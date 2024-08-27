Как бухгалтеру работать быстро, безошибочно, продуктивно и при этом не уставать? Рутинные задачи нужно делегировать помощникам — программным роботам. Узнайте о RPA платформах и единичных роботах для роботизации бухгалтерского учета. Руководство по выбору решений для автоматизации, их преимуществам и внедрению для повышения эффективности работы.

Программные роботы: что это и от каких проблем они избавят бухгалтера

Программные роботы или боты — это виртуальные помощники, которые способны выполнять определенные задачи вместо человека. То есть они могут полностью заменить бухгалтера и лишить его работы? Нет, роботы избавятся не от вас, а от ваших проблем.

Большое количество рутинных задач.

Бухгалтеры каждый день обрабатывают большое количество документов. На один документ может уходить до 20 минут. А робот распознает документ, оформит проводки в учетной системе, прикрепит файл документа к проводке и пришлет отчет о работе меньше, чем за 2 минуты.

Высокая нагрузка.

Бухгалтеру часто приходится работать в режиме многозадачности. Он может быть настолько перегружен работой, что будет допускать ошибки или забывать про некоторые дела. Рутинные задачи обычно занимают около 80% рабочего времени. Передав их роботу, бухгалтер может о них больше не беспокоиться и только контролировать.

Большая ответственность и высокий уровень стресса.

Ошибки бухгалтера могут привести к критическим последствиям. Поэтому ему постоянно нужно следить за правильностью всех финансовых операций, изменениями в законодательстве, сроками и т.п. Робот не ошибается, не волнуется и не знает, что такое стресс. Благодаря такому помощнику вероятность серьезных ошибок сводится к 0.

Недостаток времени.

Бухгалтеру приходится выполнять большое количеством задач в ограниченный период времени. Это приводит к сверхурочной работе, которая потом сказывается на здоровье. Например, делегируя одному роботу разнесение банковских выписок в 1С, бухгалтер освобождает до 30 рабочих часов в месяц.

Необходимость постоянно развиваться и повышать свою квалификацию.

Бухгалтерия — сфера, которая постоянно меняется и развивается. Специалистам необходимо следить за новыми тенденциями и изменениями в законодательстве, чтобы быть в курсе последних событий. Они должны постоянно улучшать свои навыки и знания, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. А еще использовать новые технологии, ускоряющие и облегчающие работу. Одна из них — RPA.

Роботы выполняют рутинные задачи быстрее в 5–10 раз, в зависимости от кейса, а у бухгалтера освобождается время на мониторинг законодательства и развитие.

Что такое RPA. Какие задачи бухгалтер может роботизировать

Robotic process automation (RPA) переводится как роботизированная автоматизация процессов. Это технология, с помощью которой компании работают быстрее и эффективнее: рутинные задачи выполняют роботы, а сложные или творческие — люди.

Настраивать виртуальных помощников несложно. Например, на нашей платформе Puzzle RPA робот собирается в визуальном конструкторе. Это в 5–10 раз быстрее, чем может сделать программист 1С.

Какие бухгалтерские задачи можно делегировать роботу

Для роботизации подходят любые задачи, в которых есть определенный порядок действий и не требуется принятие сложных решений. Например, такие:

1. Работа с первичной документацией.

Скачивание документов . Робот может скачивать необходимые документы из ЭДО или электронной почты.

Считывание и распознавание данных . Робот способен считывать информацию с накладных, счетов, банковских выписок и т.п. Кроме того, он может вносить нужную информацию в соответствующие поля в 1С или другой программы.

Проверка . В отличие от человека, бот не отвлекается, не устает и эффект «замыленного глаза» ему не страшен. Он быстрее и качественнее проведет проверку документов и не допустит ошибку по невнимательности.

Автоматический ввод. Роботу можно поручить вносить данные из первичных документов в учетную программу. Например, информацию о поступлениях и расходах.

2. Работа с контрагентами.

Сверка . Бота можно настроить так, чтобы он извлекал данные из таблиц, CRM или почты. Потом он сравнит их с информацией от контрагента, составит протокол и отправит его соответствующему контактному лицу.

Формирование отчетов . Роботы могут отслеживать сверки с контрагентами, сохранять результаты и на их основе делать отчеты. Так бухгалтер просто и быстро получает актуальную информацию, которую может использовать для анализа.

Оптимизация работы. В то время как бот решает рутинные задачи, бухгалтер спокойно может погрузиться в более важные и срочные дела.

3. Формирование налоговой и бухгалтерской отчетности.

Сбор, обработка и конвертация данных . Робот может быстро и без ошибок заполнять формы для отчетности.

Интеграция с разными программами для учета . Для этого не потребуется сложный программный код или API.

Проверка данных на соответствие требованиям бухгалтерского и налогового учета. Боты сделают это намного быстрее, чем человек.

Обработка больших объемов информации. Поручив эту задачу роботам, бухгалтер ускорит процесс формирования отчетности.

4. Работа с платежами и расчетами.

Расчет зарпла т. Если боту предоставить необходимые данные, он может быстро и без ошибок рассчитывать зарплату сотрудникам.

Составление отчета 6-НДФЛ , РСВ и др . Робот самостоятельно заполнит формы, освободив бухгалтера от этой рутины.

Сбор данных о рабочем времени и экспорт в учетную программу . Так при помощи робота можно контролировать рабочую активность сотрудников.

Формирование и рассылка расчетных листков. Бот быстро составит документ и отправит сотруднику.

Как выбрать RPA-платформу для бухгалтерского учета

Чтобы выбрать платформу RPA для бухгалтерского учета, нужно проанализировать решения, которые уже есть на рынке, и учесть такие факторы:

Возможности платформы. Определите, какие бухгалтерские процессы нужно автоматизировать: обработка счетов, сверка с контрагентами, подготовка отчетности, и проверьте, какие функции предлагает платформа.

Удобство использования. Оцените, удобно ли работать с платформой и понятен ли ее интерфейс. Важно, чтобы даже пользователи с небольшим техническим опытом могли быстро освоить работу с RPA.

Гибкость. Убедитесь, что платформа способна расти вместе с вашим бизнесом и адаптироваться к изменяющимся требованиям. Она должна легко справляться с увеличением объемов данных и количества автоматизируемых процессов.

Безопасность. Бухгалтерский учет включает в себя обработку конфиденциальной информации, поэтому RPA-платформа должна обеспечивать высокий уровень безопасности данных. Выбор RPA-платформы стоит обсудить с отделом информационной безопасности.

Поддержка. Проверьте, есть ли у поставщика решения обучающие материалы, техническая поддержка и консультационные услуги. Благодаря им внедрить RPA будет проще.

Стоимость. Определите бюджет, включите в него стоимость лицензий, внедрения RPA, обучения сотрудников и поддержки. Сравните эти затраты с потенциальными выгодами, которые RPA-системы могут принести за счет повышения эффективности и снижения ошибок.

Чтобы выбрать робота RPA, изучите отзывы пользователей. Так вы поймете, насколько платформа подходит для вашего бизнеса и решает реальные задачи.

Что использовать: платформу или единичных роботов

Несколько роботов можно объединить в одну платформу, но нужно ли это, зависит от размера компании и количества задач.

Один робот выполняет установленные алгоритмы, например, создает отчеты или формирует статистику. Для небольшого бизнеса вполне хватит 2–5 RPA-роботов, и объединять их в платформу необязательно — можно запускать вручную или при каком-то событии, например, при получении письма.

При 5–9 роботах управлять ими поодиночке все еще можно, но платформа уже удобнее. А если у организации больше 10 роботов, платформа становится необходимой.

Во-первых, с помощью нее можно запускать роботов по расписанию, например, каждый день в 10 часов для создания отчета. Во-вторых, платформа хранит параметры доступа в зашифрованном виде и позволяет легко конфигурировать роботов. В-третьих, она позволяет удобно отслеживать задачи роботов, контролировать их работу, распределять нагрузку и устранять ошибки.

Существуют ли альтернативы

У роботизации бизнес-процессов есть две основные альтернативы.

1. Первая — оставить все как есть, работать по-старому.

Плюсы:

Не требуется дополнительных затрат на внедрение новых технологий.

Персонал уже знаком с процессами и не нуждается в обучении.

Минусы:

Риск человеческих ошибок выше.

Ограниченная скорость выполнения задач, особенно рутинных.

Труднее масштабировать бизнес-процессы при росте компании.

2. Вторая — классическая автоматизация бизнес-процессов.

Плюсы:

Эффективна для задач, выполняемых в одной системе или на платформе.

Классические автоматизированные системы могут работать быстрее, чем роботы, т. к. боты работают с человеко-ориентированным интерфейсом и тратят больше времени и ресурсов на решение задач.

Минусы:

Нужны значительные первоначальные инвестиции в разработку и внедрение.

Часто менее гибкая в условиях изменяющихся бизнес-процессов.

Сложнее интегрировать с другими системами и адаптировать под изменения в бизнесе.

Выбор между роботизацией, классической автоматизацией и ручным трудом зависит от конкретных бизнес-процессов, доступных ресурсов и долгосрочных целей компании. Оптимальное решение часто лежит в сочетании всех трех подходов, где каждый используют для наиболее подходящих задач.

Разбор кейсов в 1С и преимущества Puzzle RPA

С теорией мы разобрались, теперь давайте посмотрим на робота в деле. Рассмотрим три популярных кейса в 1C.

Как быстро распознать накладную и автоматически внести в 1С

Какие действия выполняет робот:

Распознает данные из скан-копии накладной: ИНН, КПП, номенклатуру и стоимость. Это происходить через Yandex Vision — специальный сервис, позволяющий распознавать текст в PDF-документах и на изображениях. Запускает 1С и входит в систему. Заполняет необходимые реквизиты.

Смотрите видео, чтобы увидеть, как это происходит.

Автоматическое создание авансовых отчетов в 1С

Сначала необходимо отсканировать QR-коды чеков через специальное приложение ФНС «Мой налог» и получить их в формате json. Отправляем эти файлы в письме с темой «Авансовые отчеты» на электронную почту робота Puzzle RPA. Робот, который на этом этапе уже запущен, получает письмо и скачивает вложенные документы. Запускает 1С и входит в систему. Переходит на вкладку финансовые отчеты. Нажимает кнопку «Создать финансовый отчет». Находит и выбирает подотчетное лицо. Переходит на вкладку «Прочее». Нажимает «Загрузить чеки». Указывает место расположения скаченных файлов и прикрепляет их к документу. На основании информации из чеков заполняются значения авансового отчета. Робот удаляет значения с суммой 0, если они есть, чтобы внутренние проверки в 1С прошли корректно. В файлы авансового отчета прикрепляются изображения чеков в формате jpeg. Робот проводит авансовый отчет и выгружает файл в формате pdf. Этот файл отправляется на электронную почту ответственного сотрудника. Сотрудник уже самостоятельно открывает почту и получает письмо с авансовым отчетом.

Посмотрите, как работает этот робот.

Создание машиночитаемой доверенности (МЧД) в 1С за 1 минуту

Какие действия выполняет робот:

1. Считывает таблицу Excel.

2. В браузере открывает «1С:Бухгалтерия предприятие».

3. Авторизируется по логину и паролю.

4. Открывает страницу, где МЧД добавляется в 1С.

5. Кликает по кнопке «Добавить».

6. В поле поиска вводит право из таблицы Excel и выбирает необходимый вариант из поисковой выдачи.

7. Кликает по кнопке «Выбрать».

Это все шаги для создания МЧД.

Наш робот может сэкономить бухгалтеру 4–8 часов на оформление одной доверенности, выполнив работу за него. Кроме того, виртуального помощника можно настроить так, чтобы он массово выпускал однотипные МЧД.

Мы провели вебинар на эту тему. Познакомили зрителей с платформой Puzzle RPA и показали, как робот всего за минуту добавляет МЧД в 1С.

Почему роботизацию стоит доверить Puzzle RPA

Профессиональная команда . Мы сотрудничаем с лучшими аналитиками и консультантами, которые хорошо разбираются в работе бухгалтерских систем.

Индивидуальный подход . Сначала наша команда проведет с вами интервью и вникнет в вашу проблему. Техническое задание мы напишем сами — вам нужно только его согласовать.

Возможность самостоятельно делать роботов . На нашей платформе Puzzle RPA можно быстро и легко делать роботов самостоятельно, даже если вы не программист. Представьте, что вы собираете несложный пазл — похожим образом происходит и создание робота.

Любое количество роботов бесплатно. Вы не платите за каждого бота, а покупаете студию для разработки, где можно собирать столько виртуальных помощников, сколько нужно.

Если хотите узнать больше об автоматизации бизнес-процессов с помощью роботов — заходите на наш сайт или в Telegram-канал.

Где еще используют RPA

RPA — практически универсальная технология, которая может использоваться в разных бизнес-процессах:

Автоматизация продаж.

Программные роботы могут выполнять операционные задачи, например, ввод заказов на продажу и выставление счетов. В итоге RPA-роботы помогают избавиться от всех рутинных процессов, которые отнимали время у главной задачи вашего отдела продаж.

Прием на работу сотрудников.

Процессы адаптации новых сотрудников часто повторяются и основаны на правилах, поэтому их легко автоматизировать с помощью RPA-технологии. Роботы могут рассылать уведомления и документы новым сотрудникам — их работа основана на заданных триггерах и правилах.

Маркетинг.

Для формирования единой отчетности по рекламным кампаниям на разных платформах робот собирает информацию из рекламных кабинетов и систем аналитики, формирует отчет и отправляет его руководителю и маркетологу.

Закупки.

RPA может автоматизировать сбор коммерческих предложений. Робот ищет поставщиков, отправляет им запросы на товар и собирает ответные письма. Затем он передает собранные данные менеджеру для выбора оптимального предложения.

Управление поставками.

Роботы помогают управлять заказами, контролировать стоимость доставки. Это улучшает эффективность цепочки поставок и снижает издержки.

Производство.

RPA может автоматизировать различные операции на производстве, такие как мониторинг оборудования, сборка и упаковка продукции. Это сокращает ручной труд и повышает производительность.

Заключение

Robotic process automation (RPA) — это технология автоматизации бизнес-процессов, с помощью которой компании работают быстрее и эффективнее: рутинные задачи выполняют роботы, а сложные или творческие — люди. Роботы помогают снизить нагрузку и уровень стресса сотрудников.

Так, RPA-роботам можно поручить работу с первичной документацией, сверку, формирование отчетов, проверку данных на соответствие требованиям бухгалтерского и налогового учета, расчет зарплаты, формирование и рассылку расчетных листков и др.

При этом RPA — практически универсальная технология, которая может использоваться в разных бизнес-процессах, например, в закупках, кадрах, маркетинге.

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