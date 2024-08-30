Как отчитаться в ЛесЕГАИС по продаже или покупке древесины

Организации, которые совершают сделки с древесиной, должны отчитываться в ЛесЕГАИС. Разбираемся: кто должен отчитываться, как это правильно сделать и какие санкции будут, если не отчитаться.

Кто должен отчитываться в ЛесЕГАИС

В ЛесЕГАИС должны отчитываться все организации и ИП, которые совершают сделки с древесиной, указанной в специальном перечне из Распоряжения Правительства от 13.06.2014 № 1047-р.

Под сделками подразумевается не только продажа, но еще и обмен или закупка древесных материалов. При этом не имеет значения ни цель покупки, ни ее периодичность и объем в соответствии с ч. 1 ст. 50.5 ЛК и Письмом Рослесхоза от 03.06.2014 № ВЛ-03-54/6399.

Данные необходимо передавать в единую государственную информационную систему учета древесины и сделок с ней, то есть в ЛесЕГАИС.

Как подавать электронную отчетность

На перевозку древесины в системе ЕГАИС необходимо оформить электронный сопроводительный документ, эту обязанность регламентирует ч. 1 ст. 50.4 ЛК.

Электронную декларацию о сделках с древесиной нужно подать в ЛесЕГАИС в течение 5 рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора купли-продажи, но не позднее 1 дня до транспортировки.

В соответствии с Обзором, утвержденным Президиумом ВС 24.06.2020, срок представления декларации исчисляется с даты заключения (изменения или прекращения действия) договора.

Декларацию должна подать каждая из сторон сделки. А если договор рамочный, то необходимо ежемесячно вносить изменения о фактическом объеме отгруженной продукции в течение срока действия такого договора согласно Постановлению Правительства от 06.01.2015 № 1.

Однако правила представления декларации не относятся к покупке древесины в розницу. В этом случае налогоплательщик ориентируется на ч. 3, 5 ст. 50.4 ЛК и письмо Рослесхоза от 02.02.2022 № ВС-04-54/2235, в которых сказано:

если объем закупки меньше 10 куб. м, то такой документ не нужен (а вот чек должен быть на руках);

если объем закупки 10 куб. м и более, то документ оформляет продавец и предоставляет покупателю экземпляр или дает его реквизиты в ЛесЕГАИС.

Если не подать декларацию или представить ее позже

За непредставление или несвоевременное представление декларации и представление заведомо ложной информации о сделках с древесиной предусмотрена административная ответственность. Размер штрафов определяет ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП:

для должностных лиц — от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб.;

для ИП — от 7 тыс. руб. до 25 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП установлен срок давности в 1 год по привлечению к административной ответственности за несвоевременное представление информации о сделке с древесиной.

На транспортировку материалов из древесины, которые были куплены не на розничном рынке или не в розничном магазине, без оформления электронного сопроводительного документа также установлены штрафы в соответствии с ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП и Постановлением Правительства от 06.12.2021 № 2214:

для должностных лиц и ИП — от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб.

При этом налоговые инспекторы могут конфисковать как древесину, так и транспортное средство, на котором осуществлялась ее перевозка.

Кто может не отчитываться

Согласно письму Рослесхоза от 16.06.2017 № МК-02-46/8243 требования о транспортировке древесины и о регистрации сделок с ней не распространяются на следующие виды материалов:

столярные изделия;

пиломатериалы профилированные;

клееные изделия из древесины;

окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами лесоматериалы, шпалы, брусья;

фанера;

сборные деревянные конструкции;

плиты древесно-волокнистые из древесины;

плиты древесно-стружечные;

тара деревянная;

щепа, стружка;

шерсть, мука деревянная.

Также здесь есть еще один нюанс. После обработки древесного материала антисептиком код товарной продукции ОКПД 2 изменится на ОКПД 2 16.10.3. А на нее уже не распространяются требования об учете сделок в ЛесЕГАИС.

При разовой покупке стройматериалов организация вправе приобрести обработанные, обрезные или профилированные (с бороздой по всей длине) бревна или доски, которые не подлежат регистрации в ЛесЕГАИС.