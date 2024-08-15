Снова меняют РСВ. 🚨 «Ночной бухгалтер» № 1747

С 2025 года бухгалтеры будут заполнять новую форму РСВ, гостиницы в некоторых городах -- платить туристический налог. При сдаче уточненки может случиться задвоение налога.

Сегодня в выпуске:

Будет новая форма РСВ.

В Ростове-на-Дону вводят туристический налог.

Можно совмещать УСН и ПСН.

Дорога до работы не входит в рабочее время.

Из-за уточненки 6-НДФЛ завдоился налог.

Мем дня.

Новая РСВ

ФНС опубликовала проект новой формы РСВ.

Сейчас в разделе 3 выплаты физлицу отражают одной суммой, а базу по взносам выделяют отдельно по договорам ГПХ. В новой форме выплаты по ГПХ тоже надо будет отражать отдельно. Для этого вводят новую строку.

Туристический налог

Вместо курортного сбора в 2025 году будет туристический налог. Ему посвящена отдельная глава НК. Налог будут вводить местные власти.

Стало известно, что такой налог с 01.01.2025 введут в Ростове-на-Дону. Ставка — 1% от стоимости проживания, минимальная сумма налога — 100 рублей.

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При работе с маркетплейсом выбирают одну из двух схем сотрудничества: FBS или FBO. Для небольшого бизнеса удобнее работать с FBS — самостоятельно обрабатывать заказы, содержать небольшой штат работников. Но когда продажи растут, заниматься операционкой самостоятельно становится невозможно.

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УСН+ПСН

Периодически идут споры, можно ли совмещать УСН и ПСН по одной деятельности в одном городе. По торговле точно можно, пояснил Минфин.

На одну торговую точку можно купить патент, а на другую не покупать и применять по ней УСН.

Путь на работу

Время доставки работников до рабочего места силами работодателя считается временем отдыха, а не рабочим временем.

Так что оплачиваемая работа начинается на рабочем месте, а не в автобусе.

А как вы добираетесь до работы? Голосуйте в нашем опросе.

Полезности для бухгалтера

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Вместо уточнения – задвоение

Если в уточненке обнулить налог по одному КБК и начислить по другим КБК, то начисление пройдет сразу, а обнуление — нет. В итоге — задвоение налога и отрицательное сальдо ЕНС.

Это связано с нормами НК про отражение начислений на ЕНС.

Для многих бухгалтеров такое явление становится неприятным сюрпризом.

Мем дня

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