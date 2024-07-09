Трудовая дисциплина: что это такое и могут ли штрафовать за ее нарушение

Рассказываем, что такое трудовая дисциплина, каких правил обязан придерживаться работник и какие штрафные санкции к нему могут применить за дисциплинарные нарушения.

Что такое трудовая дисциплина

Дисциплина труда — обязательное соблюдение сотрудниками правил поведения, закрепленных в трудовом законодательстве, трудовом или коллективном договоре, дополнительных соглашениях, а также других локальных нормативных актах организации.

Часто такие правила регламентируют начало и окончание рабочего дня, правила поведения в организации, взаимодействие с руководителем и другими сотрудниками.

Чтобы сотрудникам было проще соблюдать трудовую дисциплину, работодатель должен создать правила для ее соблюдения. Например, утвердить трудовой распорядок, вести учет рабочего времени, оборудовать рабочее место сотрудника согласно нормам СанПин.

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Трудовой распорядок

Трудовой распорядок регламентируют внутренние нормативные документы: приказы, распоряжения, трудовые договоры и т. д., с которыми сотрудника знакомят под подпись.

В документе обычно прописывают правила приема сотрудников на работу и их увольнения, права и обязанности, степень ответственности за какие-либо нарушения.

В трудовом распорядке также прописывают время отдыха, способы поощрения и порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Если такой порядок не зафиксирован, сотрудники могут оспорить взыскания в суде.

В правилах внутреннего распорядка прописывают перечень должностей с ненормированным рабочим днем.

В трудовом распорядке также указывают обязанности работодателя, например, в какие сроки и в каком порядке он должен выплачивать заработную плату, какие виды поощрений использовать для работников и т. д.

Перед утверждением трудового распорядка его необходимо согласовать с профсоюзом и оформить документ в качестве приложения к коллективному договору.

Кроме самого распорядка также необходимо обоснование, почему в компании необходимо соблюдение именно таких норм. В течение 5 рабочих дней профсоюз должен составить заключение по предоставленному документу с учетом разъяснений от работодателя.

Документ подписывают, когда обе стороны согласны с формулировками и корректировками в документе.

Если правки профсоюза не устраивают работодателя, в течение 3 дней он проводит комиссию, где рассматривают компромиссный вариант.

Уставы о трудовой дисциплине

Кроме локальных правил трудового распорядка также возможны дисциплинарные уставы для целых отраслей или сфер трудовой деятельности.

Часто такие документы создают для военной службы, судоходства и т. д. Бумаги утверждают постановлениями правительства или указами президента.

Например, в уставе для морского транспорта прописаны обязанности моряков обеспечить безопасность мореплавания, поддерживать порядок на судах и не причинять вред другим судам.

Также устав предполагает подчинение приказам непосредственного руководства. Сотрудники также должны уведомлять работодателя обо всех нештатных ситуациях.

Устав расширяет и уточняет обязанности сотрудников, а также устанавливает дополнительные меры поддержки и поощрения, в т. ч. ведомственные награды, знаки отличия, премии и др.

Устав также может вводить объявления о служебном несоответствии в качестве дисциплинарного взыскания, которые не прописаны в Трудовом кодексе. За несколько таких взысканий работника могут уволить.

Также уволить могут тех, по чьей вине произошли аварии, несчастные случаи на производстве.

Распространенные виды нарушений трудовой дисциплины

Подписывая трудовой договор, работник обязуется соблюдать правила и нормы поведения в компании. Однако не все сотрудники следуют взятым на себя обязательствам. Иногда они игнорируют требования компании. За это работодатель может наложить на них взыскание.

Игнорирование установленных правил поведения на работе и проведения каких-то процессов может привести к нарушению технологических, режимных и административных норм трудовых процессов. Например, несоблюдение технологических норм может привести к браку на производстве, опоздание или прогул могут стать нарушением режимных правил, а отказ от выполнения поручений руководства является прямым нарушением административных процессов.

Среди частых нарушений трудовой дисциплины встречаются:

прогулы;

опоздания к началу рабочего дня или после перерыва;

появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;

хищения имущества компании;

растраты;

несоблюдение технологических процессов;

несоблюдение субординации и другое.

Разница между однократным и систематическим нарушениями трудовой дисциплины

Однократным нарушением является проступок работника, когда он впервые нарушил принятые в компании нормы и правила поведения. Однако до этого он добросовестно и в полном объеме выполнял свои трудовые обязательства.

По истечении календарного года взыскания погашаются, а повторное нарушение после уже квалифицируют как однократное.

Если у сотрудника уже есть неснятые или непогашенные дисциплинарные взыскания, новый проступок можно квалифицировать как систематическое нарушение трудовой дисциплины. В этом случае работодатель имеет право уволить провинившегося сотрудника.

Порядок оформления соответствующих документов

Если работник нарушил трудовую дисциплину, в первую очередь необходимо узнать, к каким последствиям это привело, чтобы устранить их.

После этого факт нарушения дисциплины необходимо задокументировать. Иначе потом будет сложно подтвердить вину сотрудника и определить меру наказания.

В первую очередь необходимо собрать документы, подтверждающие нарушение трудовой дисциплины. Это могут быть протоколы, акты, фото при необходимости — все то, что сможет подтвердить нарушение правил компании сотрудником.

Подтверждающие документы могут составить коллеги, клиенты работника-нарушителя или его работодатель. Протоколы и акты может составить только уполномоченное лицо. Свидетели нарушений могут только поставить свою подпись в документе.

После этого необходимо запросить у нарушителя объяснительную записку. Для этого необходимо сделать письменный запрос работнику с отметкой об уведомлении. Иначе сотрудник может сказать, что объяснительную записку у него не требовали, и рассказать совершенно иную версию случившегося

Когда все документы, подтверждающие нарушения, собраны, необходимо издать приказ о дисциплинарном взыскании.

Общепринятой формы для такого документа нет. Однако в нем важно:

описать нарушение и его последствия;

указать данные работодателя и сотрудника;

сделать ссылки на все документы, касающиеся сути нарушения — акты, протоколы и т. д.

Чем подробнее указаны все детали дела, тем сложнее будет оспорить решение о дисциплинарном взыскании в суде.

Если сотрудник отказывается писать объяснительную записку или подписывать приказ, оформляют соответствующий акт. Так работодатель сможет доказать, что действовал в рамках трудового законодательства и не нарушал права работника.

Создание условий для работы

Чтобы сотрудники придерживались правил внутреннего распорядка, недостаточно только принятия документов. Работодатель должен обеспечить и проконтролировать соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

Для этого необходимо создать в компании условия, в которых работники смогут выполнять свои трудовые обязательства. Для этого важно:

поручать сотруднику только те задачи, которые прописаны в трудовом договоре или должностной инструкции;

оборудовать рабочее место по правилам СНиП;

обеспечить работников всем необходимым для выполнения своих трудовых обязанностей;

соблюдать правила охраны труда и производственной безопасности;

вовремя выплачивать заработную плату;

предоставлять одинаковые возможности для равной оплаты труда сотрудникам с одинаковой квалификацией;

организовывать допобучение и повышение квалификации;

выполнять свои трудовые обязанности.

Работодатель также может разработать систему поощрения работников. Это могут быть объявление благодарности, почетная грамота, ценные подарки, представление к званию, денежное премирование. В коллективном договоре могут быть прописаны другие формы поощрений.

Информация о поощрении вносится в трудовую книжку.

В случаях нарушения дисциплины работника могут привлечь к дисциплинарному или общественному воздействию.

Обратите внимание, если работодатель не создал условия для соблюдения трудовой дисциплины в компании, сотрудника нельзя признать виновным. Например, если ему не выданы средства индивидуальной защиты или он вовремя не прошел необходимое обучение, то виноват в нарушении трудовых процессов, скорее всего, будет работодатель.

Компания также может контролировать соблюдение трудовой дисциплины. Для этого используют специальную формулу: уровень трудовой дисциплины определяют по формуле: U = Н/М , где U — уровень трудовой дисциплины, Н — количество нарушителей или нарушений, а М — общее число сотрудников.

Какие санкции может применить работодатель при нарушении трудовой дисциплины сотрудником

Существуют 3 вида дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение.

Нарушения дисциплины труда имеют разную степень тяжести и могут привести к разным последствиям. Это может быть опоздание на работу на пять минут, а может быть и хищение в компании.

Поэтому за незначительные нарушения трудовой дисциплины, например за опоздание или ранний уход с работы, громкий спор с коллегой, работодатель может сделать сотруднику устное замечание. При более серьезном проступке возможен выговор. Разницу между замечанием и выговором могут зафиксировать во внутренних документах компании.

В случае серьезных проступков к сотруднику могут применить даже увольнение. Его применяют к сотрудникам, которые неоднократно нарушили общепринятые нормы в организации или совершили грубый проступок.

Уволить могут за грубые нарушения трудовой дисциплины:

прогул;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или

токсического опьянения;

разглашение охраняемой законом тайны;

хищения на рабочем месте;

нарушение требований охраны труда;

аморальные действия, совершенные сотрудником, который выполняет воспитательную работу;

принятие руководителем виновных действий;

невыход работника на место работы в течение трех месяцев после прохождения военной службы.

Некоторые работодатели применяют дисциплинарные взыскания по отношению к сотрудникам на свое усмотрение. Например, строгий выговор за определенные нарушения, лишение премии или штрафы за опоздание. Однако это является нарушением трудового законодательства и может быть оспорено в суде.

В случае нарушения трудовых прав работника он может обратиться в трудовую инспекцию.

Работодатель может применять только дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством.

Что нужно помнить о нарушении трудовой дисциплины: главное