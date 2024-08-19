Какие формы отчетности нужно сдавать в службу занятости с 1 сентября 2024 года

Источник: Бухгалтерия.ру.

Для работодателей обязанность отчитываться через Единую цифровую платформу Роструда — сайт «Работа России» — введена с 2022 года. Это обязательно для тех, у кого число работников более 25. Компании с численностью персонала менее 25 человек, могут выбрать формат отчетности: на бумаге или электронно.

С 1 января 2024 года вступил в силу новый закон о занятости населения от 12.12.2023 № 565-ФЗ. Статьей 53 этого закона ввели еще один новый отчет для работодателей. Теперь они обязаны подавать в службу занятости информацию о различных действиях и событиях в организации, влияющих на рынок труда.