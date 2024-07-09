Отчетность в центр занятости в 2024 году

Работодатели должны информировать государственную службу занятости о действиях и событиях, которые влияют на положение на рынке труда в России. Как подать сведения о наличии свободных рабочих мест, о выполнении квоты для приема на работу инвалидов и другую необходимую информацию, изложено в статье.

Кто сдает отчетность в центр занятости

Подавать информацию в государственную службу занятости должны все работодатели, то есть ИП и компании, которые имеют хотя бы одного сотрудника (ст. 53 закона «О занятости населения в Российской Федерации» от 12.12.2023 № 565-ФЗ).

Какую отчетность должны представлять работодатели в центр занятости

Работодатели должны сообщить в службу занятости (ст. 53 закона № 565-ФЗ):

о появлении или исчезновении вакансий;

выполнении квоты по приему инвалидов;

предстоящих ликвидации или сокращении;

простое;

введении и отмене неполного рабочего времени;

временном переводе на дистанционную работу и обратно;

банкротстве.

При отсутствии у работодателя указанных событий информация не предоставляется (ч. 8 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

Информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях

Работодатели обязаны проинформировать государственную службу занятости о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе о потребности в их замещении (п. 6 ч. 1 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

Информацию в течение 5 рабочих дней со дня появления вакансии нужно разместить на платформе «Работа в России». Кроме того, можно передать сведения через иные информационные ресурсы. Порядок определяется Правительством (ч. 2, 6 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

Для размещения вакансии на платформе «Работа в России» нужно заполнить поле или выбрать значение из списка. Обязательными для заполнения полями являются, в частности:

наименование вакансии;

заработная плата;

должностные обязанности;

график работы.

Информация о вакансиях станет доступной для ознакомления после того, как ее признают соответствующей определенным требованиям. Информация останется в доступе 30 календарных дней со дня принятия такого решения. Потом сведения нужно подтвердить (пп. 41–43 правил № 867).

Порядок проведения оценки информации и требования к информации утверждены приказом Роструда от 08.07.2022 № 173. Об изменении сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей необходимо проинформировать государственную службу занятости в течение 5 рабочих дней со дня возникновения изменений (ч. 6 ст. 53 закона № 565-ФЗ). С 01.09.2024 для этого применяется форма № 6, утвержденная приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н.

Кроме того, в силу части 11 статьи 53 закона № 565-ФЗ работодатель в 5-дневный срок со дня получения уведомления органа службы занятости о направлении к нему гражданина для проведения переговоров о трудоустройстве размещает на платформе информацию о дне и результатах проведенных с гражданином переговоров, а в случае отказа в приеме на работу — сведения о причине отказа.

Работодатель, не зарегистрированный на платформе, указывает в направлении органа службы занятости информацию о дне и результатах проведенных с гражданином переговоров, а в случае отказа в приеме на работу гражданина — сведения о причине отказа и возвращает направление гражданину.

Вести кадровый учет и формировать отчетность для ЦЗН научим на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы узнаете, как правильно составлять кадровую документацию, увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. При покупке курса «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» до 5 июля вы получите пакет из пяти персональных консультаций с экспертами «Клерка» в подарок! Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 74% за 4 900 рублей вместо 18 990 рублей! Купить курс После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» на 112 ак. часов. Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».

Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

Работодатель, которому установлен квота, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, должен представлять в госслужбу занятости информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (п. 7 ч. 1, ч. 7 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

Конкретный показатель квоты определяется субъектом РФ в зависимости от численности персонала. Так, работодателям, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников.

Работодателям, у которых численность сотрудников составляет от 35 до 100 человек, может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не более 3% от среднесписочной численности работников (п. 1 ст. 13.2 закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1).

В среднесписочную численность работников не включают работников, условия труда которых по результатам спецоценки отнесены к вредным и (или) опасным (п. 4 ст. 13.2 закона № 1032-1).

Для расчета квоты численность работников определяется исходя из среднесписочной численности работников без учета специалистов филиалов и представительств, расположенных в других регионах. На них распространяется квота, установленная в том субъекте РФ, на территории которого расположен филиал, представительство, исходя из их среднесписочной численности (пп. 2, 3 ст. 13.2 закона № 1032-1).

Работодатель исчисляет квоту ежегодно в январе исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года. Квота подлежит перерасчету, если численность работников за прошедший месяц уменьшится, за исключением работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) опасным. Перерасчет необходимо сделать с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение (пп. 2, 4 правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.03.2022 № 366).

Отчет о квотировании нужно сдавать ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (п. 7 ч. 1, ч. 7 ст. 53 закона № 565-ФЗ). Для этого используется форма, утвержденная приказом Минтруда от 26.01.2022 № 24. Полагаем, что ее можно применять для исполнения требований п. 7 ч. 1, ч. 7 ст. 53 закона № 565-ФЗ. С 01.09.2024 применяется форма № 7, утвержденная приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н.

Приказом Минтруда от 26.01.2022 № 24 утверждена форма для подачи информации, необходимой в целях осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.

С первого января 2024 года обязанность работодателя представлять такую информацию прямо не предусмотрена ст. 53 закона № 565-ФЗ, однако согласно п. 8 ч. 1 этой статьи работодатели должны информировать государственную службу занятости об иных действиях и событиях, влияющих на положение на рынке труда в РФ, в случаях, порядке и сроки, которые установлены правительством.

Поскольку приказ Минтруда от 26.01.2022 № 24 не отменен, рекомендуем подавать в государственную службу занятости такую информацию.

Если образовалась вакансия на квотируемое рабочее место, в течение 5 рабочих дней со дня ее появления нужно передать сведения в службу занятости (п. 6 ч. 1, ч. 6 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

Новые правила квотирования с 1 сентября

Квоту в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников с 01.09.2024 будет установят для работодателей, у которых численность работников превышает 35 человек (постановление Правительства от 30.05.2024 № 709). Установление квоты будет осуществляться в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Минтрудом.

Субъект РФ вправе дифференцировать размер квоты для приема на работу инвалидов в различные виды экономической деятельности, различных муниципальных образований региона, работодателей с различной среднесписочной численностью работников.

Квоту станут рассчитывать ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Численность работников для исчисления квоты для приема на работу инвалидов определяется исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал без учета сотрудников представительств и филиалов работодателя, расположенных в других субъектах РФ.

Некоторые работодатели от выполнения квоты будут освобождены, например, если они являются общественными объединениями инвалидов или признаны несостоятельными и в отношении них открыто конкурсное производство.

Информация о введении режима неполного рабочего времени

В целях сохранения рабочих мест работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (если есть) и в установленном порядке вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 6 месяцев.

При принятии такого решения о его изменении и отмене необходимо проинформировать службу занятости (ч. 5 ст. 74 ТК, п. 3 ч. 1 ст. 53 закона № 565-ФЗ). Сделать это нужно в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующего мероприятия.

По нашему мнению, можно использовать форму отчета, утвержденную приказом № 24 (приложение № 2) (ч. 5, 9 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

С первого сентября 2024 года будет применяться форма № 2, утвержденная приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н.

При установлении режима неполного рабочего времени по соглашению между работником и работодателем на основании ст. 93 ТК уведомлять органы службы занятости населения не требуется (письмо Роструда от 17.05.2011 № 1329-6-1). Данное письмо издано до момента вступления в силу закона № 565-ФЗ, однако, по нашему мнению, оно применимо и на данный момент.

Информация о введении простоя

Под простоем понимается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК).

О простое работодатель обязан проинформировать государственную службу занятости в течение 3 рабочих дней после принятия решения о его введении.

По нашему мнению, можно использовать форму отчета, утвержденную приказом № 24 (приложение № 3) (п. 3 ч. 1, ч. 5, 9 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

С первого сентября 2024 года будет применяться форма № 3, утвержденная приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н.

Информация об установлении дистанционного режима работы

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления (ч. 1 ст. 312.9 ТК).

О временном переводе (об изменении, отмене решения о временном переводе) работников на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, предусмотренных трудовым законодательством, работодатели также обязаны информировать государственную службу занятости (п. 4 ч. 1 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

Сделать это нужно в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий. По нашему мнению, можно использовать форму отчета, утвержденную приказом № 24 (приложение № 4) (ч. 5, 9 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

С первого сентября 2024 года нужно использовать форму № 4, утвержденную приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н.

Информация об отпусках без сохранения зарплаты

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Его продолжительность определяется соглашением между работником и работодателем. Отдельным категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по их заявлению (ч. 1, 2 ст. 128 ТК).

Законом № 565-ФЗ прямо не предусмотрена обязанность работодателя представлять в службу занятости информацию об отпусках без сохранения заработной платы.

Однако пункт 8 части 1 статьи 53 закона № 565-ФЗ предусматривает, что работодатели информируют службу занятости об иных действиях и событиях, влияющих на положение на рынке труда в РФ, в случаях, порядке и сроки, которые установлены Правительством.

Полагаем, что при предоставлении отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работника в связи со сложившейся на предприятии ситуацией, которая может оказать негативные последствия на его деятельность или повлечь массовое высвобождение сотрудников, работодателю необходимо информировать государственную службу занятости.

По нашему мнению, можно использовать форму отчета, утвержденную приказом № 24 (приложение № 5) (п. 1 приложения № 14 к приказу № 24, письмо Минтруда от 20.04.2023 № 16-3/10/В-5982).

Рекомендуем соблюдать срок предоставления информации, предусмотренный ранее письмом Минтруда от 20.04.2023 № 16-3/10/В-5982, — в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий. Данное письмо издано до момента вступления в силу закона № 565-ФЗ, однако, по нашему мнению, указанными выводами можно руководствоваться и на данный момент.

В случае предоставления сотруднику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам информация не предоставляется.

Информация о ликвидации

Работодатели обязаны уведомить государственную службу занятости о ликвидации организации и об увольнении работников. Сделать это нужно минимум за два месяца до начала проведения мероприятий. Также ее следует проинформировать, если решение о ликвидации организации изменено или отменено. Срок уведомления — три рабочих дня после принятия соответствующего решения (п. 5 ч. 2 ст. 17, п. 1 ч. 1, ч. 2, 4 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

Если планируется массовое увольнение работников, дополнительно нужно выполнить требования пп. 4, 5 положения об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения, утвержденного постановлением Правительства от 05.02.1993 № 99.

По нашему мнению, для информирования можно применять форму отчета из приложения № 1 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, которая была утверждена для исполнения требований утратившей силу ст. 25 закон № 1032-1. В ней нужно указать необходимые сведения о каждом работнике. Заполняя форму, следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в приложении № 10 к названному приказу.

Если ликвидация организации может повлечь массовые увольнения работников, то дополнительно к указанной форме нужно представить в государственную службу занятости информацию об этом, а также сведения по каждому высвобождаемому работнику. Информацию следует представить не позднее чем за 3 месяца до возможного массового увольнения, сведения — не позднее чем два месяца до увольнения (пп. 4, 5 положения № 99).

Поскольку приведенные выше нормативные правовые акты являются действующими, при массовом увольнении нужно подать и предусмотренные положением № 99 формы, и форму из приложения № 1 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.

С первого сентября 2024 года будет применяться форма № 1, утвержденная приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н.

Информация о сокращении персонала

Работодатели обязаны информировать государственную службу занятости о принятии (об изменении, отмене) решения о сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров (п. 1, 2 ч. 1 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

О принятии решения относительно сокращения численности или штата работников и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не позднее чем за 2 месяца, а работодатель-ИП не позднее чем за 2 недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны проинформировать государственную службу занятости.

В случае если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению персонала, работодатель обязан проинформировать о таком решении не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

Об изменении, отмене указанных решений работодатель обязан проинформировать службу занятости в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения (ч. 4 ст. 53 закона № 565-ФЗ). Для информирования, по нашему мнению, можно использовать форму отчета, утвержденную приказом № 24 (приложение № 1) (ч. 9 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

С первого сентября 2024 года применяется форма № 1, утвержденная приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н.

Если предполагается массовое высвобождение работников, сведения необходимо также представить за 3 месяца по форме «Информация о массовом высвобождении работников» (приложение № 1 к положению № 99), за два месяца до увольнения — по форме «Сведения о высвобождаемых работниках» (приложение № 2 к положению № 99), где конкретизируется информация по каждому работнику (пп. 4, 5 положения № 99).

Каким способом информировать центр занятости

Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой, осуществляющей решение задач, предусмотренных ч. 1 ст. 17 закона № 565-ФЗ.

Кроме того, можно передать сведения через иные информационные ресурсы. Порядок определяется Правительством (ч. 2, 6 ст. 53 закона № 565-ФЗ).

Зарегистрироваться на платформе «Работа в России» можно через государственную службу занятости или самостоятельно (пп. 30, 31, 33 правил функционирования платформы «Работа в России», утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2022 № 867). При самостоятельной регистрации юрлицам потребуется указать, в частности:

полное наименование;

ИНН и КПП;

адрес.

Информация о работодателе оценивается, после чего принимается решение о регистрации либо о необходимости доработать информацию (пп. 36, 37 правил № 867).

Формы отчетности

Действующие в настоящее время формы отчета, рекомендации по их заполнению утверждены приказом Минтруда от 26.01.2022 № 24.

С первого сентября 2024 года информацию в службу занятости надо подавать по новым формам, утвержденным приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н. Их станет 7 вместо 8.

Появится новая форма: информация о свободных рабочих местах и вакансиях, в том числе о потребности в их замещении.

Сведения о работе инвалидов будут только в одной форме — о выполнении квоты для приема на работу.

Отчет об отпусках без сохранения зарплаты подавать больше не надо.

Сроки сдачи отчетности

Для удобства приведем все сроки сдачи отчетности в таблице.

Отчетность / событие Сроки Информация о принятии решения относительно ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП Работодатель-организация не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Работодатель-ИП не позднее чем за 2 недели Информации о принятии решения относительно сокращения численности или штата работников организации, ИП и возможном расторжении трудовых договоров Работодатель-организация не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, не позднее чем за три месяца, если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников. Работодатель-ИП не позднее чем за две недели Сведения об изменении, отмене указанных выше решений В течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения об изменении, отмене указанных решений Информация о принятии решения о простое либо о введении (об изменении, отмене) режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели В течение трех рабочих дней после принятия решения Информация о принятии решения о временном переводе (об изменении, отмене решения о временном переводе) работников на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, предусмотренных трудовым законодательством В течение трех рабочих дней после принятия решения Информация о применении в отношении работодателя процедур несостоятельности (банкротства) В течение трех рабочих дней после принятия решения Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей или об изменении указанной информации В течение пяти рабочих дней со дня появления свободных рабочих мест и вакантных должностей (со дня возникновения изменений указанной информации) Информация о проведении переговоров касательно трудоустройства гражданина, направленного органом службы занятости В пятидневный срок со дня получения уведомления органа службы занятости о направлении к нему гражданина для проведения переговоров о трудоустройстве Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным Отчет об отпусках без сохранения заработной платы Рекомендуемый срок — в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий

Ответственность за непредставление отчетности в центр занятости

За непредставление или несвоевременное представление сведений, предусмотренных законом № 565-ФЗ, грозит административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц — от 300 до 500 рублей, на юридических лиц — от 3 до 5 тыс. рублей (ст. 19.7 КоАП).