Опасные условия в трудовом договоре и их последствия

На испытательном сроке зарплата ниже

Нельзя рисковать, устанавливая пониженную зарплату на испытательном сроке. Например, 60% от оклада. Судебная практика по этому вопросу выработана давно:

условие об оплате — обязательное условие трудового договора ;

трудовой договор не может содержать условия, которые ограничивают права трудящегося, ухудшают его положение, снижают уровень законных гарантий;

работодатель обязан платить всем одинаково за труд равной ценности, и урезание зарплаты на период испытательного срок — дискриминация (определение ВС от 19.08.2019 № 18-КГ19-77).

Запрет на совместительство

Большинство работодателей не против, если штатный работник совмещает несколько функций, но только по основному месту работы. Но многие не приветствуют, если сотрудник трудится не в полную силу, а еще и работает на стороне и прописывают запрет в трудовом договоре.

Однако ст. 60.1 ТК разрешает трудящимся работать совместителями, поэтому наличие в трудовом договоре запрета на этот вид занятости – незаконно.

Узнать, чем отличается совмещение и совместительство и скачать таблицу с различиями можно здесь.