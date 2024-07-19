На 6 рублей в 6-НДФЛ могут быть отклонения. Богатым инвесторам обещают вернуть больше НДФЛ. 🙏«Ночной бухгалтер» № 1728

Не стоит волноваться, если при умножении дохода на ставку рассчитанный налог в 6-НДФЛ не сойдется с реальным. Чем больше сотрудников, тем больше может быть разбег.

Сегодня в выпуске:

Налог в 6-НДФЛ не обязательно должен сходиться тютелька в тютельку.

Для бизнеса из Белгородской области отсрочат налоги.

Началась рассылка налоговых уведомлений.

Возврат налога по инвестиционным вычетам вырастет вместе с ростом НДФЛ.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

6 рублей на брата

Бухгалтеры умножают общий доход сотрудников в 6-НДФЛ на 13% и полученная сумма налога отличается от той, что отражена в строке 140.

Отставить панику! Это нормально.

Контрольные соотношения ( № 1.11) для 6-НДФЛ допускают разбег по 6 рублей на человека.

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Отсрочка с рассрочкой

Для пострадавшего бизнеса из Белгородской области введена отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам.

Платежи по налогам и взносам, срок уплаты которых наступает в 2024 году, для таких предприятий перенесены на один год.

Кроме того, есть возможность их уплаты в рассрочку в течение еще одного года – равными частями ежемесячно.

Первый – пошел

Началась рассылка налоговых уведомлений на имущественные налоги физлиц. Об этом сообщают региональные налоговики.

Вы еще не получили?

Срок их уплаты – 2 декабря. Но не забывайте, что как только уведомление сформируют, деньги с вашего ЕНС (если они там есть) превратятся в тыкву уйдут в отложенную переплату.

Чем больше платишь, тем больше возвращаешь

С 2025 года вырастет ставка НДФЛ в рамках прогрессивной шкалы. Большая зарплата будет облагаться большим налогом – 22%.

Но и вернуть налог в связи с вычетом, в том числе инвестиционным, можно будет из расчета высокой ставки.

Например, по инвестиционному вычету, который составляет 400 тыс. рублей, максимально можно вернуть 88 тыс. рублей.

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Мем дня

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Ваша платит НДФЛ по ставке 13% редакция