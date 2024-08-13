💰 Бухгалтеры уже прикидывают, сколько денег с 2025 года брать с ИП на УСН за учет с НДС

Все ИП на УСН с доходом свыше 60 млн рублей с 2025 года автоматически станут плательщиками НДС. А это не только повышение налоговой нагрузки, но и усложнение учета.

Бухгалтеры ИП заранее начинают оценивать будущий фронт работ.

Обсуждение идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги сетуют, что у ИП на УСН, как правило, все плохо с входящими документами. Не все они доходят до бухгалтера.

Сейчас на УСН «доходы» бухгалтеры иногда упрощают учет в 1С, выбирая опцию «без закрывающих документов». Проводки формируются прямо из банковской выписки.

Но с НДС все будет сложнее, даже если выбрать ставку 5%. А уж при ставке 20% – и тем более, ведь нужно учитывать вычеты по НДС, а значит остро встанет вопрос первички.

Также придется учитывать полученные авансы, начислять с них НДС, а потом принимать его к вычету. Это значит, что даже на НДС 5% будет не только книга продаж, но и книга покупок.

Если сейчас у ИП с доходом свыше 60 млн рублей уже имеется бухгалтер, очевидно, что с 2025 года выполнять гораздо больший объем работы за те же деньги он не захочет и попросит прибавки.

Как думаете, на сколько должна вырасти зарплата бухгалтеров на УСН с НДС?

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