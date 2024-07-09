Опасные условия в трудовом договоре и их последствия

На испытательном сроке зарплата ниже
Нельзя рисковать, устанавливая пониженную зарплату на испытательном сроке. Например, 60% от оклада. Судебная практика по этому вопросу выработана давно:
условие об оплате — обязательное условие трудового договора;
трудовой договор не может содержать условия, которые ограничивают права трудящегося, ухудшают его положение, снижают уровень законных гарантий;
работодатель обязан платить всем одинаково за труд равной ценности, и урезание зарплаты на период испытательного срок — дискриминация (определение ВС от 19.08.2019 № 18-КГ19-77).
Запрет на совместительство
Большинство работодателей не против, если штатный работник совмещает несколько функций, но только по основному месту работы. Но многие не приветствуют, если сотрудник трудится не в полную силу, а еще и работает на стороне и прописывают запрет в трудовом договоре.
Однако ст. 60.1 ТК разрешает трудящимся работать совместителями, поэтому наличие в трудовом договоре запрета на этот вид занятости – незаконно.
Узнать, чем отличается совмещение и совместительство и скачать таблицу с различиями можно здесь.
Штрафы за нарушение внутреннего трудового распорядка
Иногда работодатели прописывают в договорах санкции за опоздание, нарушение дресс-кода, незаполнение отчета, неправильные записи в CRM и т. д.
Но ст. 21 ТК предусматривает только 3 разновидности дисциплинарных взысканий:
замечание;
выговор;
увольнение.
Другие взыскания незаконны. Как и условия, когда руководство компании перекладывает выплаты штрафов на сотрудников.
Например, условие о том, что виновный главбух возмещает полностью или частично санкции, выплаченные организацией.
Привязка зарплаты к у. е.
Работодателям нужно помнить, что только рубль (классический или цифровой) — законное платежное средство в России (ст. 140 ГК).
Законодательством запрещены любые привязки зарплаты к курсу инвалюты, выплаты не в рублях (ст. 131 ТК), причем за этим пристально следит Роструд (письмо от 20.11.2015 № 2631-6-1).
Запрет озвучивать размер зарплаты
Включать в текст трудового договора условие о неразглашении размера заработной платы незаконно. Сведения об оплате труда работников не могут составлять коммерческую тайну (ст. 5 закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»)
Запрет на увольнение
Нельзя включать в срочный договор запрет на досрочное расторжение со ссылкой на п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК. Запрет на увольнение — нарушение ст. 37 Конституции РФ.
Запрет на уход к конкуренту
Запрет на труд у конкурентов после увольнения — тоже нарушение Конституции (ст. 34, 37, 55).
Никакие ограничения и снижения уровня гарантий недопустимы, и, даже включенные в трудовой договор, не подлежат применению (ст. 8-9 ТК). А все договоренности о том, что работник не уйдет к конкуренту или сам им не станет, ничтожны (письмо Минтруда от 19.10.2017 № 14-2/В-942).
Если вы хотите обезопасить свои коммерческие секреты — защищайте их в рамках закона о коммерческой тайне (ст. 3, 10, 11 закона № 98-ФЗ).
Штраф за нарушения в трудовом договоре
Если инспекторы ГИТ найдут ошибки в трудовом договоре, то могут оштрафовать по ст. 5.27 КоАП на сумму::
от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц;
от 5 до 10 тыс. рублей — для ИП;
от 50 до 100 тыс. рублей — для юридических лиц.
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