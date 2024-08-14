Это надо знать: подборка самых полезных вебинаров по налоговой реформе-2025 для бухгалтера. Видео внутри

Прогрессивная шкала НДФЛ, новые лимиты по УСН, повышение налога на прибыль и множество других изменений совсем скоро повлияют на работу каждого бухгалтера.

Если вы думаете, что изменения коснутся только некоторых компаний, то это не так, потому что они коснутся всех! Чтобы подготовиться и обезопасить свою работу от штрафов, посмотрите подборку вебинаров от Клерка.