). Формулируя условие об оплате труда, помните, что выполнение трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения зарплаты (ст. 312.5 ТК).
Что до срока, то если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то он считается заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК). Случаи, когда заключается срочный трудовой договор, названы в ст. 59 ТК.
Если трудовой договор заключен на определенный срок без достаточных оснований (установленных судом), то считается, что он заключен на срок неопределенный.
Указывая, что договор срочный, имеет смысл не просто прописать причину (обстоятельство) для этого, но и указать конкретную норму нормативного акта. Также следует помнить об условиях, когда трудовой договор может быть срочным, — они указаны в ч. 2 ст. 59 ТК.
Особенности труда для «удаленщиков»
Работник, который фактически отсутствует на месте работы, но осуществляет трудовую функцию удаленно, считается присутствующим. Для дистанционного работника, как правило, устанавливают особый режим работы, применение УКЭП, дополнительные дни отпуска и т.п.
Как правило, дистанционный сотрудник получает задание на создание интеллектуального продукта, и отправляет результат по электронным каналам.
Обмен документами происходит таким же образом, или же — если нужны бумажные носители, — то оригиналы отправляются по почте. При наличии УКЭП возможен обмен электронными документами.
Документы, обязательные при приеме на работу, представляются:
лично;
в электронном виде;
по почте (работодатель вправе потребовать нотариально заверенных копий).
Их перечень стандартный (ст. 65 ТК). Сведения о работе на дистанции могут не вноситься в трудовую книжку, о чем может попросить сам работник (в заявлении о приеме на работу) или же если в трудовом договоре есть условие об этом.
Трудовой договор в данном случае будет документальным подтверждением стажа. В нем указывается вид работы, например, таким образом:
«…заключается для выполнения дистанционной работы».
Прописывать условие о рабочем месте с дистанционным работником недопустимо, поскольку это противоречит сути дистанционной работы. Место работы формулируется, например, так:
«Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Буриме» (ООО «Буриме»), г. Тверь».
Режим труда и отдыха дистанционщик устанавливает по своему усмотрению — если иное не предусмотреть в трудовом договоре. Там же можно прописать продолжительность рабочей недели, рабочие и нерабочие дни. Можно указать и время начала и окончания рабочего дня как временный диапазон.
В трудовом договоре с дистанционными сотрудниками прописывают порядок и сроки:
обеспечения работника необходимыми оборудованием, ПО, техническими средствами и т.п;
представления отчетов о выполненной работе;
выплаты компенсации за использование дистанционными работниками собственных оборудования, ПО и т.п., а также размеры;
возмещения других расходов, связанных с трудовой функцией.
Имеет смысл подробно описать оборудование, например, если предоставляется ноутбук, то указываются марка и модель, мобильный телефон — марка, IMEI, номер и т.п.
В трудовом договоре прописывается:
канал связи с работником;
периодичность и сроки «сеансов» связи с работодателем;
сроки представления отчетности;
порядок документооборота.
Например:
«Дистанционный работник представляет работодателю еженедельный отчет о проделанной работе, по электронной форме, по адресу job@yandex.ru, каждую пятницу, не позднее 16:00 по московскому времени».
В трудовой договор с дистанционщиком — так же, как и классическим работником, следует внести условие о ежегодном оплачиваемом отпуске.
В заключение напомним, что ст. 312.8 ТК устанавливает дополнительное основание для увольнения дистанционщика: отсутствие взаимодействия с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя — при этом в трудовом договоре может быть установлен более длительный срок.
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