Это надо знать: подборка самых полезных вебинаров по налоговой реформе-2025 для бухгалтера. Видео внутри

Прогрессивная шкала НДФЛ, новые лимиты по УСН, повышение налога на прибыль и множество других изменений совсем скоро повлияют на работу каждого бухгалтера.
Если вы думаете, что изменения коснутся только некоторых компаний, то это не так, потому что они коснутся всех! Чтобы подготовиться и обезопасить свою работу от штрафов, посмотрите подборку вебинаров от Клерка.
Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы
Программа вебинара:
Лимиты по УСН с 2025 года.
Налоговые ставки для УСН.
УСН и НДС: ставки и лимиты.
Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.
Как бизнесу работать в новых условиях?
Спикер: Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке
Программа вебинара:
Основные положения налоговой реформы 2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС.
Что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%.
Законное дробление как выход?
Как подготовиться бизнесу к работе в 2025 году.
Спикер: Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций
Программа вебинара:
Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).
Признаки дробления.
Добровольный отказ от дробления.
Кого коснется амнистия по дроблению.
Варианты ситуаций по амнистии за 2022 – 2024 годы.
Спикер: Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.
Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ
Программа вебинара:
Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.
НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.
Новый налоговый вычет по НДФЛ.
Изменения по детским вычетам.
Что будет с отчетностью по НДФЛ.
Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ.
Спикер: Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество
Программа вебинара:
Новые ставки и расходы по налогу на прибыль. Инвестиционный налоговый вычет. Что учесть в 2024 году.
НДС на УСН с 2025. Что учесть в 2024 году. Что необходимо сделать в начале 2025 года.
Новые вычеты и специальные льготы по НДФЛ.
Новая прогрессивная шкала: ставки и порядок взимания.
Налоговая амнистия для упрощенцев.
Новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу.
Спикер: Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.
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