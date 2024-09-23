Неполное рабочее время: как оформить трудовой договор и рассчитать зарплату

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оформить трудовой договор и рассчитать зарплату при заключении соглашения о неполном рабочем времени.

На какой срок заключать соглашение о неполном рабочем времени

Соглашение о неполном рабочем времени может быть заключено на любой срок и даже на бессрочный период.

Сроки отпуска для сотрудников с неполным рабочем временем

Работникам, согласившимся на неполное рабочее время, полагается отпуск такой же продолжительности, как при полной занятости. Трудовой стаж для них исчисляется точно так же, как если бы продолжительность рабочего времени была полной.

Как считать фактически отработанное время для сотрудников с неполным рабочим временем

В статье 93 ТК сказано, что при неполном рабочем времени зарплата сотрудника пропорциональна отработанному времени или выполненному объему работ.

В трудовом договоре нужно указать, что для работника установлено неполное количество рабочих часов или дней и соответствующая им сокращенная заработная плата.

При этом полное количество часов и дней, равно как и полный оклад, нужно отразить в локальных нормативных актах организации.

Как считать фактически отработанное время для сотрудников с неполным рабочим временем — в днях или в часах?

Ответ зависит от того, какой рабочий график установлен для сотрудника.

Если человек трудится каждый день одинаковое количество часов (в том числе при неполной рабочей неделе), то считать нужно в днях.

Если же количество рабочих часов меняется в зависимости от дня недели, то считать нужно в часах.