Какие декларации и расчеты меняются с 2025 года и когда вводятся действие

Источник: Бухгалтерия.ру.
Поправки, внесенные в Налоговый кодекс законами: №176-ФЗ от 12.07.2024, №193-ФЗ 22.07.2024, №100-ФЗ от 29.05.2024, №206-ФЗ от 22.07.2024 и №259-ФЗ от 08.08.2024, повлекли за собой изменение всех форм налоговой отчетности.
Учитывая то, что изменения вступают в силу в разное время, важно не запутаться при выборе актуальной формы декларации или расчета.
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В единую сводную таблицу мы собрали известную по состоянию на сентябрь 2024 года информацию об изменении налоговой отчетности и сроках начала применения новых форм.
Название декларации и или расчета
Форма, действующая в 2024 года
Документ, утв. новую форму и стадия утверждения
Что изменено в форме: главное
С какого отчетного периода применяется новая норма
Декларация по налогу на прибыль
Действует форма декларации по налогу на прибыль, утвержденная приказом от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в редакции от 17.08.2022)
Проект приказа ФНС об утверждении обновленной декларации по налогу на прибыл
Новшества связаны с изменениями, внесенными в главу 25 НК законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ
Помимо технических корректировок, изменен основной лист декларации 02 «Расчет налога»
С отчетных периодов 2025 года. То есть, впервые новую форму нужно будет заполнить не ранее чем с отчетности за 1 квартал 2025 года
Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН
Действующую форма по состоянию на сентябрь 2024 года утверждена приказом от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@
Проект приказа ФНС Об утверждении формы, порядка заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН
Корректировки учитывают поправки, принятые в НК: законами №176-ФЗ от 12.07.2024 и №259-ФЗ от 08.08.2024
Поправки такие:
С отчетности за 2024 год.
То есть, в начале 2025 года, при сдаче декларации за 2024 год нужно заполонять новую форму.
Имейте в виду, этот бланк учитывает не все поправки, внесенные в НК. С отчетности за 1 квартал 2025 года декларацию снова изменят
Действующая форма расчета по страховым взносам, утверждена приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@
Проект приказа ФНС «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@»
В обновленной форме изменены штрих-коды и изложены в новой редакции:
Применения с отчетности за I квартал 2025 года
С 2024 года применяется форма расчета, которая утверждена приказом от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ в редакции приказа от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@
Проекта еще нет
Изменение формы связано с поправками, принятыми в НК законами №176-ФЗ от 12.07.2024 и №259-ФЗ от 08.08.2024
Уведомление о необходимости сдачи декларации по НДС иностранными компаниями
Применяется форма уведомления, утвержденная приказом ФНС от 28.09.2016 № ММВ-7-15/516@
Проект приказа «Об утверждении формы уведомления о необходимости представления налоговой декларации по НДС при оказании иностранными лицами услуг в электронной форме, реализации товаров посредством электронной торговой площадки»
Изменения учитывают поправки НК в соответствие с законом от 29.05.2024 № 100-ФЗ
Иностранные организации из стран ЕАЭС обязаны платить в России НДС при реализации товаров через интернет покупателям – физическим лицам, находящимся в РФ.
Вступит в силу через месяц с даты регистрации в Минюсте
Декларация по туристическому налогу (новая)
Не было
Проект приказа «Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления налоговой декларации по туристическому налогу»
Декларация состоит из:
Применяется с отчетности за первый квартал 2025 года
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