НДС на УСН в 2025 году, сроки оплаты патента для ИП, налогообложение для ПВЗ. Дайджест разборов

Начинаем новое время года с новыми разборами!

Что разобрали на сегодняшний день:

как на УСН платить НДС в 2025 году;

когда малый бизнес должен отчитываться в Росстат;

какая форма бизнеса и система налогообложения подойдет для ПВЗ;

куда и в какие сроки оплачивать патент для ИП.

Тема УСН и НДС в 2025 году — это американские горки. Для многих бухгалтеров и предпринимателей это новые правила, по которым они никогда не работали. В налоговой реформе есть пробелы, которые постепенно будут заполняться и ФНС, и Минфином. Можно ожидать правок в сам закон, также нам уже знакома практика, когда принятые изменения начинают действовать «задним числом».

Малый бизнес отчитывается перед Росстатом, только если попадает в его выборку. Чтобы не получать лишние штрафы от Росстата, действуйте по нашей инструкции.

Какую систему налогообложения и организационно-правовую форму выбрать для пункта выдачи заказов, какой код ОКВЭД подойдет и какие изменения в налоговом законодательстве нужно учесть, рассказываем в мини-курсе.

От чего зависит срок действия и сумма патента, в какие сроки и куда уплачивается налог по ПСН, рассказываем в мини-курсе.

Влияет ли способ оплаты товара на наценку и можно ли изменить стоимость товара или услуги при оплате картой или QR‑кодом, разбираем в мини-курсе.

Рассказываем о ключевых моментах, о которых надо знать, чтобы не попасть на штрафы (и самим не встать в очередь на проверку).

С 5 февраля 2025 года перечень оснований для блокировки счетов сократится на одну позицию. Разберем, когда бизнесу не придется опасаться блокировки и что будет, если 05.02.2025 наступило, а счет заблокирован по уже недействующему основанию.

Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

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