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Обучение для бухгалтеров

Это надо знать: подборка самых полезных вебинаров по налоговой реформе-2025 для бухгалтера. Видео внутри

Налоговая реформа уже успела наделать много шума, хотя изменения начнут действовать только в 2025 году. Если вы до сих пор не понимаете, что изменилось, то сейчас самое время подготовиться к революционным новшествам и разобраться, как работать дальше.

Прогрессивная шкала НДФЛ, новые лимиты по УСН, повышение налога на прибыль и множество других изменений совсем скоро повлияют на работу каждого бухгалтера.

Если вы думаете, что изменения коснутся только некоторых компаний, то это не так, потому что они коснутся всех! Чтобы подготовиться и обезопасить свою работу от штрафов, посмотрите подборку вебинаров от Клерка.

Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы

Программа вебинара:

  • Лимиты по УСН с 2025 года.

  • Налоговые ставки для УСН.

  • УСН и НДС: ставки и лимиты.

  • Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

  • Как бизнесу работать в новых условиях?

Спикер: Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке

Программа вебинара:

  • Основные положения налоговой реформы 2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС.

  • Что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%.

  • Законное дробление как выход?

  • Как подготовиться бизнесу к работе в 2025 году.

Спикер: Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций

Программа вебинара:

  • Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).

  • Признаки дробления.

  • Добровольный отказ от дробления.

  • Кого коснется амнистия по дроблению.

  • Варианты ситуаций по амнистии за 2022 – 2024 годы.

Спикер: Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ

Программа вебинара:

  • Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.

  • НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.

  • Новый налоговый вычет по НДФЛ.

  • Изменения по детским вычетам.

  • Что будет с отчетностью по НДФЛ.

  • Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ.

Спикер: Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество

Программа вебинара:

  • Новые ставки и расходы по налогу на прибыль. Инвестиционный налоговый вычет. Что учесть в 2024 году.

  • НДС на УСН с 2025. Что учесть в 2024 году. Что необходимо сделать в начале 2025 года.

  • Новые вычеты и специальные льготы по НДФЛ.

  • Новая прогрессивная шкала: ставки и порядок взимания.

  • Налоговая амнистия для упрощенцев.

  • Новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу.

Спикер: Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.

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1. Вебинары и записи с экспертами от «Клерка» по тематике — налоги, бухучет, кадры и право. Готовая лекция, чтобы разобраться в теме за час-полтора. Новая запись добавляется каждый день.

Вы сможете поддерживать актуальные знания, а если почувствуете, что есть пробелы, которые мешают вам развиваться, то найдете всю необходимую информацию в архиве вебинаров, где собраны почти 750 видео с экспертами.

2. Разборы законов. Статьи, мини-курсы и конспекты вебинаров с пошаговыми инструкциями, практическими решениями, тестами и полезными материалами про изменения в учете, налогах и кадрах. Каждый день выпускаем разбор на новую тему.

3. Онлайн-курсы с сертификатами. Лучший способ разобраться в теме. Обучение проводят строго отобранные редакцией «Клерка»
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4. Онлайн-билет на V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025». За один день вы разберетесь во всех изменениях по налогам, учету и кадрам, которые вступят в силу уже в 2025 году.

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