Отчетность

Какие декларации и расчеты меняются с 2025 года и когда вводятся действие

Бухгалтерия.ру неоднократно писала, что летние законы 2024 года с изменениями в НК — это только начало глобальной переработки налогового законодательства. Поправки необходимо внести в подзаконные акты и формы налоговой отчетности. Работа в этом направлении ведется. Уже известно, как и какие налоговые декларации изменят с 2025 года.
Какие декларации и расчеты меняются с 2025 года и когда вводятся действие
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

Поправки, внесенные в Налоговый кодекс законами: №176-ФЗ от 12.07.2024, №193-ФЗ  22.07.2024№100-ФЗ от 29.05.2024№206-ФЗ от 22.07.2024 и №259-ФЗ от 08.08.2024, повлекли за собой изменение всех форм налоговой отчетности.

Учитывая то, что изменения вступают в силу в разное время, важно не запутаться при выборе актуальной формы декларации или расчета.

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В единую сводную таблицу мы собрали известную по состоянию на сентябрь 2024 года информацию об изменении налоговой отчетности и сроках начала применения новых форм.

Название декларации и или расчета

Форма, действующая в 2024 года

Документ, утв. новую форму и стадия утверждения

Что изменено в форме: главное

С какого отчетного периода применяется новая норма

Декларация по налогу на прибыль

Действует форма декларации по налогу на прибыль, утвержденная приказом от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в редакции от 17.08.2022)

Проект приказа ФНС об утверждении обновленной декларации по налогу на прибыл

Новшества связаны с изменениями, внесенными в главу 25 НК законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ

Помимо технических корректировок, изменен основной лист декларации 02 «Расчет налога»

С отчетных периодов 2025 года. То есть, впервые новую форму нужно будет заполнить не ранее чем с отчетности за 1 квартал 2025 года

Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН

Действующую форма по состоянию на сентябрь 2024 года утверждена приказом от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@

Проект  приказа ФНС Об утверждении формы, порядка заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН

Корректировки учитывают поправки, принятые в НК:  законами №176-ФЗ от 12.07.2024 и №259-ФЗ от 08.08.2024

Поправки такие:

  • Новый штрих код

  • На титуле есть поле «Объект налогообложения», где нужно будет указать код 1 «доходы» или 2 «доходы, уменьшенные на величину расходов»

  • В декларации появился раздел 4 для отражения затрат на КТТ фирмами из новых регионов

  • Соответственно, в разделы 1.1. и 1.2 внесены строки, где показываются суммы, уменьшающие налог из раздела 4 (по покупке ККТ)

  • Сокращено и изменено поле «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» — при подаче декларации представителем нужно указывать GUID электронной доверенности

С отчетности за 2024 год.

То есть, в начале 2025 года, при сдаче декларации за 2024 год нужно заполонять новую форму.

Имейте в виду, этот бланк учитывает не все поправки, внесенные в НК. С отчетности за 1 квартал 2025 года декларацию снова изменят

Расчет по страховым взносам

Действующая форма расчета по страховым взносам, утверждена приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@

Проект приказа ФНС «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@»

В обновленной форме изменены штрих-коды и изложены в новой редакции:

  • Приложение 2,

  • Приложение 5,

  • Раздел 2,

  • Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» и Приложение 1.

  • Введено приложение 3.1 «Расчет соответствия условиям применения единого пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пункте 13.2 статьи 427 НК РФ».

  • Добавлены новые коды тарифа, новые коды для категорий застрахованных лиц и новые коды периодов освобождения от уплаты взносов

Применения с отчетности за I квартал 2025 года

6-НДФЛ  

С 2024 года применяется форма расчета, которая утверждена приказом от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ в редакции приказа от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@

Проекта еще нет

Изменение формы связано с поправками, принятыми в НК законами №176-ФЗ от 12.07.2024 и №259-ФЗ от 08.08.2024

Уведомление о необходимости сдачи декларации по НДС иностранными компаниями    

Применяется форма уведомления, утвержденная приказом ФНС от 28.09.2016 № ММВ-7-15/516@

Проект приказа «Об утверждении формы уведомления о необходимости представления налоговой декларации по НДС при оказании иностранными лицами услуг в электронной форме, реализации товаров посредством электронной торговой площадки»

Изменения учитывают поправки НК в соответствие с законом от 29.05.2024 № 100-ФЗ

Иностранные организации из стран ЕАЭС обязаны платить в России НДС при реализации товаров через интернет покупателям – физическим лицам, находящимся в РФ.

Вступит в силу через месяц с даты регистрации в Минюсте

Декларация по туристическому налогу (новая)   

Не было

Проект приказа «Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления налоговой декларации по туристическому налогу»

Декларация состоит из:

  • титульного листа,

  • раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»,

  • раздела 2 «Сведения об объектах налогообложения и расчет суммы налога»

Применяется с отчетности   за первый квартал 2025 года

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