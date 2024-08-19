Какие формы отчетности нужно сдавать в службу занятости с 1 сентября 2024 года

Источник: Бухгалтерия.ру.
Для работодателей обязанность отчитываться через Единую цифровую платформу Роструда — сайт «Работа России» — введена с 2022 года. Это обязательно для тех, у кого число работников более 25. Компании с численностью персонала менее 25 человек, могут выбрать формат отчетности: на бумаге или электронно.
С 1 января 2024 года вступил в силу новый закон о занятости населения от 12.12.2023 № 565-ФЗ. Статьей 53 этого закона ввели еще один новый отчет для работодателей. Теперь они обязаны подавать в службу занятости информацию о различных действиях и событиях в организации, влияющих на рынок труда.
Во исполнение этого закона Минтруд приказом от 16.04.2024 № 195н подготовил и утвердил новые отчетные формы:
Событие в компании
Форма для отчета
Ликвидация компании, сокращение штата
Форма №1. Информация о принятии (об изменении, отмене) решения о ликвидации организации, прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров.
Перевод работников на режим неполного рабочего времени
Форма №2. Информация о введении (об изменении, отмене) работодателем режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели.
Введение простоя
Форма №3. Информация о простое (приостановке работы).
Временный перевод работников
Форма №4. Информация о временном переводе (об изменении, отмене решения о временном переводе) работников на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Банкротство компании
Форма №5. Информация о процедуре, примененной в отношении работодателя в деле о несостоятельности (банкротстве).
Наличие вакансий
Форма №6. Информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, , в том числе о потребности в их замещении.
Исполнение квоты по инвалидам
Форма №7. Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Теперь в своем письме от 25.06.2024 № 16-3/ООГ-1181 министерство уточняет, что до 1 сентября 2024 года информация службу занятости предоставляется в соответствии с макетами, размещенными на Единой цифровой платформе «Работа в России».
Новые формы, утвержденные приказом от 16.04.2024 № 195н, нужно применять с 1 сентября 2024 года. К этому сроку Минтруд и обновить формы на сайте.
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