Как составить трудовой договор с дистанционным работником: образец

Указывая, что договор срочный, имеет смысл не просто прописать причину (обстоятельство) для этого, но и указать конкретную норму нормативного акта. Также следует помнить об условиях, когда трудовой договор может быть срочным, — они указаны в ч. 2 ст. 59 ТК.

Работник, который фактически отсутствует на месте работы, но осуществляет трудовую функцию удаленно, считается присутствующим. Для дистанционного работника, как правило, устанавливают особый режим работы, применение УКЭП, дополнительные дни отпуска и т.п.

Как правило, дистанционный сотрудник получает задание на создание интеллектуального продукта, и отправляет результат по электронным каналам.

Обмен документами происходит таким же образом, или же — если нужны бумажные носители, — то оригиналы отправляются по почте. При наличии УКЭП возможен обмен электронными документами.

Документы, обязательные при приеме на работу, представляются:

лично;

в электронном виде;

по почте (работодатель вправе потребовать нотариально заверенных копий).

Их перечень стандартный (ст. 65 ТК). Сведения о работе на дистанции могут не вноситься в трудовую книжку, о чем может попросить сам работник (в заявлении о приеме на работу) или же если в трудовом договоре есть условие об этом.

Трудовой договор в данном случае будет документальным подтверждением стажа. В нем указывается вид работы, например, таким образом:

«…заключается для выполнения дистанционной работы».

Прописывать условие о рабочем месте с дистанционным работником недопустимо, поскольку это противоречит сути дистанционной работы. Место работы формулируется, например, так:

«Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Буриме» (ООО «Буриме»), г. Тверь».

Режим труда и отдыха дистанционщик устанавливает по своему усмотрению — если иное не предусмотреть в трудовом договоре. Там же можно прописать продолжительность рабочей недели, рабочие и нерабочие дни. Можно указать и время начала и окончания рабочего дня как временный диапазон.

В трудовом договоре с дистанционными сотрудниками прописывают порядок и сроки:

обеспечения работника необходимыми оборудованием, ПО, техническими средствами и т.п;

представления отчетов о выполненной работе;

выплаты компенсации за использование дистанционными работниками собственных оборудования, ПО и т.п., а также размеры;

возмещения других расходов, связанных с трудовой функцией.

Имеет смысл подробно описать оборудование, например, если предоставляется ноутбук, то указываются марка и модель, мобильный телефон — марка, IMEI, номер и т.п.