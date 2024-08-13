🔑 УКЭП для сотрудника не облагается НДФЛ и взносами

Причина – оплата электронной подписи работника идет не в его интересах. Это нужно для компании, а не для него лично.
Что касается страховых взносов, то расходы работодателя на получение на работника УКЭП для ведения ЭДО в организации связаны с производственной необходимостью, а не осуществляются в связи с наличием трудовых отношений с работником.
Поэтому такие расходы не признаются объектом обложения страховыми взносами.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-04-06/28364.
При этом расходы на УКЭП сотрудника можно учесть для налоговой базы по налогу на прибыль.
Комментарии1
Была же нормальная рабочая схема - подпись сотрудника. Бухгалтерия и отдел кадров подписывали отчеты подписью главного бухгалтера на основании доверенности. Мне было безопасно доверить им эту подпись. Нет, теперь я должна выпустить ЭЦП на себя как на физическое лицо, на бухгалтера по больничным и на двух кадровиков. Объяснить им правила использования и обеспечения сохранности этих ЭЦП, так как имея к ним доступ можно и кредит оформить, и недвижку продать. При этом не все согласны оформлять ЭЦП. Сказала, ну увольняйтесь тогда, я чем могу помочь? Заходить в программу ежечасно, ежедневно и подписывать каждый ваш отчет? А если я в поезде двое суток, ваш ЕФС-1 будет с просрочкой.