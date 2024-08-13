Будет новый код вычета для 6-НДФЛ за нормы ГТО. 💪«Ночной бухгалтер» № 1745

Из-за новой прогрессивной шкалы НДФЛ перетасуют доходы и вычеты в разрезе кодов. Наконец-то унифицировали срок уплаты НДФЛ для ИП на общем режиме. Родителям хотят дать денег на школьные принадлежности.

Сегодня в выпуске:

Будут новые коды доходов и вычетов.

Родителям помогут собрать детей в школу.

Изменили срок уплаты аванса по НДФЛ.

УКЭП для сотрудника не облагается НДФЛ и взносами.

Бухгалтеры на УСН ждут прибавку к зарплате.

Мем дня.

Код 106 на 18 000

С 2025 года будет новая прогрессивная шкала НДФЛ, в связи с чем поменяются коды доходов и вычетов.

В частности, будет код 106 для нового стандартного вычета за значок ГТО. Размер вычета – 18 000 руб. в год.

Вводят отдельные коды для доходов, которые будут облагаться по старой прогрессивной шкале – для выплат участникам СВО, для надбавок северным сотрудникам.

15 000 к 1 сентября

Хотят установить ежегодную денежную выплату в связи с началом учебного года. Родителям на подготовку детей к школе планируют выплачивать прожиточный минимум (в 2024 году это примерно 15 тыс. рублей).

Такой законопроект внесли в Госдуму.

Вам положены налоговые льготы!

Самый простой способ сэкономить на налогах — использовать положенные по закону льготы. Условий для предоставления льгот много: определенный вид отрасли, новый инвестиционный проект, научные разработки, расширение производства и другие.

Узнать, на какие льготы может рассчитывать ваша компания, вы можете очень быстро в режиме онлайн — воспользуйтесь бесплатным поиском на господдержка.рф. Осуществите быстрый поиск льгот, указав ИНН или название компании, либо используйте расширенный фильтр, выбрав параметры вашего бизнеса самостоятельно. Попробуйте сервис прямо сейчас.

Найти льготы

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: LjN8KA9qs

28-е вместо 25-го

Поменяли срок уплаты авансового НДФЛ для предпринимателей на общем режиме.

Теперь наконец-то они будут платить свой налог в одно время со своими коллегами на других режимах налогообложения – 28 числа.

Ранее они и уведомление сдавали 25 числа, и тогда же платили свой НДФЛ.

УКЭП без НДФЛ

Для работы некоторым сотрудникам необходима квалифицированная электронная подпись. Как правило, платит за нее человек не из своего кармана. УКЭП оплачивает работодатель.

Поэтому возник вопрос – а нет ли тут натурального дохода для НДФЛ и нужны ли взносы? Минфин успокоил: взносов нет, НДФЛ тоже нет, в расходы по налогу на прибыль включать можно.

Полезности для бухгалтера

Не пропустите полезные и выгодные предложения:

Как налоговая реформа-2025 повлияет на работу бухгалтера на маркетплейсах — рассказываем в обновленном курсе «Бухгалтер маркетплейса». Мы добавили в программу блок, который посвящен всем изменениям по упрощенке, НДС и налогу на прибыль. Подготовьтесь к нововведениям уже сейчас, чтобы в следующем году работать без стресса.

Разберитесь, как работать с Китаем, на вебинаре «ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров» 22 августа в 15:00 мск . Узнаете много нюансов по поиску добросовестного поставщика, по поставке, оплате товаров.

Продолжаем продажу онлайн и офлайн билетов на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Купить билеты можно, оплатив их сразу по карте, по счету, а также в рассрочку, Долями или через Сплит от Яндекса.

Плюс к зарплате на УСН с НДС

Учет на упрощенке не будет простым. ИП на доходной УСН, привыкшим небрежно относиться к входящей первичке, придется отнестись к этому вопросу более скрупулезно.

А раз учет сложнее, то логично, что и зарплата бухгалтера должна быть больше. Коллеги уже призадумались, сколько брать с ИП на УСН за учет.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1745 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша пока еще не сдавала нормы ГТО редакция