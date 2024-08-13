🔑 УКЭП для сотрудника не облагается НДФЛ и взносами

Если для работы сотруднику необходима электронная подпись и ее оформление оплачивает работодатель, то натурального дохода, облагаемого НДФЛ, не возникает.

Причина – оплата электронной подписи работника идет не в его интересах. Это нужно для компании, а не для него лично.

Что касается страховых взносов, то расходы работодателя на получение на работника УКЭП для ведения ЭДО в организации связаны с производственной необходимостью, а не осуществляются в связи с наличием трудовых отношений с работником.

Поэтому такие расходы не признаются объектом обложения страховыми взносами.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-04-06/28364.

При этом расходы на УКЭП сотрудника можно учесть для налоговой базы по налогу на прибыль.