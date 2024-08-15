Снова меняют РСВ. 🚨 «Ночной бухгалтер» № 1747

Сегодня в выпуске:
Будет новая форма РСВ.
В Ростове-на-Дону вводят туристический налог.
Можно совмещать УСН и ПСН.
Дорога до работы не входит в рабочее время.
Из-за уточненки 6-НДФЛ завдоился налог.
Мем дня.
Новая РСВ
ФНС опубликовала проект новой формы РСВ.
Сейчас в разделе 3 выплаты физлицу отражают одной суммой, а базу по взносам выделяют отдельно по договорам ГПХ. В новой форме выплаты по ГПХ тоже надо будет отражать отдельно. Для этого вводят новую строку.
Туристический налог
Вместо курортного сбора в 2025 году будет туристический налог. Ему посвящена отдельная глава НК. Налог будут вводить местные власти.
Стало известно, что такой налог с 01.01.2025 введут в Ростове-на-Дону. Ставка — 1% от стоимости проживания, минимальная сумма налога — 100 рублей.
Как выгодно продавать на маркетплейсе?
При работе с маркетплейсом выбирают одну из двух схем сотрудничества: FBS или FBO. Для небольшого бизнеса удобнее работать с FBS — самостоятельно обрабатывать заказы, содержать небольшой штат работников. Но когда продажи растут, заниматься операционкой самостоятельно становится невозможно.
Попробуйте схему работы FBO с Мегамаркетом! Для новых продавцов действуют льготные условия: 30 тыс рублей на продвижение и повышенный 15% кэшбек для товаров. Успейте зарегистрироваться сейчас, чтобы не упустить свою выгоду!
Реклама: ООО «Маркетплейс», ИНН 9701048328, erid: LjN8K7NfU
УСН+ПСН
Периодически идут споры, можно ли совмещать УСН и ПСН по одной деятельности в одном городе. По торговле точно можно, пояснил Минфин.
На одну торговую точку можно купить патент, а на другую не покупать и применять по ней УСН.
Путь на работу
Время доставки работников до рабочего места силами работодателя считается временем отдыха, а не рабочим временем.
Так что оплачиваемая работа начинается на рабочем месте, а не в автобусе.
А как вы добираетесь до работы? Голосуйте в нашем опросе.
Полезности для бухгалтера
Полезные материалы и выгодные предложения:
Какие процедуры входят в таможенное декларирование? Как заполнить и подать декларацию на товары? Ответы на эти и другие важные вопросы найдете в памятке начинающему участнику ВЭД. Читать.
Встречайте обновленный курс повышения квалификации по НДС «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДС-2025. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо
20 700рублей. Новый поток стартовал сегодня, присоединяйтесь!
Разберитесь кому ждать проверку и какие тенденции наблюдаются по проверкам, чтобы защитить себя и свой бизнес от претензий налоговиков. Приходите на вебинар «Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году» 27 августа в 15:00 мск. Записаться.
Продолжаем продажу онлайн и офлайн билетов на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Купить билеты можно, оплатив их сразу по карте, по счету, а также в рассрочку, Долями или через Сплит от Яндекса.
Вместо уточнения – задвоение
Если в уточненке обнулить налог по одному КБК и начислить по другим КБК, то начисление пройдет сразу, а обнуление — нет. В итоге — задвоение налога и отрицательное сальдо ЕНС.
Это связано с нормами НК про отражение начислений на ЕНС.
Для многих бухгалтеров такое явление становится неприятным сюрпризом.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1747 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша не ездит на автобусе, потому что работает дома или живет на работе редакция
Комментарии1
Может нужно поменять сам СФР на что-нибудь более адекватное?