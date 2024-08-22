Санаторно-курортное лечение работников

В данном материале разберем порядок направления сотрудников компании на санаторно-курортное лечение. Приведем образцы заявления работника и приказа работодателя, которые потребуются, если руководство фирмы организует такое лечение за счет организации. Поговорим о налогообложении стоимости санаторно-курортного лечения.

Кому положено санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение охватывает медицинскую помощь, оказываемую медучреждениями или санаторно-курортными заведениями для профилактики, лечения и реабилитации людей. При этом используются природные лечебные ресурсы, в том числе при нахождении человека в лечебно-оздоровительных местах и на курортах (ч. 3 ст. 40 закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).

Направить на санаторно-курортное лечение могут в формате государственной соцпомощи. Право на это есть у определенных категорий граждан при имеющихся у них показаниях для санаторно-курортного лечения, а также при отсутствии противопоказаний для его осуществления.

Так, согласно ст. 6.1 закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ такая возможность предусмотрена:

для инвалидов войны;

участников ВОВ;

ветеранов боевых действий из числа лиц определенных категорий, преимущественно военнослужащих;

военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в период с 22.06.1941 по 03.09.1945;

граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», или знаком «Житель осажденного Севастополя», или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

людей, работавших в период ВОВ на определенных объектах, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств;

членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, членов семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц Ленинграда;

инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

людей, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненных к ним категорий граждан.

Судьи и члены их семей также имеют право на санаторно-курортное лечение, которое оплачивается из средств федерального бюджета (п. 5 ст. 19 закона от 26.06.1992 № 3132-1). Такая возможность законам предоставляется и некоторым другим категориям граждан.

Помимо этого дополнительные категории льготников могут устанавливать регионы. Бесплатное санитарно-курортное лечение на уровне российских субъектов может быть предусмотрено для пенсионеров, людей, пострадавших от террористических актов и других граждан.

Кроме того, предусмотреть возможность санаторно-курортного лечения для сотрудников может работодатель за свой счет. В этом случае категории таких работников руководство определяет самостоятельно и закрепляет их во внутренних документах фирмы.

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Организация санаторно-курортного лечения работников

Чтобы пройти санаторно-курортное лечение за счет государства, человеку нужно получить справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения. Ее выдаст поликлиника по месту проживания. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу, который выпишет направления на врачебную комиссию для проведения медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение (п. 1.2 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 22.11.2004 № 256).

Врачебная комиссия выдаст заключение о том, что человеку показано или противопоказано санаторно-курортное лечение (п. 1.3 Порядка от 22.11.2004 № 256). При положительном заключении врачебной комиссии у лечащего врача нужно оформить справку с рекомендацией о санаторно-курортном лечении. Такая справка выдается по форме № 070/у, которая утверждена приказом Минздрава от 15.12.2014 № 834н. Срок действия этого документа для последующего получения путевки равен 6 месяцам (п. п. 1.2, 1.5 Порядка от 22.11.2004 № 256).

Чтобы гражданину предоставили путевку на санаторно-курортное лечение, он должен подготовить следующие документы (п. 28 Порядка, утвержденного приказом Минтруда № 929н, Минздрава № 1345н от 21.12.20201; п. п. 7, 13 Административного регламента, утвержденного приказом ФСС от 21.08.2019 № 428):

заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение;

документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;

документ, удостоверяющий полномочия представителя;

справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения.

Указанные заявление и документы подаются в территориальное отделение Соцфонда по месту получения ежемесячной денежной выплаты либо в уполномоченный орган (п. п. 23, 28 Порядка от 21.12.20201 № 929н/1345н).

Заявление и документы могут быть поданы в Соцфонд непосредственно, через специалистов МФЦ, направлены по почте или в электронном виде после заполнения специальной формы через личный кабинет на госуслугах (абз. 2 п. 28 Порядка от 21.12.20201 № 929н/1345н; п. 15 Административного регламента от 21.08.2019 № 428).

В течение 10 дней с момента поступления заявления и необходимых документов человеку сообщат о регистрации его заявления, указав дату регистрации и регистрационный номер (п. 29 Порядка от 21.12.20201 № 929н/1345н; п. 10 Административного регламента от 21.08.2019 № 428).

О принятом решении относительно санаторно-курортной путевки заявителя проинформируют по почте или в электронном виде через личный кабинет на госуслугах (п. п. 62, 105 Административного регламента от 21.08.2019 № 428).

Путевка на санаторно-курортное лечение выдается территориальным отделением Соцфонда или уполномоченным органом заблаговременно. Обычно это делают не позже, чем за 18 календарных дней, а для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — за 21 календарный день до даты заезда в санаторно-курортную организацию. Такие правила установлены п. п. 19, 20 ст. 18 закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ; п. 30 Порядка от 21.12.20201 № 929н/1345н; п. 10 Административного регламента от 21.08.2019 № 428.

Для получения бесплатной путевки нужно будет подождать свою очередь, которую формируют по дате подачи заявления. Проверить очередь можно на сайте Соцфонда, выбрав в правом верхнем углу нужный регион.

Одновременно с путевкой заявителю предоставляются специальные талоны на право бесплатного получения проездных документов в поезде дальнего следования или направления на приобретение их на авиационном, автомобильном и водном транспорте. При следовании к месту лечения и обратно двумя и более видами транспорта такие талоны или направления предоставляются на каждый вид транспорта (п. 37 Порядка от 21.12.20201 № 929н/1345н).

После получения санаторно-курортной путевки, но не раньше, чем за два месяца до начала срока ее действия нужно получить санаторно-курортную карту. Такая карта предоставляется медицинским заведением, выдавшим справку для получения путевки (п. 31 Порядка от 21.12.20201 № 929н/1345н). Для ее оформления потребуется сдать определенные анализы и пройти нескольких врачей.

Работодатель также может наладить санаторно-курортное лечение сотрудников за свой счет. Однако он не обязан этого делать. В то же время такой подход может быть эффективным средством для поддержания здоровья персонала, а также для повышения лояльности к компании.

При этом обеспечение работников санитарно-курортным лечением происходит в порядке, который руководство прописывает в коллективном договоре, соглашении или во внутреннем нормативном акте компании с соблюдением требований ч. 4 ст. 8 ТК.

Положение о санаторно-курортном лечении работников

Для санитарно-курортного лечения сотрудника за счет работодателя потребуется прописать порядок, применимый в подобных ситуациях, в коллективном договоре, соглашении либо внутреннем нормативном акте фирмы. Таким актом может быть Положение о санаторно-курортном лечении работников. В документе следует детально отразить:

в каких ситуациях человек может претендовать на санаторно-курортное лечение за счет компании;

правила предоставления отпуска для санаторно-курортного лечения;

порядок возмещения работодателем издержек на оплату лечения, в том числе как будет производиться такое возмещение: полностью или частично;

кто будет оформлять договор на оказание услуг с санаторием — работодатель или сам сотрудник;

как руководство намерено оплачивать услуги на лечение — непосредственно санаторию либо компенсировать работнику полную стоимость путевки или ее часть.

Предоставление работникам санаторно-курортного лечения

Закон не включает в себя положений, которые бы обязывали работодателя обеспечить санаторно-курортное лечение сотрудников за свой счет и не устанавливает правила предоставления путевок. Однако по усмотрению самого работодателя такая обязанность может быть определена коллективным или трудовым договором, а также соглашением либо внутренним нормативным актом компании (ст. ст. 5, 8, 9, ч. 2 ст. 22, ст. ст. 41, 57 ТК).

В таком документе нужно закрепить порядок, в котором будут оформлять направление сотрудников на санаторно-курортное лечение, соблюдая требования ч. 4 ст. 8 ТК. При этом оформление договора работодателя с санаторием необязательно, поскольку можно предусмотреть покупку путевки человеком самостоятельно.

Работодатель может закрепить в своих внутренних документах, что направление персонала на санаторно-курортное лечение признается мерой вознаграждения за труд, связанной с результативностью работы (ст. 135 ТК). Тогда произведенные работодателем затраты будут считаться выплатой стимулирующего характера. В таком случае руководство компании должно соблюдать ограничение, установленное ст. 131 ТК, в части величины этих выплат.

В случае, когда оплата путевки не сопряжена с выполнением сотрудником трудовых обязанностей, она не включается в систему оплаты труда.

Поэтому если коллективным договором, соглашением, внутренним нормативным актом предусмотрены обязательства работодателя в сфере оздоровления персонала (ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 41 ТК), то их выполнение считается частью социальной политики работодателя и не связывается с оплатой труда сотрудников (ст. 129 ТК).

Лимитов на величину выплат, не признающихся вознаграждением за труд и не предусмотренных системой оплаты труда, трудовым законодательством не установлено. Поэтому работодатель может закрепить положение о полной или частичной компенсации работникам стоимости санаторно-курортного лечения.

Если человек покупает путевку самостоятельно, то ему нужно написать в свободной форме заявление на имя директора компании с просьбой оплатить ее стоимость. В случае, когда обязанность по компенсации издержек на санаторно-курортное лечение персонала предусмотрена на локальном уровне компании, работодатель должен при направлении сотрудника на санаторно-курортное лечение осуществить соответствующую компенсацию.

Направление сотрудника на санаторно-курортное лечение за счет юрлица потребуется оформить приказом. О том, как его составить мы расскажем в отдельном разделе нашего материала.

Сотрудник может проходить санаторно-курортное лечение в период:

ежегодного оплачиваемого отпуска согласно графику отпусков (ст. 114 ТК);

дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставленного на этот период согласно внутренним документам компании, поскольку работодатель вправе установить предоставление дополнительного отпуска отдельным категориям работников при определенных обстоятельствах. Дополнительный отпуск будет оплачиваться в размере среднего заработка в соответствии со ст. 139 ТК (письмо Минтруда от 02.11.2016 № 14-1/В-1094);

отпуска без сохранения заработной платы на основании письменного заявления работника (ст. 128 ТК).

Если на санаторно-курортное лечение работник направляется в связи с полученной производственной травмой, то работодатель обязан предоставить ему оплачиваемый отпуск. Затраты на отпуск будут компенсированы за счет бюджета Соцфонда (абз. 8 ч. 1 ст. 3, пп. 3 п. 1 ст. 8, пп. 10 п. 2 ст. 17, пп. 6 п. 1 ст. 18 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, ч. 6 ст. 2 закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ).

Заявление работника на санаторно-курортное лечение

В случае, когда работник покупает путевку самостоятельно, он должен написать заявление на имя работодателя с просьбой компенсировать ее стоимость. Такое заявление составляется в свободной форме, поскольку нормативная форма для этого не установлена. На основании этого документа работодатель готовит приказ.

Образец заявления сотрудника, применимый для таких случаев, размещен здесь.

Приказ на санаторно-курортное лечение работника

Направление сотрудника на санаторно-курортное лечение за счет работодателя нужно оформить приказом. Он составляется в свободной форме. В приказе работодатель должен зафиксировать основание предоставления такого лечения, стоимость путевки, что входит в указанную стоимость, перечень сотрудников, которым оплачиваются путевки, а также порядок учета времени, на протяжении которого работник будет отсутствовать на рабочем месте.

Приказ нужно составить на основании заявления самого работника, поскольку он вовсе не обязан проходить санаторно-курортное лечение. С приказом работника нужно ознакомить под роспись.

Образец приказа компании, применимый для таких случаев размещен здесь.

Дополнительный отпуск на санаторно-курортное лечение

Работник может проходить санаторно-курортное лечение в период дополнительного оплачиваемого отпуска, если он предусмотрен на этот период внутренним нормативным актом компании. Дополнительный отпуск будет оплачиваться в размере среднего заработка в соответствии со ст. 139 ТК (письмо Минтруда от 02.11.2016 № 14-1/В-1094);

Если сотрудник нуждается в санаторно-курортном лечении из-за страхового случая, в частности, несчастного случая на производстве, руководство обязано предоставить работнику на это время дополнительный оплачиваемый отпуск. При этом необходимость в санаторно-курортном лечении должна быть подтверждена программой реабилитации пострадавшего. Такой вывод можно сделать из ст. 3 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Для предоставления такого отпуска работодателю нужно сформировать пакет документов, полученных от работника. В него входят:

письменное заявление;

программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;

путевка;

проездные документы.

Также работодатель должен подготовить документы, которые он представит в территориальное отделение Соцфонда для того, чтобы тот выплатил работнику отпускные. Сумму отпускных Соцфонд определит исходя из представленных работодателем сведений.

Компенсация за санаторно-курортное лечение

Правила, по которым сотруднику компенсируются средства на оплату санитарно-курортного лечения, должны быть зафиксированы в коллективном или трудовом договоре, в соглашении либо внутреннем нормативном акте юрлица. В этих документах работодатель определяет, полностью или частично он возместит сотруднику расходы, затраченные на такое лечение и в каком порядке.

Налогообложение санаторно-курортного лечения

Оплату санаторно-курортного лечения работников, включая компенсацию стоимости путевки, работодатель может учесть в налоговых расходах.

Расходы нормируются — вместе с добровольным медицинским страхованием они должны составлять не больше 6% расходов на оплату труда и не больше 50 000 рублей в год на человека (ст. 255 НК).

Стоимость одной путевки в год на человека не облагается НДФЛ. На стоимость путевки работнику начисляются взносы (ст. 217 НК, письмо Минфина от 24.08.2022 № 03-04-06/82478).

Стоимость путевок, приобретенных за счет Соцфонда, работодатели учитывают в расходах, а возмещение из Соцфонда — в доходах. В этом случае стоимость путевок также не облагается НДФЛ, но на нее начисляются взносы (письма Минфина от 15.06.2021 № 03-03-06/1/46643, от 12.04.2018 № 03-15-06/24316).

Путевки детям, супругам и родителям сотрудников для налогообложения учитывают так же, как и путевки работникам, но при этом взносы не начисляют (письмо Минфина от 24.08.2022 № 03-04-06/82478).

Возмещение расходов на санаторно-курортное лечение

Работодатель вправе возместить произведенные им расходы на санаторно-курортное лечение отдельных категорий сотрудников за счет средств бюджета Соцфонда, если только он не применяет АУСН. Это касается лечения сотрудников, работающих с вредными или опасными производственными факторами (кроме случаев размещения их в номерах высшей категории), а также лечения работников предпенсионного возраста. Такие выводы следуют из пп. 6 п. 1 ст. 18 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, п. 2 ч. 1 ст. 5 закона от 06.12.2021 № 393-ФЗ, п. 2, пп. «д», «н» п. 3 Правил, установленных приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н.

Соцфонд может возместить на санаторно-курортное лечение работников, занятых на вредных или опасных работах до 20% издержек работодателя.

В расчет берутся суммы начисленных за предыдущий календарный год страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев и из этих сумм минусуют расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности из-за несчастных случаев на производстве, и на оплату допотпуска на период лечения. А если страхователем направлялся дополнительный объем средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, то возместить могут до 30% расходов. Это следует из п. 2 ч. 1 ст. 5 закона от 06.12.2021 № 393-ФЗ, п. 2 Правил от 14.07.2021 № 467н.

Для возмещения Соцфондом расходов на санаторно-курортное лечение сотрудников, работодателю нужно обратиться в территориальное отделение по месту своей регистрации. При планировании таких расходов для получения решения об их финансовом обеспечении заявление подают до 1 августа текущего календарного года, однако лучше сделать это раньше. Работодатель производит расходы за счет собственных средств и не позже 15 декабря должен обратиться в Соцфонд с подтверждающими документами за их возмещением. Такие выводы следуют из пп. 20 п. 2 ст. 17 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, п. п. 4, 17 Правил от 14.07.2021 № 467н, письма ФСС от 29.04.2022 № 02-09-11/06-10-12152.