Как работодателю учесть выплаты по договорам ГПХ

Договоры ГПХ часто оказываются под пристальным вниманием контролирующих органов. Чтобы не давать им повода для штрафов и доначислений, проверьте, все ли у вас правильно. Рассказываем про особенности бухгалтерского учета и налогообложения при расчетах по договорам ГПХ.

Какие выплаты положены исполнителям ГПХ

Вознаграждение по договору ГПХ

Чаще всего организации и ИП заключают с физлицами договоры на выполнение работ (договор подряда) или оказание услуг. По ним выплачивается не зарплата, а вознаграждение. Сумму и условия выплат заказчик и исполнитель устанавливают по договоренности. Например, вознаграждение можно платить:

в твердой сумме или в зависимости от объема выполненных работ, услуг;

в денежной или в натуральной форме;

с авансом или без него;

одной суммой или по итогам отдельных этапов работ, услуг.

Вознаграждение не запрещено выплачивать даже ежемесячно в фиксированном размере, но тогда есть риск, что проверяющие увидят в договоре ГПХ признаки трудовых отношений.

Оплата расходов по договору ГПХ

Дополнительно заказчик может предоставлять свои материалы, средства труда и оборудование, либо компенсировать по ним расходы или оплачивать их напрямую.

Это нужно прописать в договоре, потому что по умолчанию исполнитель выполняет работу своими силами и за свой счет — п. 1 ст. 704 ГК. Компенсацию расходов можно включить в общую сумму вознаграждения или указать отдельной суммой.

Точно так же компенсируются расходы, если для выполнения договора ГПХ нужны поездки исполнителя в другую местность. Оформлять командировку и выплачивать суточные нельзя, так как это делается только в рамках трудового договора. Компенсацию можно включить в стоимость договора, либо указать, что расходы на проезд и проживание возмещаются отдельной суммой — фиксированной или по факту с подтверждающими документами.

Оплачивать нужно только те расходы, которые указаны в договоре ГПХ.

Пособие по временной нетрудоспособности

Оно положено только физлицам без статуса физлица, у которых с выплат за прошлый год были начислены взносы по соцстрахованию не менее стоимости страхового года. За 2023 год это 5 652,22 руб., а если есть районный коэффициент, эта стоимость увеличивается.

Тогда при заболевании или травме исполнителя заказчику может поступить от СФР электронный больничный лист. Нужно оплатить за свой счет первые 3 дня нетрудоспособности.

Если выплаты за прошлых год были от других заказчиков и работодателей, сведения о сумме заработка можно запросить у исполнителя или сделать запрос в СФР.

Премии, отпускные, компенсации за отпуск при увольнении исполнителям по договору ГПХ не положены.

Какими налогами и взносами облагаются выплаты по договорам ГПХ

НДФЛ

Если исполнитель не ИП и не самозанятое физлицо, заказчик становится налоговым агентом и при выплатах должен удерживать НДФЛ — п. 1 ст. 226 НК. Аванс (предоплата) по договору ГПХ тоже облагается налогом в день выплаты.

Сроки перечисления НДФЛ в бюджет те же, что и за штатных работников:

налог, удержанный с 1 по 22 число — до 28 числа этого же месяца;

налог, удержанный с 23 по последнее число месяца — до 5 числа следующего месяца;

налог, удержанный с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Если заказчик по условиям договора оплачивает расходы, связанные с работой исполнителя, это тоже считается доходом, с которого нужно удержать НДФЛ.

Если исполнитель сам оплачивает расходы, то может обратиться к заказчику за профессиональным вычетом по п. 2 ст. 221 НК. Такое право есть у тех, чьи выплаты по договору ГПХ облагаются НДФЛ 13% или 15%.

Чтобы получить вычет, исполнителю нужно:

Написать заказчику заявление в свободной форме. Предоставить документы, подтверждающие расходы. Например товарные накладные на расходники, связанные с выполнением работ или оказанием услуг для заказчика.

Тогда для расчета НДФЛ заказчику нужно уменьшить доходы исполнителя на сумму профессионального вычета. Если расходы окажутся больше вознаграждения, налоговая база равна нулю и НДФЛ не нужно удерживать. Но остаток вычета не переносится на будущие периоды — п. 3 ст. 210 НК.

Страховые взносы по единому тарифу

Исполнители считаются застрахованными по трем видам обязательного страхования — по пенсионному, медицинскому и социальному на случай временной нетрудоспособности и материнства.

На вознаграждение нужно начислять взносы по единому тарифу — так же, как по зарплате штатных работников. Исключение — выплаты по договору ГПХ с ИП или самозанятым физлицом.

Срок уплаты страховых взносов по единому тарифу — до 28 числа следующего календарного месяца. Платить их нужно в ИФНС на ЕНС (единый налоговый счет).

Если заказчик оплачивает расходы исполнителя по договору ГПХ отдельно, а не в сумме вознаграждения, на них страховые взносы не начисляются — пп. 16 п. 1 ст. 422 НК. Расходы нужно подтвердить документами.

Страховые взносы от несчастных случаев на производстве

Таким видом взносов вознаграждение будет облагаться, если это специально прописать в договоре ГПХ. Исключения — ИП и самозанятые физлица.

Срок уплаты взносов от несчастных случаев — до 15 числа следующего календарного месяца. Перечислять их нужно по реквизитам территориального СФР.

Компенсацию расходов, которую заказчик выплачивает отдельно от вознаграждения, облагать взносами не нужно — абз. 11 пп. 2 п. 1 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года. По расходам должны быть подтверждающие документы.

Как отразить выплаты по договорам ГПХ

Налоговый учет

На ОСНО вознаграждение исполнителям ГПХ можно учесть в расходах, если работы и услуги связаны с деятельностью организации и подтверждены документами: актами, счетами на оплату. От самозанятых обязательно нужен чек, сформированный в приложении «Мой налог».

Налоговый учет зависит от того, кто исполнитель: человек со стороны или штатный сотрудник. При этом у штатников работа по договорам ГПХ не должна входить в их трудовые обязанности.

Учесть вознаграждение можно:

Если исполнитель — самозанятое физлицо без статуса ИП, вознаграждение нужно учесть в прочих расходах по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК.

В других статьях расходов нет ограничений по категориям исполнителей. Например, если это договор ГПХ на юридические или информационные услуги, вознаграждение можно учесть в расходах по пп. 14 или пп 15 п. 1 ст. 264 НК.

На УСН учесть вознаграждение в расходах можно только на объекте «Доходы минус расходы».

Выплаты должны быть экономически обоснованы и оформлены актами выполненных работ или оказанных услуг, счетами на оплату, чеками самозанятых.

Учет таких расходов тоже зависит от категории исполнителя. Вознаграждение можно учесть:

Также вознаграждение можно учесть в других статьях расходов из закрытого перечня ст. 346.16 НК. Например, если договор ГПХ на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги, то по пп. 15 п. 1 ст. 346.16 НК.

Если в закрытом перечне расходов нет ничего подходящего, такие выплаты по договорам ГПХ нельзя учесть на УСН.

Бухгалтерский учет

Начисление выплат исполнителям отражается по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», даже если договор ГПХ заключен со штатным работником. Счет по дебету зависит от вида деятельности заказчика и от конкретной работы или услуги.

Например, начислено вознаграждение по договору ГПХ за работы (услуги) для:

основного производства — Дт 20 Кт 76;

вспомогательного производства — Дт 23 Кт 76;

общепроизводственных нужд — Дт 25 Кт 76;

административно-управленческих нужд — Дт 26 Кт 76;

обслуживающего производства — Дт 29 Кт 76.

Если работы или услуги по договору ГПХ связаны с продажами товаров заказчика (выполнением работ, оказанием услуг) — Дт 44 Кт 76.

Если они связаны с созданием объектов капитальных вложений, основных средств или нематериальных активов — Дт 08 Кт 76.

Если работы или услуги не связаны с торговлей или производством — Дт 91.2 Кт 76.

В бухгалтерском учете вознаграждения по договорам ГПХ в зависимости от вида работ или услуг относятся к расходам по обычным видам деятельности, капвложениям в основные средства или к прочим расходам.

Выплата вознаграждения исполнителю отражается проводкой:

Дт 76 Кт 50 «Касса» или 51 «Расчетный счет» — оплата по договору ГПХ.

Как отразить начисление налогов и взносов

Удержание и перечисление НДФЛ с выплат по договору ГПХ отражается на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам», к которому лучше открыть субсчет «Расчеты по НДФЛ».

Дт 76 Кт 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ» — удержан НДФЛ с выплаты по договору ГПХ.

Дт 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ» Кт 68 субсчет «ЕНП» — задолженность по удержанному НДФЛ перенесена на единый налоговый счет.

ДТ 68 субсчет «ЕНП» Кт 51 — перечислен в бюджет единый налоговый платеж.

Начисление и уплата страховых взносов отражается на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». К нему лучше открыть отдельные субсчета:

расчеты с ФНС по единому тарифу;

расчеты с СФР по взносам от несчастных случаев и профзаболеваний.

Счет по дебету при начислении страховых взносов будет совпадать со счетом затрат, на котором заказчик отразил вознаграждение по договору ГПХ.