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Отчетность в ЦЗН

Какие формы отчетности нужно сдавать в службу занятости с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года для сдачи отчетности в государственную службу занятости применяются формы, утвержденные приказом Минтруда своим приказом от 16.04.2024 № 195н. Электронные формы, которые размещены на сайте «Работа в России» будут актуализированы с 01.09.2024.
Какие формы отчетности нужно сдавать в службу занятости с 1 сентября 2024 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

Для работодателей обязанность отчитываться через Единую цифровую платформу Роструда — сайт «Работа России» — введена с 2022 года. Это обязательно для тех, у кого число работников более 25. Компании с численностью персонала менее 25 человек, могут выбрать формат отчетности: на бумаге или электронно.

С 1 января 2024 года вступил в силу новый закон о занятости населения от 12.12.2023 № 565-ФЗ. Статьей 53 этого закона ввели еще один новый отчет для работодателей. Теперь они обязаны подавать в службу занятости информацию о различных действиях и событиях в организации, влияющих на рынок труда.

Во исполнение этого закона Минтруд приказом от 16.04.2024 № 195н подготовил и утвердил новые отчетные формы:

Событие в компании

Форма для отчета

Ликвидация компании, сокращение штата

Форма №1. Информация о принятии (об изменении, отмене) решения о ликвидации организации, прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении ‎трудовых договоров.

Перевод работников на режим неполного рабочего времени

Форма №2. Информация о введении (об изменении, отмене) работодателем режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели.

Введение простоя

Форма №3. Информация о простое (приостановке работы).

Временный перевод работников

Форма №4. Информация о временном переводе (об изменении, отмене решения о временном переводе) работников на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

Банкротство компании

Форма №5. Информация о процедуре, примененной в отношении работодателя в деле ‎о несостоятельности (банкротстве).

Наличие вакансий

Форма №6. Информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, ‎, в том числе о потребности в их замещении.

Исполнение квоты по инвалидам

Форма №7. Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Теперь в своем письме от 25.06.2024 № 16-3/ООГ-1181 министерство уточняет, что до 1 сентября 2024 года информация службу занятости предоставляется в соответствии с макетами, размещенными на Единой цифровой платформе «Работа в России».

Новые формы, утвержденные приказом от 16.04.2024 № 195н, нужно применять с 1 сентября 2024 года. К этому сроку Минтруд и обновить формы на сайте.

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