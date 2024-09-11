Какие декларации и расчеты меняются с 2025 года и когда вводятся действие

Бухгалтерия.ру неоднократно писала, что летние законы 2024 года с изменениями в НК — это только начало глобальной переработки налогового законодательства. Поправки необходимо внести в подзаконные акты и формы налоговой отчетности. Работа в этом направлении ведется. Уже известно, как и какие налоговые декларации изменят с 2025 года.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Поправки, внесенные в Налоговый кодекс законами: №176-ФЗ от 12.07.2024, №193-ФЗ 22.07.2024, №100-ФЗ от 29.05.2024, №206-ФЗ от 22.07.2024 и №259-ФЗ от 08.08.2024, повлекли за собой изменение всех форм налоговой отчетности.

Учитывая то, что изменения вступают в силу в разное время, важно не запутаться при выборе актуальной формы декларации или расчета.

Правильно вести бухгалтерский и налоговый учет и формировать отчетность научим на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо 36 000 рублей. Старт обучения 15 сентября.

В единую сводную таблицу мы собрали известную по состоянию на сентябрь 2024 года информацию об изменении налоговой отчетности и сроках начала применения новых форм.