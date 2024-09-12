Сопроводительное письмо к резюме бухгалтера: пример

Первое на что обращает внимание соискатель вакансии это составление резюме. Оно должно быть грамотным и полным. Также оно должно прямо соответствовать заявленной должности.

Однако этого может быть недостаточно для того, чтобы работодатель выбрал вас. Поэтому, чтобы повысить свои шансы на победу, следует использовать дополнительные инструменты. Одно из них это составление сопроводительного письма. Что это такое, какую информацию в нем указывать и почему это важно, мы расскажем далее на примере должности бухгалтера.

Зачем составлять сопроводительное письмо

Когда вы отправляете отклик на вакансию важно выделить себя среди других кандидатов. Сопроводительное письмо (далее СП) повышает шансы на это.

Оно представляет собой вспомогательный документ, который прилагается к резюме. В нем кандидат дополнительно рассказывает о себе и проявляет заинтересованность в той или иной работе.

Почему важно прикреплять СП? Существует как минимум несколько причин, указанных ниже:

В письме вы можете более подробно раскрыть себя как профессионала. Вашу компетентность сразу будет проще разглядеть. Некоторые вопросы могут отпасть у работодателя уже при прочтении вашего сопровождения.

Данным действием вы сможете показать свою более серьезную заинтересованность в работе, чем у других кандидатов. Это выгодно выделит вас на их фоне.

Это способ демонстрации вашего умения вести деловую переписку.

Если СП будет сделано с умом, работодатель сможет оценить сразу несколько критериев. Ваши качества как делового человека и как личности.

Информация о вас и ваших намерениях, в таком виде будет максимально полной. Такой подход вызывает больше доверия, поскольку так кандидат показывает свою открытость.

В сопровождении лицо может привести аргументы в пользу того, почему именно он должен занять соответствующую должность.

Что еще следует учесть при составлении СП? Обратите внимание на следующие факторы:

Подходите ответственно к составлению данного документа. Безграмотно составленное письмо только ухудшит ситуацию. Это выделит вас не в лучшую сторону.

Перед тем как создавать документ, ознакомьтесь с примерами сопроводительных писем. Конкретно в нашей статье вы можете скачать образец СП для бухгалтера. Он будет ниже в отдельном разделе.

Не забывайте про основную цель составления письма. Оно должно быть привлекательным для конкретного работодателя. У последнего нужно вызвать желание для просмотра. Вам необходимо отличаться от других соискателей и максимально привлечь внимание к себе.

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На какие письма работодатели обращают внимание в первую очередь

Когда пишете СП помните о том, что читателю должно быть удобно при просмотре. Ему должно быть комфортно и легко при прочтении документа.

Обращать внимание он будет только на важную информацию. Поэтому все, что не имеет отношения к делу, вероятно, сразу будет воспринято отрицательно.

Из этого следует, что письмо должно быть составлено с учетом следующего:

Лаконичность . Это означает краткость информации и отсутствие ненужных подробностей. Чтение должно быть удобным и не занимать много времени. Читателю нужно сразу видеть ваши самые важные качества, никто не будет тратить время на пустой ненужный текст.

Конкретика . Точность также немаловажный критерий. Работодатель любит конкретные цифры, достижения и прочее.

Деловой стиль . Как правило, ваши эмоции мало кого заинтересуют. Обычно проверяют только то, что имеет отношение к делу. Поэтому ваши возмущения, восхищения и так далее, вероятно не сыграют вам на руку.

Достоверность . Если соискатель ссылается на источники, подлинность которых подлежит сомнению, это точно оттолкнет компанию. То же самое можно сказать и на тот случай, если кандидат просто врет о себе.

Рекомендации и достижения. В дополнении ко всему можно продемонстрировать ваши заслуги. Это может быть отзыв от прошлого работодателя или что то еще.

Что писать в сопроводительном письме

Первое, что нужно отметить, что СП составляется в произвольной форме. Это означает, что закон не устанавливает определенной формы документа.

Однако на практике сложилось представление, как должно выглядеть такое письмо. Содержание СП можно условно поделить на несколько блоков:

Вступительная часть. Основное содержание. Заключительная часть.

Расскажем подробнее о каждой из них.

1. Вступительная часть

Ключевые данные, которые рекомендуется включить в этот блок следующие:

Приветствие работодателя .

Обращение к нему . Желательно использовать конкретные ФИО (если они известны). Учтите, что, как правило, СП направляется в конкретную организацию. Письмо должно быть составлено именно для нее. Не рекомендуется, чтобы документ имел общие размытые формулировки.

Далее должна быть указана конкретная вакансия. В нашем случае это соответственно «бухгалтер». В начале резюме укажите, что оно составляется на должность бухгалтера. Также, стоит указать вакансию в теме письма. Так специалист по подбору сразу заметит важную информацию среди других писем. Не забудьте указать ваши ФИО.

2. Основное содержание

Структура данного блока предполагает включение таких сведений:

Цель направления документа . Первое, что нужно сделать, обозначить чего вы хотите добиться письмом. К примеру, рассмотреть ваше резюме на должность бухгалтера в рассматриваемой компании.

Ваш опыт работы . Соискатель сообщает работодателю, что у него есть нужные навыки и опыт. Он доказывает, что соответствует заявленной должности. Но одного сообщения об этом недостаточно. Пропишите конкретно, что вы умеете делать. В случае с бухгалтером можно указать такие данные: системы налогообложения, с которыми приходилось работать. Совмещение таких систем; умение оформлять возмещение НДС из бюджета; прохождение проверок контролирующих органов; наличие опыта ВЭД; навык правильного заполнения и сдачи отчетности; приведите примеры того как вы вели учет. Например: по заработной плате, по реализации ОС и прочее. Это может быть что угодно, но лучше, чтобы они соответствовали заявленной должности; иные умения и навыки.



3. Заключительная часть

Ее состав может быть таким:

Контактная информация . Обычно это ваши ФИО, номер телефона и электронная почта;

В конце также нужно проявить уважение к читателю . Выразите надежду на сотрудничество, пожелайте хорошего дня;

Проявите открытость и заинтересованность в вашем дальнейшем сотрудничестве. Работодатель должен понимать, что вы открыты к диалогу, и вам нечего скрывать. Для этого сообщите, что вы готовы к встрече. Пропишите, что вы открыты к любым вопросам о ваших профессиональных навыках.

Иные особенности, которые следует учесть при составлении СП:

Если вы можете что то предложить для развития компании, то сделайте это. Тем самым вы покажите свою ценность как грамотного и перспективного специалиста.

Держите фокус именно на должности бухгалтера. В письме не должно быть неопределенности. Не нужно чтобы оно было обращено к компании в целом. Акцент нужно делать на конкретной вакансии.

Дайте понять, чем вы отличаетесь от остальных кандидатов на эту же должность. Укажите, какую пользу вы приносили на предыдущем месте работы.

Не используете дежурные фразы, которые пишут все подряд, будьте оригинальными.

Покажите, что вам близки и понятны задачи организации.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться некоторые кандидаты это отсутствие необходимого опыта работы. В такой ситуации лучше придерживаться следующих рекомендаций:

Проявите свое желание работать конкретно на данном месте. Данный момент прямо пропишите в СП.

Укажите, что вы способный сотрудник. Дайте понять, что вы готовы обучаться и можете делать это достаточно быстро.

Сделайте акцент на том, что вы любите свое дело. Работодатель должен видеть, что вам нравится заниматься учетом и отчетностью. Интересом должны быть не только деньги.

Покажите свое желание развиваться как профессионал. Убедите читателя в том, что вы точно представляете себя в будущем на этой работе.

Приложите свои достижения в учебе, если такие имелись. Это может быть красный диплом, достойное учебное заведение и прочие аргументы.

Если вы имели практический опыт во время обучения в вузе, сообщите об этом.

Что не следует писать в сопроводительном письме

Чего не следует писать в СП, важно понимать не меньше. Некоторые ошибки могут сильно повлиять на решение специалиста по подбору персонала. Поэтому лучше знать о них, чтобы повысить свои шансы положительный исход.

Итак, посмотрите на следующие возможные ошибки:

Грамотность. Каждый человек может ошибиться в написании. Небольшие погрешности допустимы и это нормально. Произойти это может в результате незнания или просто человеческого фактора (опечатка).

Однако иногда дефекты могут быть настолько грубыми, что работодатель просто не станет читать текст дальше. Поскольку некоторые ошибки сильно бросаются в глаза и негативно говорят о человеке.

Это не значит, что от вас требуется быть академиком, но элементарный уровень орфографии необходим. Поэтому перед отправкой тщательно проверьте документ на грамотность.

Тавтология . Письмо нужно как дополнение, но не как дублер. Если в нем содержится та же самая информация, что и в резюме, от него нет толка. Резюме и письмо должны создавать чувство полноты. Повторение только добавляет воды в текст.

Профессиональные качества . Не пишите о себе ту информацию, которая не подходит к запрашиваемой должности. Ваши навыки должны касаться в данном случае конкретно должности бухгалтера. Проще говоря, вы должны уметь считать, а не торговать или водить. Даже если вы это хорошо делаете, для данной должности это просто бессмысленно.

Банальность содержания . Если ваш текст будет иметь шаблонный вид, велика вероятность, что ваши старания отправятся в корзину. Будьте более оригинальными. Пишите самостоятельно, не копируйте то, что пишут все подряд.

Требования к вакансии . Вас еще никуда не взяли, чтобы вы имели право, что-то потребовать. Поэтому указание такой информации в тексте будет выглядеть высокомерно. Если есть вопросы, которые вас волнуют, задайте их на встрече, если конечно она состоится.

Личные обстоятельства . Учтите, что специалиста по подбору не будет интересовать ваша личная жизнь с ее проблемами. Ему интересна только ваша сильная сторона как профессионала. Для частной жизни вам нужно искать отдельное время, и не в рабочей среде.

Личная польза. Не пишите о том, чем вам полезна будет работа в компании. Все должно быть с точностью до наоборот. Вы должны сообщить, чем вы будете полезны компании, чтобы она вас приняла.

Образец сопроводительного письма к резюме бухгалтера

Текст образца сопроводительного письма можно скачать по ссылке.

Сопроводительное письмо к резюме главного бухгалтера: на что обратить внимание

Как и в других случаях, СП к резюме главного бухгалтера будет только плюсом для соискателя. Так вы выделите себя среди остальных кандидатов на должность главбуха.

Рекомендации к составлению письма для этой вакансии, мало чем отличаются от того, что мы уже рассказали. Добавить можно следующее:

1. Структура к СП будет в целом такой же, как мы описывали ранее. Сперва приветствие, потом ключевое содержание. Заканчивается все, контактными данными кандидата. Если кратко то указывается:

название документа;

приветствие

ФИО кандидата;

запрашиваемая должность «главного бухгалтера»;

мотивация соискателя. Она включает в себя ответы на вопросы: почему именно эта организация и эта должность. Сюда же можно отнести пользу для работодателя;

наличие образования. Здесь соответственно прописывается образование соответствующее заявленной должности;

предыдущий опыт работы. Подробности опишите, что делали на прежних должностях и какими навыками обладаете. Подтвердите это конкретными примерами из практики.

2. Главбух также может сделать акцент на своем большом опыте работы. Поскольку на такую вакансию обычно претендуют те, у кого за плечами серьезный «бэкграунд».

Поэтому обязательно укажите количество лет работы. Также можно подчеркнуть успешность такого опыта.

3. Данная должность еще можно отличаться тем, что кандидат умеет решать сложные нестандартные задачи. Покажите уверенность в том, что это действительно так. Подайте это как пользу для работодателя.

4. Обратите внимание специалиста по подбору на ваши профессиональные навыки. В частности: